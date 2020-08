Kabeldiebe auf Baustelle, Mainz-Kastel, Georg-Beatzel-Straße, 25.08.2020, gg. 21.30 Uhr bis 26.08.2020, 05.00 Uhr

(kk)Bereits in der Nacht zum Mittwoch haben bislang unbekannte Täter etwa 100

Meter Erdkabel auf einer Baustelle in der Georg-Beatzel-Straße gestohlen und

einen Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro verursacht. Nach ersten polizeilichen

Ermittlungen gelangten die Täter mutmaßlich in der Zeit von Dienstag, gg. 21.30

Uhr bis Mittwoch, gg. 05.00 Uhr, durch eine Lücke in einem Bauzaun auf das

Baustellengelände, hoben dort ein etwa 100 Meter langes Erdkabel aus und

entwendeten dieses. Das 2. Polizeirevier Wiesbaden hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer

(0611) 345-2240 zu melden.

Mann bedroht Angestellte mit Messer, Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, 26.08.2020, gg. 21.00 Uhr

(kk)Am Mittwochabend hat ein 48-jähriger Mann mit einem Messer zwei Angestellte

einer Gaststätte in der Rathausstraße bedroht. Der Mann betrat Zeugenangaben

zufolge gg. 21.00 Uhr die Gaststätte, habe durch Vorzeigen eines Messer das

Personal bedroht und sei anschließend zu Fuß geflüchtet. Die Mitarbeiter

verständigten die Polizei, so dass eine Streife des 5. Polizeireviers den

47-Jährigen noch in der Nähe der Gaststätte vorläufig festnehmen konnte. Der

47-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss, woraufhin die Gewahrsamnahme

angeordnet und wegen Bedrohung eine Strafanzeige erstattet wurde.

Achtung Einbrecher, Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße und Schiersteiner Straße 21.08.2020 bis 26.08.2020

(kk)Im Laufe des Mittwoches wurden der Polizei in Wiesbaden zwei versuchte

Einbrüche bekannt. Unbekannte Täter versuchten auf unterschiedliche Weise, in

Wohnräume einzudringen. In der Richard-Wagner-Straße hatten unbekannte Täter

versucht, eine auf der Rückseite des Hauses gelegene Terrassentür aufzubrechen.

Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch Stand, so dass ein Sachschaden von

mehreren Hundert Euro entstanden war. In einem weiteren Fall in der

Schiersteiner Straße wurde die Abwesenheit einer Anwohnerin über mehrere Tage

ausgenutzt und versucht, die Wohnungstür aufzubrechen. Auch diese Tür hielt dem

Einbruchsversuch Stand und wurde nur leicht beschädigt. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Pkw-Aufbrecher unterwegs, Mainz-Kostheim, Viktoriastraße und Hauptstraße, 26.08.2020 bis 27.08.2020

(kk)In der Nacht zum Donnerstag waren in Mainz-Kostheim Pkw-Aufbrecher unterwegs

und verursachten, Stand derzeitiger Ermittlungen, einen Schaden in Höhe von etwa

Tausend Euro. In der Viktoriastraße wurde eine Seitenscheibe eines blauen

Ford-Focus eingeschlagen und aus dem Innenraum Wertgegenstände und Bargeld

gestohlen. In der Hauptstraße wurde an einem weißen Peugeot 3008 ebenfalls eine

Seitenscheibe eingeschlagen, wobei noch nicht abschließend zu ermitteln war, ob

aus dem Innenraum ebenfalls etwas entwendet wurde. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Fahrradfahrer tritt gegen Auto, Wiesbaden, Karlstraße, 26.08.2020, gg. 13.00 Uhr

