Forst A5 – Auffahrunfall verläuft glimpflich

Forst – Glimpflich verlief am Mittwoch gegen 14.35 Uhr ein Auffahrunfall

auf der Autobahn 5 bei Forst für den Fahrer eines Kleintransporters. Er fuhr in

nördlicher Richtung am Ende eines Staus an der dortigen Dauerbaustelle auf ein

haltendes Abschleppfahrzeug auf und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der Mann kam vorsorglich in ein Krankenhaus, während der Fahrer des vorderen

Beteiligten unverletzt blieb. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000

Euro. Während der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur bis gegen 16.00 Uhr

gesperrt.

Karlsbad – Stadtbahn von umstürzendem Baum getroffen – Bahnverkehr im Albtal für Stunden unterbrochen

Karlsbad – Eine Stadtbahn wurde am Mittwoch gegen 11.30 Uhr zwischen

Marxzell und Fischweiher von einem umstürzenden Baum getroffen. Menschen kamen

dabei nicht zu Schaden, die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich

derzeit noch nicht beziffern. Ursächlich war der herrschende Starkwind, der den

völlig intakten Baum oberhalb des Wurzelballens umknickte.

Wie der Verkehrsunfalldienst vor Ort festgestellt hat, war die Bahn der Linie S1

von Bad Herrenalb in Richtung Waldbronn-Busenbach mit einer Geschwindigkeit von

etwa 80 km/h unterwegs. Der Wagenführer erkannte zwar noch einen umstürzenden

Baum und leitete eine sofortige Notbremsung ein. Zu verhindern war der Schaden

aber nicht mehr. Der etwa Baum mit einem Stammdurchmesser von etwa 40 cm kippte

in die Oberleitung, von dort auf den Stromabnehmer des Triebwagens und blieb

letztlich auf dem Dach des dahinter angekoppelten Personenwaggons liegen.

Die rund 25 Fahrgäste wurden in der Folge von Bussen weiterbefördert. Entgegen

ersten Vermutungen war die Oberleitung nicht abgerissen. Nach der Entfernung des

Baumes durch die Bahnmeisterei kam die Leitung wieder allein in ihre

ursprüngliche Lage. Sobald die beschädigte Bahn abgeschleppt ist, kann die

Strecke wieder freigegeben werden. Mit einer Freigabe wird gegen 15 Uhr

gerechnet.

Karlsruhe-BAB A5 – Nach Auffahrunfall geflüchtet

Karlsruhe – Nach einem Auffahrunfall am Dienstagabend auf der

Bundesautobahn A5 flüchtete der Verursacher. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer war kurz

vor 20.00 Uhr auf der A5 zwischen der Ausfahrt Karlsruhe-Nord und Bruchsal

unterwegs. Er fuhr mit ca. 140 km/h auf dem linken Fahrstreifen und war dabei

einen Sattelzug zu überholen, als er einen Schlag am Fahrzeug bemerkte. Im

Rückspiegel sah er, dass ihm ein dunkler Pkw aufgefahren war. Während er seinen

Pkw auf den Standstreifen lenkte, beschleunigte der Verursacher seinen Pkw und

fuhr davon. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen

dunkelblauen oder schwarzen BMW Kombi der 5er Serie, Baureihe 2003 – 2007 mit

Karlsruher Kennzeichen. Am Fahrzeug des 34-Jährigen entstand ein Sachschaden von

geschätzten 3000 Euro. Zeugen des Unfalls, oder Personen die Hinweise zu dem

gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei

Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Bei Gewahrsamnahme Widerstand geleistet

Karlsruhe – Bei seiner Gewahrsamnahme am frühen Mittwochmorgen leiste ein

19-Jähriger Widerstand. Der junge Mann war am Dienstagnacht bereits aufgefallen,

da er nach einem Wortgefecht einem 22-Jährigen einen Schlag versetzt hatte. Ihm

wurde daraufhin ein Platzverweis für die Karlsruher Innenstadt erteilt.

