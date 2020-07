Forst – Lkw-Unfall auf der A5 sorgt für langen Stau

Karlsruhe – Eine leicht verletzte Person, ein Sachschaden im

sechsstelligen Bereich sowie ein Stau von bis zu 13 Kilometern Länge sind die

Bilanz eines Auffahrunfalls zwischen zwei Lkws, der sich am Donnerstagvormittag

auf der Autobahn A5 bei Forst ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhren die zwei

beteiligten Sattelzüge gegen 10:50 Uhr hintereinander die rechte Spur der A5 von

Karlsruhe kommend in Richtung Heidelberg. Kurz nach der Tank- und Rastanlage

Bruchsal staute sich der Verkehr vor der dortigen Baustelle, weswegen der

vorausfahrende Sattelzug abbremste. Dies bemerkte der nachfolgende

Sattelzugfahrer jedoch offenbar zu spät und versuchte daraufhin, nach links

auszuweichen. Dennoch fuhr er auf den vorausfahrenden Sattelzug auf. Durch die

Kollision erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen und beide Sattelzüge

wurden stark beschädigt. Zudem wurde die Fahrbahndecke durch die vom Anhänger

gerutschte Ladung beschädigt, so dass lediglich der linke Fahrstreifen befahrbar

war.

Beide Fahrzeuggespanne mussten in der Folge abgeschleppt und die Ladung geborgen

werden. Die Abschlepp- und Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden, so dass die

Fahrbahn erst gegen 16:30 Uhr wieder vollständig freigegeben werden konnte.

Karlsruhe – Anwohnerpaar droht Lokalgästen und greift Polizisten an

Karlsruhe – Eine Frau und einen Mann musste die Polizei am Mittwochabend

in der Karlsruher Innenstadt in Gewahrsam nehmen, nachdem die beiden wegen Lärms

vor einem Lokal Mitarbeiter und Gäste angegangen und sich auch den eingesetzten

Polizeibeamten gegenüber aggressiv verhalten hatten.

Gegen 21.30 Uhr beschwerten sich die 43-jährige Frau und ihr 42 Jahre alter

Partner bei der Polizei über eine Lärmbelästigung, die vom Außenbetrieb einer

nahen Gaststätte in der Karlsruher Zähringerstraße ausgegangen sei. Eine

Streifenbesatzung überprüfte daraufhin die Außenbewirtung des angezeigten

Betriebs, stellte dabei aber keine Beanstandungen fest.

Damit wollten es die beiden Beschwerdeführer nicht bewenden lassen und ergriffen

eine knappe Stunde später selbst die Initiative. Zunächst beschütteten sie die

Gäste im Außenbereich mit Flüssigkeiten und erschienen kurz darauf mit

Holzlatten bewaffnet und mit einem Hund an ihrer Seite vor der Gaststätte. Das

Paar drohte den Anwesenden mit Gewalt und ließ sich auch von mehreren

hinzugerufenen Polizeistreifen nicht beruhigen. Der 42-Jährige baute sich gar

mit einer Holzlatte in den Händen vor einem Beamten auf und drohte ihm Schläge

an. Der Mann musste schließlich unter Anwendung unmittelbaren Zwangs mit

Handschließen gefesselt werden und kam in Polizeigewahrsam.

Seine Partnerin setzte indes ihre Anfeindungen gegen das Gaststättenpublikum

fort und wurde deshalb ebenfalls von der Polizei abgeführt. Auf der Fahrt in die

Gewahrsamseinrichtung beschimpfte sie die Polizisten aufs Übelste, spuckte den

Beamten ins Gesicht, trat nach ihnen und versuchte, sie zu beißen.

Nachdem sie sich wieder beruhigt hatten, konnten die beiden noch in der Nacht

wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Sie müssen nun mit Strafanzeigen wegen

diverser Tatvorwürfe rechnen. Schon in der Vergangenheit kam es zu

Unstimmigkeiten zwischen dem Paar und den Mitarbeitern der Gaststätte.

Waghäusel – Radfahrerin verletzt sich schwer bei Unfall

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich eine 28 Jahre alte Radfahrerin

zu, als sie am Mittwochabend die Landesstraße 555 mit ihrem Rad überquerte und

dabei von einem Pkw erfasst wurde. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die

schwer verletzte Frau in eine Klinik geflogen.

Gegen 20:10 Uhr möchte die Radlerin die L 555 zwischen Kirrlach und Waghäusel

überqueren und übersieht dabei den heranfahrenden Pkw. Der Skoda erfasste die

Frau am Hinterrad. In der Folge wird sie mehrere Meter über die Fahrbahn

geschleudert und kommt neben dieser zur Endlage. Ihr Fahrrad wird durch die

Wucht des Zusammenstoßes dreigeteilt. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro

geschätzt.

