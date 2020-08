Auseinandersetzung in Bar, Hofheim am Taunus, Kirschgartenstraße, Donnerstag, 27.08.2020, gegen 03:30 Uhr

(ka)Am Donnerstag kam es in den frühen Morgenstunden in Hofheim am Taunus zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Betreiber einer Bar und einem Gast. Gegen 03:30 Uhr betrat ein 35-Jähriger die Bar in der Kirschgartenstraße und beabsichtigte, etwas zu bestellen. Da der 42-jährige Barbetreiber die Lokalität jedoch schließen und die anwesenden Gäste zum Verlassen auffordern wollte, kam es zwischen ihm und dem 35-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung. Daraufhin griff der augenscheinlich alkoholisierte Gast einen 25-Jährigen, der sich bereits zuvor in der Bar aufgehalten hatte, an. Der 42-Jährige Barkeeper setzte daraufhin Pfefferspray gegen den alkoholisierten Mann ein und verletzte ihn leicht. Gegen den 42- und den 35-Jährigen wurden entsprechende Strafanzeigen gestellt.

Fahrzeug gestohlen – Zeugen gesucht!, Kelkheim (Taunus), Hallwielweg, Mittwoch, 26.08.2020, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 27.08.2020, 08:30 Uhr

(ka)Der Pkw eines 38-Jährigen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Kelkheim (Taunus) von bislang unbekannten Tätern gestohlen worden. Der Besitzer eines „Land Rover Defender“ mit dem amtlichen Kennzeichen „MTK-WW 81“ parkte das Auto am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr vor seiner Wohnanschrift im Hallwielweg und stellte am Donnerstag gegen 08:30 Uhr fest, dass der Land Rover auf bisher unbekannte Weise entwendet wurde. Zeugen, die möglicherweise Angaben zu den Tätern und zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich an die ermittelnde Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu wenden.

Schmuck bei Einbruch in Haus gestohlen, Hochheim am Main, Massenheim, Akazienring, Mittwoch, 26.08.2020, 09:10 Uhr bis 12:30 Uhr

(ka)Unbekannte Täter sind am Mittwochvormittag in ein Reihenhaus in Hochheim am Main eingebrochen und haben dabei Schmuck gestohlen. Die Einbrecher drangen ersten Ermittlungen zufolge gewaltsam in der Zeit von 09:10 Uhr bis 12:30 Uhr in das Haus im Akazienring in Massenheim ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise zu den Tätern und dem Tathergang unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Leicht verletzt nach Unfall, Eppstein, Vockenhausen, Bundesstraße 455, Donnerstag, 27.08.2020, gegen 05:30 Uhr

(ka)Ein 21-jähriger Autofahrer ist am frühen Donnerstagmorgen mit seinem Pkw bei Eppstein verunglückt und dabei leicht verletzt worden. Der junge Mann befuhr mit seinem VW Polo gegen 05:30 Uhr die Bundesstraße 455 in Richtung Eppstein und verlor nach derzeitigem Kenntnisstand in einer Kurve, nahe des Hofes „Häusel“, aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, touchierte den Grünstreifen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Mutmaßlich aufgrund der Kollision drehte sich der VW zunächst um seine eigene Achse und stieß mit der rechten Seite gegen eine Felswand. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug erneut auf die Fahrbahn und kippte auf die linke Seite. Der 21-jährige Polo-Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Blutentnahme ergab, dass der junge Mann zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Der Führerschein des 21-Jährigen wurde sichergestellt.