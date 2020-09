Neustadt: Jugendtreff West nach Sommerpause 2020 wieder geöffnet

Neustadt an der Weinstraße – Seit Freitag, 21.08.2020, ist die „Sommerpause“ vorbei, in der das Personal der Einrichtung im Ferienprogramm mitgearbeitet hat.

Anders als in der Zeit vor den Ferien, in der ein Plan für den Notbetrieb galt, ist nun wieder der eigentliche Wochenplan aktuell: Los geht es montags (15- 18 Uhr) mit dem Mädchentreff. Dienstags (15-18 Uhr) gibt es dann den Kids Treff für alle zwischen 8 und 12 Jahren. Mittwochs von 16-19 Uhr ist der Treff für Jungs reserviert und freitags gibt es mit dem Spiel und Spaß Treff (14- 15.15 Uhr, bis 10 Jahre) und dem Offenen Treff (16.00 – 20.00 Uhr, ab 10 Jahre) zwei Angebote.

Auch wenn es noch kein Normalbetrieb ist, ist es ein erster Schritt zurück in einen gewohnten Ablauf. Natürlich gibt es neben den üblichen AHA Regeln (Abstand, Hygiene, Atemmaske) strikte Vorgaben für den Betrieb des Treffs, was zum Beispiel Besucherzahlen und durchführbare Aktionen angeht.

„Natürlich müssen wir aufgrund der Einschränkungen umdenken, aber wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen, neue Möglichkeiten zu finden, für die Kids da zu sein und immer ein offenes Ohr für ihre Probleme zu haben. Gerade in der aktuellen Situation ist das sehr wichtig, da sie für die Kinder und Jugendlichen schon belastend ist“, sind sich Franziska Haubert und Dany Root, die beiden weiblichen Fachkräfte vor Ort, einig.

Für das Team gilt es nun Angebote so zu gestalten, dass sie trotz der gegebenen Auflagen durchführbar sind. „Für die Besucherinnen und Besucher ist es derzeit besser sich im Treff vorab anzumelden, da sie sonst Gefahr laufen, wieder heimgeschickt zu werden, wenn die erlaubte Höchstzahl an Gästen erreicht ist“, bemerkt Philippe Dupont.

Wer dies machen will ruft im Treff unter 06321/484665 an, meldet sich per mail (jugendtreff-west@neustadt.eu) oder nimmt über Facebook oder Instagram (jugendtreffwest) Kontakt auf. Hier und auf der Website www.nw4you.de gibt es auch immer die aktuellen Infos zu den Angeboten und Regelungen des Jugendtreff West.