(kk)Am Mittwochmittag wurde der Porsche eines 54-jährigen Wiesbadeners

beschädigt. Der Porschefahrer habe mit seinem Auto an einer roten Ampel in der

Karlstraße gehalten, als ein hinter ihm befindlicher Fahrradfahrer gegen sein

Fahrzeug getreten habe und danach geflüchtet sei. Der Porschefahrer beschrieb

den Fahrradfahrer als ca. 1,75 Meter groß und etwa 55 bis 60 Jahre alt. Dieser

habe einen grauen Pullover, eine graue Hose und einen Fahrradhelm getragen. Die

Ermittlungen hat das 1. Polizeirevier Wiesbaden aufgenommen und bittet Zeugen

und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Bei Parkplatzstreit angespuckt, Wiesbaden-Bierstadt, Am Wolfsfeld, 26.08.2020, gg. 13.30 Uhr

(kk)Am Mittwochmittag haben sich zwei Männer in der Straße „Am Wolfsfeld“ um

einen Parkplatz gestritten, wobei ein 71-jähriger Mann aus Wiesbaden angespuckt

worden sei. Nach Angaben des 71-Jährigen sei der Parkplatzstreit eskaliert und

er sei von seinem Kontrahenten ins Gesicht gespuckt worden, bevor dieser

geflüchtet sei. Der Geschädigte beschrieb den Unbekannten als ca. 40 bis 45

Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, mit Drei-Tage-Bart und von muskulöser Statur.

Er habe eine rote Basecap und einen hellen Pullover mit Aufdruck getragen. Die

Ermittlungen hat das 4. Polizeirevier in Wiesbaden aufgenommen und bittet Zeugen

und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Körperliche Auseinandersetzung in Gaststätte, Wiesbaden-Biebrich, Gibber Straße, 26.08.2020, gg. 21.30 Uhr

(kk)Am Mittwochabend kam es in einer Gaststätte in der Gibber Straße zu einer

körperlichen Auseinandersetzung bei der auch ein Messer zum Einsatz gekommen

sein soll. Zeugenangaben zufolge habe ein alkoholisierter Mann zunächst Gäste

beleidigt, weswegen es zu Handgreiflichkeiten zwischen ihm und weiteren

Beteiligten gekommen sei. Ein 48-jähriger Mann sei hierbei durch einen

39-Jährigen mit einem Messer am Arm leicht verletzt worden. Der 39-Jährige wurde

im Verlauf der Auseinandersetzung ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus

gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an.

Rheingau-Taunus-Kreis

Versuchter Einbruch in Pkw, Rüdesheim, Parkplatz „Auf der Lach“ Montag, 24.08.2020, 20.00 Uhr bis Dienstag, 25.08.2020, 08.30 Uhr

(mhe)Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte in

Rüdesheim in einen Pkw einzubrechen. Der Eigentümer hatte seinen Mitsubishi am

Montagabend auf dem Parkplatz „Auf der Lach“ in Rüdesheim abgestellt. In der

Nacht hebelten unbekannte Täter am Türgriff und Türschloss der Fahrertür und

versuchten in das Fahrzeuginnere zu gelangen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Die Polizei bittet

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich mit der Polizei in Rüdesheim

unter der Rufnummer 06772-9112-0 in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall mit Leichtverletztem, Eltville, Bundesstraße 42 Höhe Erbach, Mittwoch, 26.08.2020, 16.55 Uhr

(mhe)Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 42 in Höhe Erbach zu

einem Auffahrunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Ein

25-jähriger Eltviller befuhr mit seinem Kleinbus die Bundesstraße 42 aus

Wiesbaden kommend in Fahrtrichtung Rüdesheim. In Höhe Erbach kam es zu einem

Rückstau, an dessen Ende ein 29-jähriger Oestricher mit seinem Porsche stand.

Der Fahrer des Kleinbusses erkannte den Rückstau zu spät und fuhr mit seinem

Fahrzeug in das Heck des Porsche. Hierbei erlitt der 29-jährige Porschefahrer

leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden in Höhe

von mehreren Tausend Euro.