Karlsruhe – Autofahrer missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe – Zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn kam es am

Mittwochmittag gegen 12.50 Uhr in der Karlsruher Weststadt zu einem

Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 65 Jahre alter Suzuki-Fahrer auf der

Goethestraße in westliche Richtung. Im Kreuzungsbereich Goethestraße /

Schillerstraße übersieht er die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. Der

Sachschaden wird auf circa 7.500 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Jugendliche randalieren in S-Bahn

Karlsruhe – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 0:00 Uhr,

randalierten Jugendliche in einer Straßenbahn der Linie 1. Der Bahnführer

stoppte die Bahn daher an der Haltestelle „Europaplatz“ und verriegelte bis zum

Eintreffen der Polizei die Ausgänge.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz konnten vor Ort fünf Jugendliche,

im Alter zwischen 13 und 18 Jahren, feststellen und vorläufig festnehmen. Anhand

von sichergestelltem Videomaterial wird nun der genaue Tathergang ermittelt. An

der Bahn entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zerstört wurden unter

anderem Kameras und die Deckenverkleidung der Bahn.

Endlich Sommerferien – Urlaub, aber bitte nicht in den Gleisen!

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Karlsruhe – Sommerferien! Mit dem heutigen Tag startet nach den Corona

bedingten Schulschließungen nun die wirkliche unterrichtsfreie Zeit. Das heißt,

Freizeit genießen, Ferienspaß und das ganz ohne Hausaufgaben und

Arbeitsaufträge. Die Bundespolizei möchte den Beginn der unterrichtsfreien Zeit

nutzen, um Jugendliche und Erwachsene nochmals explizit für das Thema

„Sicherheit auf Bahnanlagen“ zu sensibilisieren. Gefahren entstehen immer dann,

wenn der Gleisbereich betreten wird, selbst wenn es an einem Bahnübergang ist.

Geschieht das allerdings auch noch an einer nicht zugelassenen Stelle, erhöht

sich das Risiko eines Unfalls erheblich. Daher warnt die Bundespolizei auch in

Kooperation mit der Deutschen Bahn seit Jahren: Gleise sind keine Spielplätze!

Züge nähern sich mittlerweile fast lautlos. Bei einer Geschwindigkeit von 160

km/h benötigt der Zug für eine Strecke von 100 Metern lediglich 2,25 Sekunden.

Aufgrund ihres hohen Gewichts ist der Bremsweg selbst bei einer Schnellbremsung

bis zu 1000 Meter lang. Die beliebten Selfies im Gleis werden damit schnell

lebensbedrohlich. Idyllische Atmosphäre und reizvolle Szenen locken nicht nur

zum Fotografieren in die Gleise, sondern sogar auf die Züge. Auch hier sei ganz

deutlich gesagt: Es besteht größte Lebensgefahr! Die Oberleitungen in den

Bahnhöfen und auf der Strecke führen 15 000 Volt. Damit ist die Spannung 65-mal

höher als die einer Haushaltssteckdose und so groß, dass selbst bei Abstand zur

Oberleitung der Strom überspringen kann. Stromführende Gegenstände oder

Flüssigkeiten verringern diesen Abstand zusätzlich, sodass die Gefahr noch

größer wird. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten stets darauf achten, wo

Kinder und Jugendliche ihre Freizeit verbringen und selbst immer wieder aktiv

auf die Gefahren der Gleise hinweisen. Kinder und Jugendliche sollten selbst die

Gefahr ernst nehmen und auch Freunde darauf hinweisen.

Informationen zu diesem Thema sind im Internet auf den Seiten der Bundespolizei

und der Deutschen Bahn abrufbar.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe -Trickdiebe unterwegs – Polizei warnt und sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein unbekannter Täter entwendete am Mittwochmittag einem

62-jährigen Mann mit einem Trick Bargeld im zweistelligen Bereich. Auf dem

Parkplatz eines Gesundheitszentrums in der Heidelberger Straße in Bruchsal

sprach der Trickdieb den 62-Jährigen an, ob dieser ihm Geld wechseln könnte.

Nachdem der Täter sich wieder entfernt hatte, stellte der Mann fest, dass ihm

mehrere Scheine aus dem Geldbeutel fehlten.

Rückfragen bitte an:Bei dem Täter soll es sich vermutlich um einen Italiener handeln. Er war

zwischen 30 und 33 Jahre alt, war nicht dick aber hatte eine auffallend runden

Körperbau, auffallend dichtes schwarzes Haar das nach hinten gekämmt war, ein

rundes Gesicht, trug eine Sonnenbrille und war mit einem dunkleren Anzug

gekleidet. Der Mann sprach gebrochen Deutsch und machte einen sehr gepflegten

freundlichen Eindruck.

Ein angeblicher Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft, ein dringender

Toilettengang, großen Durst zu leiden, früher mal in dem Haus gewohnt zu haben.

Unter solchen Vorwänden treten die Betrüg meist auf und versuchen bei meist

älteren Menschen ihr Glück.

