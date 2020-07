Zwei Männer im Alter von 22 und 44 Jahren wegen des Verdachts des schweren Raubes in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 44-jährigen Mann mit kroatischer Staatsbürgerschaft und einen 22-jährigen Mann mit serbischer Staatsbürgerschaft erlassen. Beide stehen im dringenden Verdacht, am Mittwoch, 29.07.2020, gemeinsam einen schweren Raub in der Mannheimer Innenstadt begangen zu haben.

Die beiden Tatverdächtigen sollen gegen 08:00 Uhr vor einer Bank in den U-Quadraten auf das Eintreffen der Mitarbeiter gewartet haben. Als kurz nach 08:00 Uhr eine Reinigungskraft sowie eine Bankmitarbeiterin erschienen und die Tür zur Bank aufschlossen, sollen die Tatverdächtigen diese jeweils unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe und mit Körpergewalt in die Bankräume gedrängt haben. In den Räumen soll der 22-Jährige die Bankmitarbeiterin aufgefordert haben, den Tresor zu öffnen. Der 44-Jährige habe unterdessen die Fenster mit dunklem Papier abgeklebt, ein Schild „Geschlossen“ an die Tür zur Bank gehängt und die Überwachungskamera mit unbekannter Substanz besprüht. Nachdem der jüngere Tatverdächtige zwei Päckchen mit Bargeld aus dem Tresor genommen und in einer kleinen Reisetasche verstaut haben soll, flüchteten die beiden Tatverdächtigen den Ermittlungen nach vom Tatort.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung wurde der 44-Jährige wenig später noch in Tatortnähe festgenommen. Er trug im Hosenbund eine Schreckschusswaffe bei sich. Nahe des Festnahmeortes wurde auch die Tasche mit der Beute, rund 190.000 Euro, aufgefunden und sichergestellt.

Der 22-Jährige Tatverdächtige konnte aufgrund intensiver Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen mit starken Polizeikräften noch am Vormittag in einem Hotel in der Mannheimer Innenstadt ausfindig gemacht und festgenommen werden. Auch bei ihm wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erlassen. Sie wurden nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung der Haftbefehle in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

St.Leon-Rot/BAB 6: Schwerer Verkehrsunfall am Stauende / eine Verletzte Person / Rettungshubschrauber eingesetzt

St.Leon-Rot/BAB 6 – Am Donnerstag kam es gegen 13:30 Uhr zu einem schweren

Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim, zwischen den

Anschlussstellen Wiesloch/Walldorf und dem Autobahnkreuz Walldorf. Wie die

ersten polizeilichen Ermittlungen ergeben haben, ist ein Audi am Stauende auf

Höhe des Parkplatz „Bucheneck“ mit hoher Geschwindigkeit auf einen Sattelzug

aufgefahren. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein

Rettungshubschrauber brachte den verletzten Fahrer des Audi in eine Klinik. Über

die Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor. Die BAB 6 wurde während

der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Sowohl der Pkw, als auch der

Sattelanhänger sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die

Bergungsmaßnahmen laufen derzeit. Der Verkehr wird zwischenzeitlich auf einem

Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Wiesloch/BAB 6: Unfall an Einfädelung vor Baustelle – Sachschaden 9.000 Euro – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/BAB 6 – Am Mittwoch um 9.10 Uhr kam es auf der BAB 6 zwischen dem

Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg am Beginn der

dortigen Baustellenverengung zu einem Verkehrsunfall, dabei entstand Sachschaden

in Höhe von ca. 9.000 Euro. Beide Beteiligte beschuldigen sich gegenseitig, den

Unfall schuldhaft verursacht zu haben. Vor der Baustelle wird der Verkehrs von

drei auf zwei Fahrstreifen verengt. Ein 34-jähriger Fahrer eines Hyundai war auf

der linken Fahrspur unterwegs, ein 63-jähriger Fahrer eines VW-Golf auf dem

mittleren Fahrstreifen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon

06227/358260 bei der Autobahnpolizei in Walldorf zu melden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unachtsam den Fahrstreifen gewechselt – ein Fahrer leicht verletzt – Sachschaden ca. 10.000 Euro

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Ein Leichtverletzter und ein

Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls

am Mittwoch gegen 14.50 Uhr auf der Friedensbrücke. Ein 52-jähriger Fahrer eines

Peugeot hatte auf der Fahrt in Richtung Kleingemünd einen VW Golf überholt. Beim

Wiedereinscheren kam es zur Kollision, die der 35-jährige VW-Fahrer trotz

Vollbremsung nicht verhindern konnte. Durch den auslösenden Airbag in dem

Peugeot wurde der Fahrer leicht verletzt. Durch einen zufällig vorbeikommenden

Rettungswagen wurde der verletzte zur weiteren medizinischen Versorgung in eine

Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit bis gegen

16.30 Uhr gesperrt, die Umleitung erfolgte durch die Polizei und das

Ordnungsamt.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach Vorfall in Dossenheimer Weinberg am 13.07.2020

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Nach einem Vorfall am Montag, den

13.07.2020 in den Dossenheimer Weinbergen im Bereich des Gewann

Neuwingert/Augustenbühl, bei dem eine 20-jährige Auszubildende von einem

unbekannten Mann zunächst beleidigt worden ist und später eine unbekannte

Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht bekam, fahndet die Polizei nun mit einem

Phantombild nach dem Unbekannten.

Die Auszubildende war gerade mit der Rebstockpflege beschäftigt, als der

Unbekannte sie ansprach und beleidigte. Nach einer kurzen Diskussion verließ der

Mann das Grundstück. Am Nachmittag kehrte der Mann zu der 20-Jährigen zurück und

spritzte ihr eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht. Die Frau wurde durch den

Vorfall glücklicherweise nicht verletzt und erstattete Anzeige. Das

Polizeirevier Heidelberg-Nord hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen

Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

60-65 Jahre alt

Graue Haare

Runde Nase

Dicker Bauch

Trug zur Tatzeit einen Strohhut, ein blau-weiß-rot gestreiftes

Polohemd, Bermudashorts und Sandalen mit Socken

Das Bild ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter

nachfolgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/dossenheim-rhein-neckar-kreis-koerperverletzung-und-beleidigung/

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden

gebeten, diese unter der Rufnummer 06221/45690 dem Polizeirevier Heidelberg-Nord

mitzuteilen.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 18-Jähriger grundlos zusammengeschlagen – Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 18-jähriger Mann wurde am

Mittwochnachmittag in Heddesheim grundlos von zwei Unbekannten

zusammengeschlagen. Der junge Mann war gegen 14.50 Uhr mit Freunden in der

Straßenbahn von Mannheim nach Heddesheim. Als die Gruppe um den 18-Jährigen am

Bahnhof in der Heddesheimer Bahnhofstraße ausgestiegen war, schlugen zwei

Unbekannte dem 18-Jährigen unvermittelt mit den Fäusten ins Gesicht. Auch als

diese zu Boden ging, schlugen sie weiter auf ihn ein. Als dessen Freunde

dazwischen gingen, ließen sie von ihrem Opfer ab und flüchteten fußläufig. Der

junge Mann klagte über Schwindel und Schmerzen im Gesicht, weshalb

Rettungskräfte angefordert wurden. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus

eingeliefert. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte er Prellungen und Rötungen im

Gesicht, eine blutende Nase sowie eine Schürfwunde am Arm erlitten.

Die unbekannten Schläger wurden durch die Zeugen wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Ca. 180 cm groß

17 bis 19 Jahre alt

Schlanke sportliche Statur

Schnurr- und Kinnbart

Südosteuropäisches Erscheinungsbild

War bekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Hose der Marke

„Lacoste“ sowie einer schwarzen Kappe

„Lacoste“ sowie einer schwarzen Kappe Trug schwarze Turnschuhe und hatte eine schwarze Bauchtasche bei

sich

Täter 2:

Ca. 180 cm groß

17-19 Jahre alt

Kräftige Statur,

kurze rote Haare

osteuropäische Erscheinung

trug ein neongelbes T-Shirt sowie eine kurze beige Hose

hatte eine Tätowierung am rechten Unterarm

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den

beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg,

Trel.: 06203/9305-0 zu melden.

Dossenheim/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhütten abgebrannt / Zeugen gesucht!

Dossenheim/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Die Polizei ermittelt derzeit in

zwei Fällen wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt derzeit zu einem Brand einer Gartenhütte,

der sich am Mittwoch gegen 13:50 Uhr auf einem Grundstück in der

Schrebergartenanlage im Bereich des Nachtigallenwegs ereignet hat. Trotz des

schnellen Einsatzes der Feuerwehr Wiesloch brannte die Gartenhütte komplett ab.

Die Brandursache ist bislang unklar, wobei Brandstiftung nicht ausgeschlossen

werden kann. Auf benachbarten Grundstücken kam es zu weiteren

Sachbeschädigungen, die im Fokus der Ermittlungen stehen. Die Schadenshöhe ist

bislang nicht bekannt. Es werden daher Zeugen gesucht, die zum relevanten

Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schrebergartenanlage gemacht

haben. Diese Hinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer

06222/57090 entgegen.

