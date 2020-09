Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Wem gehört das Rad mit Kindersitz? – Offenbach

(fg) Polizeibeamte des 2. Reviers in Offenbach haben am Mittwochmorgen ein Fahrrad mit Kindersitz, welches in der Jaques-Offenbach-Straße in einem dortigen Hof (20er-Hausnummern) abgestellt wurde, sichergestellt. Ein Anwohner meldete, dass das schwarze Rad von Cube gegen 3.45 Uhr von einem unbekannten Mann in den Hinterhof getragen wurde. Das Rad sei hierbei mit einem Faltschloss an Rahmen und Hinterrad gesichert gewesen. Nachdem der Mann das Rad abgestellt hatte, machte er sich wieder davon. Der mutmaßliche Fahrraddieb hatte eine schmale Figur, war etwa 1,70 Meter groß und war Mitte 20. Er hatte einen Dreitagebart, trug eine hellblaue Kappe und eine graue Jacke mit Kapuzeneinsatz. Zudem hatte der Unbekannte einen grauen Rucksack dabei und auffällige orangefarbene Streifen auf seiner schwarzen Jogginghose. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Fahrrad aus einem Diebstahl stammt. Da bisher noch keine Strafanzeige erstattet wurde, wenden sich die Ermittler mit der Veröffentlichung eines Bildes an die Öffentlichkeit. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-5200 entgegengenommen.

Vielzahl an Autofahrern missachteten Tempolimit – Egelsbach/Autobahn 661

(fg) Mit 146 Stundenkilometern ist am Mittwoch ein Motorradfahrer am Ausbauende der Autobahn 661 bei Egelsbach erwischt worden – erlaubt sind dort gerade einmal 70 km/h. Beamte der Verkehrsinspektion hatten einmal mehr ihr Geschwindigkeitsmessgerät aufgebaut, da es im Bereich des Ausbauendes immer wieder zur Verkehrsunfällen kommt, die nach Einschätzung der Verkehrsexperten auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen sind. In der Zeit zwischen 9.30 und 15.30 Uhr passierten über 3100 Fahrzeuge die Kontrollstelle, wobei über 400 Autofahrer zu schnell waren. Auf insgesamt 44 Fahrzeugführer kommen nun Fahrverbote zu. Ein Fahrzeug wurde entstempelt, da dieses wegen erheblicher Mängel ausgeschrieben war. Ein Fahrer war ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, ein anderer soll offenbar unter Drogeneinfluss gefahren sein. Der Großteil der kontrollierten Fahrzeugführer zeigte sich einsichtig und war der Meinung, dass derartige Kontrollen insgesamt zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr führen.

Schneller Fahndungserfolg – Rodgau

(mm) Gerade mal fünf Minuten nach einem bei der Polizei eingegangenen Notruf klickten am Donnerstagmorgen im Bereich der Ringstraße/Wiesbadener Straße in Nieder-Roden bei einem 24-Jährigen die Handschellen. Eine 28-jährige Passantin, die mit ihrem Hund spazieren war, hatte gegen 10 Uhr mitgeteilt, dass sie im Feld nahe der Münchner Straße von einem vermeintlichen Exhibitionisten belästigt wurde. Die Polizei in Heusenstamm fuhr daraufhin sofort mit zwei Streifen nach Nieder-Roden. Dank der guten Personenbeschreibung konnte der Beschuldigte, der einen braunen Rucksack mit sich führte, Brillenträger war und eine Jeans und einen grauen Pullover trug, von einer Streife angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Rodgauer entlassen. Zeugen, denen der Tatverdächtige bereits im Vorfeld schon einmal aufgefallen sein könnte, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Armbanduhr geraubt – Mühlheim

(mm) Zwei Frauen raubten am Mittwochmorgen in der Kreuzstraße einem Senior die Armbanduhr vom Handgelenk. Anschließend stiegen sie in einen schwarzen Pkw, vermutlich Golf, ein. Der Wagen war mit einer dritten Person besetzt und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Die beiden Frauen waren etwa 25 Jahre alt und von dicklicher Körperstatur. Sie trugen helle Kleidung und hatten längere Haare. Eine Täterin hatte blondierte Haare. Unmittelbar vor der Tat hatten die Frauen den Herrn nach dem Weg gefragt und ihn dann plötzlich in den „Schwitzkasten“ genommen. Sie hielten den Rentner gegen 10.15 Uhr fest und raubten die Armbanduhr. Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben oder denen ein solches schwarzes Auto im Bereich der Kreuzstraße aufgefallen ist, mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 1234 melden.

Bereich Main-Kinzig

Zwölfjährige Radfahrerin bei Unfallflucht verletzt – Hanau

(tl) Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstagnachmittag in der Willy-Brandt-Straße ist eine zwölfjährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Nach der bislang unbekannten Autofahrerin und deren Fahrzeug sucht die Polizei derweil noch. Das Mädchen befuhr gegen 13.20 Uhr den parallel zur Willy-Brandt-Straße verlaufenden Radweg in Richtung Ehrensäule. Die Pkw-Lenkerin fuhr ebenfalls in diese Richtung. Als sie in Höhe eines Kebab-Hauses nach rechts über den Radweg auf den dortigen Parkplatz abbog, erfasste sie die Radfahrerin, welche daraufhin zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Die Autofahrerin, bei der es sich Zeugenangaben zufolge um eine etwa 40 Jahre alte und etwa 1,65 Meter große Frau mit mittelblondem Haar gehandelt haben soll, habe sich zwar noch um das Mädchen gekümmert, allerdings sei sie dann ohne Angabe ihrer Personalien davongefahren. Bei dem Auto soll es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Wer in dem Zusammenhang Angaben zum Fahrzeug und der Fahrerin beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 911550 zu melden.