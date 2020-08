Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer stürzt und wird schwer verletzt / Rettungshubschrauber eingesetzt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwoch kam es gegen 11:40 Uhr zu einem

schweren Verkehrsunfall im Bereich des Birkenauerhof in Angelbachtal.

Eine Gruppe von vier Rentnern war mit Pedelecs auf dem Weg von Hammerau zum

Birkenauerhof. In einer Rechtskurve geriet ein 78-Jähriger mit seinem Vorderrad

gegen das Hinterrad des vor ihm fahrenden. Dadurch kam er ins Schlingern und

stürzte schließlich. Nach der Untersuchung durch eine Rettungswagenbesatzung

wurde der Mann mit Verdacht auf einen Bruch im Hüft-/ Rückenbereich mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand nicht.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – Unfall verursacht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos

kam es am Dienstagvormittag gegen 10:00 Uhr an der Kreuzung „Zwischen den

Wegen“/“Neues Sträßel“. Ein 68-jähriger fuhr mit seinem VW auf der Straße

„Zwischen den Wegen“ in Richtung der Kreuzung der Straße „Neues Sträßel“. An der

Kreuzung angekommen übersah er einen von links kommenden 55-jährigen

Nissan-Fahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Nach der Kollision waren beide

Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde

niemand, der Sachschaden liegt bei rund 12.000EUR.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstag ereignete sich zwischen 10:50

Uhr und 11:25 Uhr im Parkhaus eines Möbelhauses in der Josef-Reiert-Straße ein

Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein

bislang unbekannter Autofahrer beschädigte, vermutlich beim Ausparken, einen VW.

Anschließend fuhr er einfach davon, ohne seiner Feststellungspflicht

nachgekommen zu sein. Der Sachschaden beträgt rund 6.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.