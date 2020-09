Bundespolizei ehrt junge Bad Homburgerin

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Bad Homburg/Frankfurt am Main (ots) – Weil sie am 08.03.2020 dieses Jahres einen wohnsitzlosen Mann aus den Gleisen der S-Bahnstation Hauptwache in Frankfurt am Main gerettet hatte, dankte der Leiter der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main, Polizeidirektor Rocco Stein, der 19-jährigen Frau Hanna Marie Kummer aus Bad Homburg heute für ihr selbstloses und vorbildliches Verhalten.

“Zivilcourage ist in unserer Gesellschaft leider noch zu selten anzutreffen, deshalb ist es so wichtig, dass es Menschen wie Frau Kummer gibt”, so Polizeidirektor Stein.

Gegen 3.15 Uhr am 08. März hatte Frau Kummer einen Mann beobachtet, wie er in der S-Bahnstation Hauptwache in das Gleis sprang, um dort Leergut einzusammeln. Als sich eine S-Bahn der Station näherte und der Mann es offensichtlich nicht schaffte zurück auf den Bahnsteig zu klettern, erkannt sie die Gefahr und handelte sofort. Sie zog den Mann zurück auf den Bahnsteig und rettete ihn somit aus einer lebensbedrohlichen Lage. Auch der Lokführer hatte den Mann im Gleis erkannt und sofort eine Notbremsung eingeleitet.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main freut sich eine junge Frau für ihre Zivilcourage ehren zu können.

Frankfurt-Rödelheim: Garagenbrand

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(fue) Am Mittwoch 02.09.2020 gegen 22.00 Uhr, nahmen Zeugen Feuerschein in einer Garage in der Niddagaustraße wahr und verständigten sofort die Einsatzkräfte. Die Garage sowie ein davor geparkter Wagen brannten vollständig aus, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 60.000 EUR. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

U.a. befanden sich in der Garage ein Gasgrill mit zwei dazugehörigen Gasflaschen. Durch die große Hitzeeinwirkung wurden noch ein in der Nähe befindliches Gebäude sowie eine zweite Garage beschädigt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

Frankfurt: Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am Donnerstag 03.09.2020 gegen 00.55 Uhr, wurden Zeugen auf ein lautes Klirren in einem Innenhof in der Stegstraße aufmerksam. Dabei konnten sie beobachten, wie sich eine Person durch die eingeschlagene Heckscheibe in das Innere eines Autos zwängte.

Die Zeugen verständigten sofort die Polizei.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte floh der Mann auf ein benachbartes Grundstück, wo er festgenommen werden konnte. Bei ihm handelt es sich um einen 56-jährigen Wohnsitzlosen.

Aus dem Auto hatte er sich bereits verschiedene Werkzeugkoffer zum Abtransport bereitgestellt.

Darin befanden sich u.a. Winkelschleifer, Sägen und Schlagbohrer.

Bundesautobahn 5: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)-(dr) – In der Nacht von Mittwoch 02.09.2020 auf Donnerstag 03.09.2020 ereignete sich auf der BAB 5 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Frau tödlich verletzt wurde.

Gegen 23:30 Uhr war ein 38-jähriger Mann mit einem Sattelzug auf der A5 in Richtung Darmstadt unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Frankfurt-Niederrad und dem Frankfurter Kreuz hatte sich aufgrund eines vorausgegangen Unfalls ein Stau gebildet, sodass der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremste.

Der nachfolgende Pkw, ein Audi A3, fuhr auf den am Stauende stehenden Sattelauflieger auf. Die 30-jährige Fahrerin des Autos wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Unfallstelle war aufgrund der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen in Richtung Darmstadt für mehrere Stunden lang gesperrt. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 46400 mit der Autobahnpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Dazu die Meldung der Feuerwehr Frankfurt am Main:

(tka) Am späten Mittwochabend 02.09.2020 gegen 23:30 Uhr wurde die Feuerwehr Frankfurt auf die BAB 5, Fahrtrichtung Darmstadt, Höhe Autobahnkilometer 498, alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war ein PKW unter einen LKW gefahren. Der PKW wurde mittels dem Feuerwehrkran unter dem LKW hervorgezogen, im Anschluss wurde die Fahrerin des PKW mittels Hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit. Der anwesende Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Frankfurt: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(fue) – Ein 23-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwoch 02.09.2020 gegen 19.20 Uhr den Radweg der Main-Neckar-Brücke in Richtung “Am Elektrizitätswerk/Gutleutstraße”. Zum gleichen Zeitpunkt war ein 48-jähriger Fußgänger unterwegs aus Richtung “Rotfederring/Am Druckwasserwerk”. Im Einmündungsbereich der beiden Wege kam es zum Zusammenprall der beiden Personen, die zu Boden fielen.

Dabei wurden der 48-Jährige schwer und der Radfahrer leicht verletzt. Der Fußgänger musste in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510400 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

07.September 2020 Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hanauer Landstraße

08.September 2020 Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest

09.September 2020 Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Mainzer Landstraße, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

10.September 2020 Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring

11.September 2020 Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Mainzer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt: Unfall – Rollerfahrerin schwer verletzt – Zeugen gesucht

Frankfurt-Ginnheim (ots)-(dr) – Korrektur der Uhrzeit – Am 25.09.2020 kam es an der Kreuzung Wilhelm-Epstein-Straße/Rebgärten zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 44-jährige Rollerfahrerin schwer verletzt wurde. Die Erstmeldung ist hinsichtlich der Zeitangabe fehlerhaft.

Die richtige Unfallzeit ist 08:10 Uhr.

Zeugen werden nach wie vor gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755-11200 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Garagenbrand in Rödelheim

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(tka) – Am Mittwochabend 02.09.2020 wurde die Feuerwehr Frankfurt gegen 22:00 Uhr nach Rödelheim in die Niddagaustraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Doppelgarage und ein davor abgestellter PKW.

Von der Feuerwehr wurden umgehend 3 Strahlrohre zur Brandbekämpfung eingesetzt. Parallel zur Brandbekämpfung wurden die benachbarten Häuser auf Verrauchung kontrolliert und maschinell mit einem Motorlüfter belüftet.

Die Berufsfeuerwehr wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Rödelheim unterstützt. Insgesamt war die Feuerwehr Frankfurt mit 6 Fahrzeugen und 36 Einsatzkräfte bis ca. 1 Uhr vor Ort.

Über die Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