Hat es ein Dieb oder eine Diebin erstmal in die Wohnung eines seiner Opfer

geschafft, haben die Auserwählten meistens keine Chance mehr, einen Diebstahl zu

verhindern. Denn in allen Fällen wird der Wohnungsinhaber geschickt abgelenkt

und von diesem unbemerkt ein Tatgenosse in die Räume gelassen, der unbehelligt

nach Wertsachen suchen kann.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe rät daher insbesondere älteren Bewohnern, auch

jenen in Seniorenheimen, selbst bei sehr schlüssig klingenden Angaben

keinesfalls Fremde in die Wohnung zu lassen und umgehend die Polizei zu

verständigen.

Karlsruhe – Polizeibeamter durch Angriff dienstunfähig verletzt

Karlsruhe – Ein Polizeibeamter ist am Mittwochvormittag in Karlsruhe nach

einem Einsatz mit einer psychisch auffälligen Person völlig unvermittelt

angegriffen und wurde dabei dienstunfähig verletzt.

Kurz nach 11 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Straßenbahn

der Linie S8 an der Haltestelle Gottesauer Platz ein Mann randalieren würde. Als

die alarmierten Beamten dort ankamen, trafen sie auf einen unbekleideten Mann,

der ansonsten aber einen ruhigen Eindruck machte. Die Polizisten forderten den

48-Jährigen auf, sich wieder anzuziehen und die Bahn zu verlassen. Dieser

Aufforderung kam er nach.

Da zunächst keine strafbaren Handlungen vorlagen, wurde dem Mann nach den

erforderlichen Erhebungen ein Platzverweis erteilt. Der 48-Jährige entfernte

sich daraufhin in Richtung Durlacher Tor. Dabei näherte er sich von hinten einem

ebenfalls den Einsatzort verlassenden Polizeibeamten und sprang diesem völlig

unerwartet mit Anlauf und mit ausgestrecktem Bein in den Rücken, so dass der

Beamte nach vorne zu Boden geschleudert wurde. Hierdurch erlitt der Polizist

mehrere Verletzungen, weshalb er seinen Dienst nicht mehr weiter fortsetzen

konnte.

Der 48-Jährige wurde daraufhin von weiteren Polizeibeamten festgenommen und auf

ein Polizeirevier gebracht. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er in einer

psychiatrischen Klinik vorgestellt und dort aufgenommen.

Malsch – Exhibitionist am Baggersee

Karlsruhe – Eine 24-jährige Frau stellte am Mittwoch gegen 19:00 Uhr am

Jordansee in Neumalsch einen Exhibitionisten fest und verständigte daraufhin die

Polizei. Vom Wasser aus wurde die junge Frau auf den bislang unbekannten Mann

aufmerksam. Der Exhibitionist befand sich in einem am See gelegenen Gebüsch und

manipulierte an seinem Glied. Offenbar behielt er die Geschädigte durchweg im

Auge. Auf Ansprache entfernte sich der Mann in Richtung Neumalsch.

Der Exhibitionist konnte wie folgt beschrieben werden:

Etwa 60 Jahre alt

Circa 185 cm groß

Schwarze / grau melierte Haare, schmales Gesicht und ein ungepflegter grau melierter Kinnbart

Helle Haut mit normaler Sommerbräune, die Haut im Gesicht wirkte lederig

Hatte ein schwarzes T-Shirt mit großem weißen Muster auf der Vorderseite und eine graue kurze Hose an

Trug eine dunkle Sonnenbrille mit großen Gläsern

Führte einen dunklen Rucksack bei sich

Beim Eintreffen der Polizei vor Ort konnte der Mann nicht mehr festgestellt

werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten sich telefonisch, unter

der Nummer 07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu

setzen.

Bretten – Einbruch in Bauhof

Karlsruhe – Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in den Bauhof in

Bretten eingebrochen und haben dabei Motorsägen und Heckenscheren im Wert von

über 3.000 Euro entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 17:00 und

08:00 Uhr zunächst Zugang zu dem in der Straße „Salzhofen“ gelegenen

Bauhofgelände. Anschließend zerstörten die Einbrecher das Fenster einer

Lagerhalle und gelangten hierdurch schließlich ins Innere des Gebäudes. Dort

entwendeten die Diebe zwei Motorsägen und drei Heckenscheren, bevor sie

unerkannt flüchteten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten

unter 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Einbrecher entwendet Tablet

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwochabend in einen

Gebäudekomplex in der Neureuter Straße in Mühlburg gewaltsam eingedrungen.

Zwischen 17:20 Uhr und 18:20 Uhr schlägt der Eindringling eine Fensterscheibe im

Erdgeschoss ein und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude. Dort öffnete er

mit massiver Gewalt die Zimmertür des einzigen dort wohnhaften Geschädigte und

durchsuchte sämtliche Schränke und Kommoden. Mit dem aufgefundenen Tablet

verschwand der Dieb bislang unerkannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet Zeugen die in der besagten Zeit

verdächtige Beobachtungen gemacht habe, sich unter der Telefonnummer 0721

6663611 zu melden.