Betrügerische Anrufe, Bad Schwalbach, Dienstag, 25.08.2020, 15.00 Uhr bis Mittwoch, 26.08.2020, 13.00 Uhr

(mhe)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag versuchten unbekannte

Betrüger einen Senior aus Bad Schwalbach um sein Geld zu erleichtern. Er erhielt

gleich mehrere Anrufe, in denen man ihm glaubhaft machen wollte, dass er der

Gewinner von knapp 50.000 Euro sei. Um in den Genuss des Geldes zu bekommen,

müsse er jedoch zunächst Gutscheinkarten in Höhe von knapp 1.000 Euro erwerben

und diese den Betrügern zukommen lassen. Der aufmerksame Bad Schwalbacher

erkannte die Betrugsmasche, beendete das Telefonat und meldete sich bei der

Polizei. Immer wieder versuchen Betrüger mit dieser Masche an Geld zu gelangen.

Nicht nur ältere Mitbürger werden als potenzielles Opfer ausgesucht. Es kann

jeden erwischen; leider ist die Versuchung auf einen großen Gewinn sehr groß.

Schnell hat man sich auf die Spielchen der gewissenlosen Abzocker eingelassen.

Bearbeitungsgebühr überweisen, Bargeld an der Haustür übergeben, Gutscheincodes

telefonisch übermitteln; alles Maschen, um Sie um Ihr Erspartes zu bringen.

Lassen Sie sich darauf niemals ein. Für einen Gewinn muss man nichts bezahlen!

Weitere Tipps zur Kriminalprävention finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Bundesautobahn 3 bis Brechen – Niederbrechen, 26.08.122020, gg. 15.00 Uhr

(kk)Am Mittwochnachmittag erwischte eine Streife der Polizeiautobahnstation

Wiesbaden einen 26-jährigen mutmaßlichen Autoraser im Bereich des Bahnhofs in

Niederbrechen. Der 26-jährige Opelfahrer habe Zeugenangaben zufolge zuvor die

Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln mit hoher Geschwindigkeit befahren,

riskant überholt und teilweise andere Verkehrsteilnehmer zum starken Abbremsen

genötigt. Die Fahrt habe über die Bundesautobahn 3 von der Anschlussstelle

Niedernhausen, über die Anschlussstelle Idstein bis zur Anschluss Bad Camberg

geführt. Hier sei der 26-Jährige mit seinem Auto abgefahren und weiter Richtung

Aarbergen gefahren, wo er auch noch ein Stop-Schild überfahren haben soll.

Weiter habe die Fahrt über die Landesstraße 3013 Richtung Hühnfelden geführt,

bevor der 26-Jährige seine Fahrt auf der L3030 in Richtung Gnadenthal

fortgesetzt habe. Laut Zeugenangaben habe er hier mit erheblich überhöhter

Geschwindigkeit die Ortschaft Dauborn durchfahren in Fahrtrichtung

Niederbrechen. Letztlich wurde der 26-Jährige mit seinem Opel durch eine Streife

der Polizeiautobahnstation Wiesbaden am Bahnhof Niederbrechen gestoppt und

kontrolliert. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

verbotener Kraftfahrzeugrennen, Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs

eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei sucht

dringend Geschädigte und Zeugen des Vorfalles, welche sich bei der

Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der (0611) 345-4140 melden können. Dabei

sind vor allem Geschädigte von besonderer Bedeutung, die unmittelbar durch die

Fahrweise des Beschuldigten gefährdet wurden.

Küchenbrand in Rambach

Feuerwehr Wiesbaden

Ein unbeaufsichtigter Kochtopf mit Frittierfett führte zu einem Küchenbrand in Rambach.

Gegen 18:30 wurden die Kräfte der Feuerwehr zu einem Küchenbrand in Rambach gerufen. Dort war ein unbeaufsichtigter Kochtopf mit Frittierfett in Brand geraten. Dieser setzte die Dunstabzugshaube in Brand. Die Löschversuche der Mieterin schlugen fehl, sie konnte aber sich und ihre Tochter durch das Verlassen der Wohnung retten. Die Freiwillige Feuerwehr aus Rambach und Sonnenberg sowie die Kräfte der Berufsfeuerwehren waren schnell vor Ort und konnten den Brand löschen. Die Mieterin wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht, der Tochter war glücklicherweise nichts passiert. Der Sachschaden wird auf 7000,- € geschätzt.