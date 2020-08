Mannheim-Käfertal: Lavendelbusch vor Mehrfamilienhaus fahrlässig in Brand gesetzt

Mannheim-Käfertal – Am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, geriet die ca. 8

qm große Ziergrasbepflanzung vor einem Mehrfamilienwohnhaus am

Marie-Bernays-Platz in Brand. Ein Hausbewohner war auf das Feuer aufmerksam

geworden und konnte dieses noch vor dem Eintreffen der von ihm verständigten

Feuerwehr weitestgehend löschen. Außer einem Löschzug der Feuerwache-Nord waren

auch zwei Rettungswägen des ASB Käfertal vor Ort. Durch die starke

Rauchentwicklung mussten die Bewohner des Anwesens kurzfristig ihre Wohnungen

verlassen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nach ausgiebiger Durchlüftung des

Wohnhauses durch die Feuerwehr konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen

zurückkehren. Durch das Feuer wurden Rollläden einer gewerblichen Einrichtung,

die sich im Erdgeschoß des Anwesens befindet, in Mitleidenschaft gezogen. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Über die Brandursache liegen

derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Es ist nicht auszuschließen, dass eine

glimmende Zigarette das Feuer ausgelöst hatte. Hinweise nimmt das Polizeirevier

Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621/71849-0 entgegen.

Mannheim-Neckarstadt: Drei deutsche Staatsangehörige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen gemeinschaftlich begangenen schweren Bandendiebstahls in mehreren Fällen in Untersuchungshaft

Mannheim-Neckarstadt – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehle gegen drei deutsche Staatsangehörige im Alter von 29 bis 31 Jahren

erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, am Dienstagmorgen gegen 03.00 Uhr

einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum im Ulmenweg mit Hilfe von

Hydraulikwerkzeug aufgebrochen zu haben.

Zwei der Tatverdächtigen konnten durch die alarmierten Polizeibeamten in einem

Lieferwagen, der neben dem aufgebrochenen Geldautomaten stand, angetroffen und

vorläufig festgenommen werden. Ein weiterer Tatverdächtiger, der zunächst

geflüchtet war, wurde im Rahmen der polizeilichen Fahndung in unmittelbarer Nähe

des Tatortes ergriffen und ebenfalls vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen die drei Tatverdächtigen erlassen. Sie wurden heute nach der

Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls in verschiedene

Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Beim jetzigen Kenntnisstand werden den drei Tatverdächtigen zwei weitere

Straftaten mit nahezu identischer Vorgehensweise im Neckar-Odenwald-Kreis zur

Last gelegt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des

Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Mannheim-Käfertal: Unbekannte Täter entwenden 20 Auto-Katalysatoren – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal – In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten

unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohändlers im Stadtteil Käfertal an 20

Fahrzeugen die Katalysatoren. Die Unbekannten drangen auf unbekannte Art und

Weise auf das Firmengelände in der Neustadter Straße ein und sägten an 20

Fahrzeugen die Katalysatoren ab. Der Diebstahl fiel am Montagmorgen auf, als

eines der betroffenen Fahrzeuge auf der Hebebühne angehoben worden war. Bei

einer anschließenden Überprüfung aller auf dem Gelände befindlichen Fahrzeuge

waren an 20 Fahrzeugen die Katalysatoren abgesägt. Aufgrund der Größe der

entwendeten Fahrzeugteile, muss davon ausgegangen werden, dass zum Abtransport

ein Fahrzeug erforderlich war.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern oder zum Tatablauf geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/ 71849-0 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: zwei Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Mannheim-Innenstadt – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der

Mannheimer Innenstadt wurden zwei Fahrradfahrerinnen leicht verletzt. Eine

47-jährige Frau war kurz nach sechs Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg

durch den Hanielpark unterhalb des Fly-Over in Richtung Parkring unterwegs. Zur

gleichen Zeit befuhr eine 28-jährige Fahrradfahrerin auf dem gleichen Weg in

entgegengesetzter Richtung. Beim Vorbeifahren kamen sich die beiden Frauen so

nahe, dass sich ihre Lenker verhakten. Dadurch stürzten beide zu Boden und zogen

sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser

eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren

Informationen vor.

Mannheim-Neckarstadt: Straßenbahn muss Gefahrenbremsung durchführen – zwei Verletzte – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt – Am Dienstag kam es gegen 12:00 Uhr an der

Haltestelle „Neuer Messplatz“ zu einem Vorfall zwischen einer Straßenbahn und

einem Fahrradfahrer. Während die Straßenbahn an der Haltestelle in Fahrtrichtung

„Alter Messplatz“ die Fahrgäste ein- und aussteigen ließ, überquerte ein

unbekannter Fahrradfahrer den Gleisbereich. Als die Straßenbahnfahrerin wieder

losfuhr, fiel dem Fahrradfahrer auf, dass ein Gegenstand von seinem Gepäckträger

auf die Gleise gefallen war und schob sei Fahrrad zurück in den Gleisbereich.

Die Straßenbahn musste daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen, wodurch zwei

Personen in der Bahn stürzten und sich leicht verletzten. Der Fahrradfahrer

flüchtete in unbekannte Richtung. Die Straßenbahnstrecke war während der

Unfallaufnahme einseitig gesperrt.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, 60-70 Jahre alt, ca. 168cm

groß, dunkle Haare, Brillenträger, südländisches Erscheinungsbild

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten sich

beim Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 0621-174-4222, zu melden.