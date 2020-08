Versuchtem Einbruch in Vereinsheim

Melsungen (ots) – 23.08.2020, 16:00 Uhr bis 26.08.2020, 15:30 Uhr – Sachschaden von 250 € verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim im Sälzerweg. Die Täter versuchten ein Sicherungsgitter vor einem Fenster aufzubiegen und das dahinter befindliche Fenster zu öffnen. Das Gitter und das Fenster wurden hierbei beschädigt.

Die Täter gelangten nicht in das Vereinsheim. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Schlüsselbund bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt – Eigentümer gesucht

Borken (ots) – Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung vor einigen Tagen in Borken, wurde ein Schlüsselbund aufgefunden. Der Schlüsselbund könnte im Zusammenhang mit einer Einbruchserie stehen. Bislang konnte von Seiten der Polizei kein Eigentümer des Schlüsselbundes ermittelt werden.

Beschreibung des Schlüsselbunds: An dem Schlüsselbund befinden sich insgesamt drei Sicherheitsschlüssel. Der Schlüsselbund ist an einer, dunkelblauen Ledertasche angeknotet.

Auf der Vorderseite der Ledertasche befindet sich, händisch durch einen schwarzen Edding, die Aufschrift “T H W W” und ebenfalls, jedoch bedruckt, die Aufschrift „J. Brüne GmbH, HONDA Vertragshändler, Industriegebiet Pfieffewiese, Melsungen.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

