Mannheim: Zwei Männer im Alter von 22 und 44 Jahren wegen des Verdachts des schweren Raubes in Untersuchungshaft

Mannheim – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 44-jährigen Mann mit kroatischer Staatsbürgerschaft und

einen 22-jährigen Mann mit serbischer Staatsbürgerschaft erlassen. Beide stehen

im dringenden Verdacht, am Mittwoch, 29.07.2020, gemeinsam einen schweren Raub

in der Mannheimer Innenstadt begangen zu haben.

Die beiden Tatverdächtigen sollen gegen 08:00 Uhr vor einer Bank in den

U-Quadraten auf das Eintreffen der Mitarbeiter gewartet haben. Als kurz nach

08:00 Uhr eine Reinigungskraft sowie eine Bankmitarbeiterin erschienen und die

Tür zur Bank aufschlossen, sollen die Tatverdächtigen diese jeweils unter

Vorhalt einer Schreckschusswaffe und mit Körpergewalt in die Bankräume gedrängt

haben. In den Räumen soll der 22-Jährige die Bankmitarbeiterin aufgefordert

haben, den Tresor zu öffnen. Der 44-Jährige habe unterdessen die Fenster mit

dunklem Papier abgeklebt, ein Schild „Geschlossen“ an die Tür zur Bank gehängt

und die Überwachungskamera mit unbekannter Substanz besprüht. Nachdem der

jüngere Tatverdächtige zwei Päckchen mit Bargeld aus dem Tresor genommen und in

einer kleinen Reisetasche verstaut haben soll, flüchteten die beiden

Tatverdächtigen den Ermittlungen nach vom Tatort.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung wurde der 44-Jährige wenig später noch in

Tatortnähe festgenommen. Er trug im Hosenbund eine Schreckschusswaffe bei sich.

Nahe des Festnahmeortes wurde auch die Tasche mit der Beute, rund 190.000 Euro,

aufgefunden und sichergestellt.

Der 22-Jährige Tatverdächtige konnte aufgrund intensiver Ermittlungs- und

Fahndungsmaßnahmen mit starken Polizeikräften noch am Vormittag in einem Hotel

in der Mannheimer Innenstadt ausfindig gemacht und festgenommen werden. Auch bei

ihm wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr

erlassen. Sie wurden nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung

der Haftbefehle in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Mannheim-Neckarstadt-West: Unbekannter Mann stellt sich unsittlich zur Schau – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-West – Ein unbekannter Mann stellte sich am

Dienstagnachmittag im Stadtteil Neckarstadt-West gegenüber einer 40-jährigen

Frau unsittlich zur Schau. Die 40-Jährige suchte gegen 15.45 Uhr gerade ihren

Schlüssel und war hierzu in ihr Auto, das vor einem Anwesen in der Erlenstraße

abgestellt war, gebeugt. In diesem Moment kam der Unbekannte die Erlenstraße

entlanggefahren, hielt neben der 40-Jährigen an und fragte mehrfach nach dem Weg

zu einem Einkaufsmarkt in der Maybachstraße. Durch die mehrfache Frage nach dem

Weg stutzig geworden, erhob sich die Geschädigte aus der gebückten Haltung und

konnte erkennen, dass der Mann an seinem erigierten Glied herumhantierte und

masturbierte. Als sich die 40-Jährige abwandte, fuhr der Unbekannte zügig

weiter.

Der Mann wurde durch die Geschädigte wie folgt beschrieben:

Ca. 30 Jahre

Sonnengebräunte Haut

Schlanke Figur

Dunkles gewelltes Haar

War bekleidet mit einem T-Shirt in altrosa

Trug eine Mund-Nase-Alltagsmaske (sog. OP-Maske)

War in einem silbernen Audi-Kombi mit MA-Kennzeichen unterwegs

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

zu dem unbekannten Mann und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich

beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.:

0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: selbstgefertigten Zulassungsstempel und HU-Plakette am Auto angebracht.

Mannheim-Innenstadt – Am Mittwochnachmittag stellte eine Polizeistreife

des Polizeireviers Mannheim Oststadt in der Innenstadt ein Fahrzeug fest, an dem

selbstgefertigte Zulassungs- und HU-Plaketten angebracht waren. Der Mercedes

fiel den Beamten kurz nach 15 Uhr auf der Kurpfalzbrücke fahrend festgestellt.

Am Friedrichsring stoppten sie das Fahrzeug und unterzogen den 48-jährigen

Fahrer und das Fahrzeug einer Kontrolle. Hierbei stellten die Ordnungshüter

fest, dass die Zulassungsplakette der Stadt Ludwigshafen aus Pappe bestand und

mit Klebeband am Kennzeichen befestigt war. Der HU-Stempel aus dem Jahr 2018 war

ebenfalls mit Klebstoff angebracht. Hierdurch sollte der Eindruck eines korrekt

zugelassenen Fahrzeugs entstehen. Bei einer eingehenden Überprüfung der

Kennzeichen wurde bekannt, dass diese zwar für das Fahrzeug ausgegeben waren,

jedoch bereits im Jahr 2017 zwangsweise entstempelt worden waren.

Zulassungsbescheinigung und Kennzeichen wurden sichergestellt. Der

Fahrzeugschein wird der zuständigen Zulassungsstelle übersandt. Das Fahrzeug

wurde bei einem Bekannten des 48-Jährigen untergestellt.

Für das Fahrzeug bestand nach derzeitiger Erkenntnislage seit der Entstempelung

kein Versicherungsschutz und die fällige KFZ-Steuer wurde seither nicht

entrichtet.

Gegen den Mann wird nun wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Verstosses gegen das

Kraftfahrzeugsteuergesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung ermittelt.