Gegen 01.35 Uhr fiel der 19-Jährige am Europaplatz auf, da er nun dort Streit

mit mit Passanten suchte. Aufgrund des Nichtbeachtens des Platzverweises und der

erneuten Streitsuche wurde ihm die Gewahrsamnahme erklärt. Daraufhin beleidigte

er die Beamten auf dem Weg zum Streifenwagen. Dort schlug er mit den Fäusten auf

den Streifenwagen, der dabei beschädigt wurde. Bei der anschließenden Festnahme

und dem Anlegen der Handschließen wehrte er sich heftig. Er wurde auf die

Gewahrsamseinrichtung gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von mehr als 1,7 Promille.

Bruchsal – Elektronikartikel und Sporttaschen aus Wohncontainer entwendet

Bruchsal – Aus einem in der Franz-Sigel-Straße gelegenen Wohncontainer

haben Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstagnachmittag einen

E-Roller, zwei Sporttaschen, eine Verstärkerbox und diverse virtuelle Spiele

gestohlen. Der Diebstahlsschaden ist bei mehreren Hundert Euro anzusiedeln.

Den ersten Ermittlungen zufolge sind die Unbekannten über ein Fenster der

Nasszelle des Wohncontainers eingedrungen. Das Kriminalkommissariat Bruchsal

führt hierzu die weiteren Ermittlungen.

Karlsruhe – 43-Jährige versuchte Fahrrad zu stehlen – Polizei sucht Eigentümer

Karlsruhe – Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch gegen 07.30 Uhr wie sich

eine Frau, die mit einem Fahrrad zu einem Fahrradständer in der Karlsburgstraße

fuhr und sich an einem dort abgestellten Fahrrad zu schaffen machte. Da sich die

Frau sich offensichtlich beobachtet fühlte fuhr sie davon. Eine verständigte

Streife konnte die die 43-Jährige vorläufig festnehmen. Am Fahrradständer konnte

ein Mountainbike auf dem Boden liegend festgestellt werden, dessen Kettenschluss

offensichtlich aufgebrochen worden war. Das Fahrrad wurde sichergestellt und auf

die Wache gebracht. Es handelt sich um ein schwarz/weiß/grünes Mountainbike der

Marke „Bulls“. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des Fahrrades. Dieser wird

gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/49070 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Verkehrsunfall in Sophienstraße mit schwerverletzter Radfahrerin – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 18.20

Uhr auf der Sophienstraße nach der Einmündung Lessingstraße ereignete und eine

60-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde, sucht die Verkehrspolizei Zeugen.

Nach bisherigen Feststellungen war ein 42 Jahre alter Pkw-Fahrer auf der

Sophienstraße in östlicher Richtung unterwegs. Er hielt rechts am Fahrbahnrand

an und öffnete offenbar im selben Moment die Fahrertür, als die 60-Jährige

vorbeifuhr. Die Frau musste wohl ausweichen, stürzte dabei und zog sich schwere

Kopfverletzungen zu. Unter Einsatz eines Rettungsdienstes kam sie zur

stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Wer sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich über

die Autobahnpolizei Karlsruhe unter 0721/944840 beim Verkehrsunfalldienst zu

melden.

Weingarten – Schwan sorgt für kurzfristige Verkehrsbeeinträchtigungen

Karlsruhe – Am Dienstag gegen 18:10 Uhr wurde dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt ein offenbar verwirrter Schwan auf der Durlacher Straße bei

Weingarten (Baden) gemeldet. Das Tier würde mitten auf der Fahrbahn sitzen und

keine Anstalten machen, diese zu verlassen. In beide Richtungen würde es

diesbezüglich bereits zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Beim Eintreffen der Beamten vor Ort, konnte der Schwan tatsächlich mitten auf

der Fahrbahn sitzend festgestellt werden. Er reagierte jedoch nicht auf die

Ansprache der Polizisten. Auch die Androhung einer Festnahme wurde von ihm

lediglich mit Fauchen quittiert. Da die deeskalative Strategie nicht

funktionierte, wurde Expertenrat von der Tierrettung eingeholt. Mit gemeinsamen

Kräften konnte der Schwan schließlich gebändigt und von der Straße befördert

werden. Nach einer kurzzeitigen Umleitung des Verkehrs, konnte die Durlacher

Straße schließlich wieder freigegeben werden.