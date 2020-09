Rucksack aus Skoda Octavia gestohlen

Lauterbach – Einen Rucksack entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (02.09.) aus einem unverschlossenen Skoda Octavia im Ossenbergweg. Das Fahrzeug war in der Hofeinfahrt eines dortigen Einfamilienhauses abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Getränkemarkt misslingt

Schlitz – Unbekannte versuchten am frühen Donnerstagmorgen (03.09.), gegen 2 Uhr, in einen Getränkemarkt in der Herrngartenstraße einzudringen. Jedoch vergebens: Sie wurden bei ihrem Versuch, eine Tür aufzuhebeln, von einem aufmerksamen Zeugen gestört und ergriffen die Flucht. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Einer von ihnen war circa 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet und trug eine Sturmhaube. Der andere Mann war etwas kleiner. Er trug einen dunklen Pullover, eine Blue-Jeans und einen medizinischen Mundschutz.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0 in Verbindung zu setzen.

VW Polo aufgebrochen

Bebra – Zwischen Dienstagmittag (01.09.) und Mittwochmorgen (02.09.) brachen Unbekannte ein schwarzen VW Polo auf und verursachten dabei einen Schaden von rund 500 Euro. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Straße „Bei der Laupfütze. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Jacke aus dem Fahrzeug entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Rotenburg – Unbekannte drangen zwischen Sonntagmorgen (30.08.) und Mittwochabend (02.09.) gewaltsam über eine Nebentür in ein Einfamilienhaus in der Ascher Straße ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Der verursachte Schaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Wohnhaus eingebrochen

Rotenburg – In der Lispenhausener Hölderlinstraße brachen Unbekannte am Mittwoch (02.09.), zwischen 13:15 Uhr und 14:30 Uhr, über ein Kellerfenster in ein Wohnhaus ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von mehren Hundert Euro. Der entstande Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bauwagen gestohlen

Künzell – In der Woche von Montag (17.08.) auf Montag (24.08.) stahlen Unbekannte aus der Friedenstraße in der Nähe einer Lagergarage einen Bauwagen. Der Bauwagen wurde zur Lagerung von Vereinsgegenständen benutzt und circa zehn Jahre nicht mehr bewegt. Auch ein verrostetes Ölfass, das neben dem Wagen stand, verschwand.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Aufenhaltsort des Bauwagens machen können oder etwas gesehen haben, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 zu wenden.

Glasscheiben von Schulen eingeschmissen

Fulda – Unbekannte warfen Mittwochnacht (26.08.) die Glasscheibe einer Schule in der Carl-Schurz-Straße mit einem nicht bekannten Gegenstand ein. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest – wird aber auf circa 300 Euro geschätzt.

Eine Nacht später (27.08.) zerstörten unbekannte Täter auch in einer Schule in der Hubertstraße eine Fensterscheibe. Der geschätzte Sachschaden beträgt 200 Euro. Ob zwischen den Sachbeschädigungen ein Tatzusammenhang besteht, ist nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall-Flucht am 31.08.2020 in 36163 Poppenhausen

Poppenhausen – Am Montag, dem 31.08.2020, beschädigte ein bislang unbekannter Fzg.-Führer zwischen 13:00 und 17:00 Uhr eine Betoneinfassung am Parkplatz einer Bankfiliale im Wallweg in Poppenhausen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr das flüchtige Fzg. gegen eine aus Granitstein bestehende Abdeckung einer viereckigen Regenentwässerung und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Abdeckung entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 300,-EUR.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter der Ruf-Nr. 06681/96120, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der hessischen Polizei zu melden.