In Dossenheim brannte am Mittwoch gegen 19:30 Uhr ebenfalls eine Gartenhütte,

die im Bereich „In den Maßenäckern“ stand. Das Feuer griff zudem auf einen

angrenzenden Baum über. Die Feuerwehr Dossenheim brachte den Brand rasch unter

Kontrolle. Brandursache und Schadenshöhe ist auch hier bislang unbekannt. Das

Polizeirevier Heidelberg-Nord sucht in diesem Zusammenhang ebenfalls Zeugen, die

zum relevanten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet,

diese unter der Rufnummer 06221/4569-0 mitzuteilen.

Hirschberg-Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Erst Rucksack entwendet, dann Fahrrad sichergestellt – Eigentümer gesucht!

Hirschberg-Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntagabend, 26.Juli 2020,

gegen 20:15 Uhr entwendete ein 31-Jähriger einen Rucksack in der Straße „Im

Sterzwinkel“ und fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon.

Im Zuge der Fahndung konnte der Täter ermittelt werden. Bei seiner Überprüfung

stellte sich heraus, dass er in Besitz eines Damenfahrrads ist, welches

offensichtlich entwendet wurde.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damenfahrrad der Marke Centano, Modell

Jump Liner. Es ist schwarz/silberfarben, 26 Zoll und eine

18-Gang-Kettenschaltung.

Aufgrund bisheriger Ermittlungen dürfte das Fahrrad aus Ladenburg, Schriesheim,

Heddesheim oder Hirschberg a.d.B. stammen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, bzw.

Geschädigte, denen ein solches entwendet wurde, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Weinheim unter Telefonnummer 06201-10030 zu melden.

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Reifen zerstochen – Polizei sucht Zeugen

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochvormittag, zwischen 11:15 und

11:30 Uhr, wurden in der Stettiner Straße bei einem grauen Opel Crossland beide

Reifen der Beifahrerseite zerstochen. Das Auto war auf den Stellplätzen vor der

sich dort befindlichen Apotheke abgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201-10030 zu melden.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: 25-jähriger Quad-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis – Ein verletzter Quad-Fahrer und erheblicher

Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag in

Brühl. Eine 77-jährige Frau fuhr gegen 10 Uhr mit ihrem BMW vom Parkplatz eines

Lebensmitteldiscounters nach links auf die Mannheimer Landstraße ab. Dabei

übersah sie den 25-Jährigen, der mit seinem Quad auf der Mannheimer Landstraße

in Richtung Kreisverkehr Rennerswald unterwegs war. Dieser musste ausweichen,

wodurch das Quad umkippte und der 25-Jährige auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog

er sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus

eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

Zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren nach mehreren erfolgreichen Taten mit der Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ in Haft

Neckargemünd/Ehingen(Donau) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen zwei 24 und

25 Jahre alte Männer erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, als Mitglieder

einer Bande gewerbsmäßig mehrere Betrugstaten mit der Masche „Falscher

Polizeibeamter“ begangen zu haben.

Die beiden Männer sollen zusammen mit weiteren Mittätern in mindestens zwei

Fällen ältere Menschen getäuscht und diese so um deren Erspartes gebracht haben.

Die Taten ereigneten sich Mitte Juni in Neckargemünd und Mitte Juli in Ehingen

(Donau). Dabei sollen Mitarbeiter der Tatverdächtigen telefonisch in Kontakt mit

älteren Menschen getreten sein und sich hierbei als Staatsanwälte und

Polizeibeamte ausgegeben haben. Sie sollen den Geschädigten vorgespiegelt haben,

dass man Betrüger- oder Einbrecherbanden auf der Spur sei, die es auf das

Ersparte der Geschädigten abgesehen hätten. Um die Senioren schließlich zur

Abhebung großer Summen Bargeld von ihren Bankkonten zu veranlassen, soll ihnen

zudem vorgegaukelt worden sein, dass auch Bankangestellte Teil der Banden seien.

Damit die erfundenen Täter festgenommen werden könnten, sollten die Geschädigten

den angeblichen Strafverfolgern behilflich sein und jeweils hohe Geldbeträge von

ihrer Bank abheben. Das Geld sollte anschließend zur sicheren Verwahrung in die

Hände der falschen Beamten übergeben werden.

Die Beschuldigten sollen auf diese Weise insgesamt knapp 30.000 Euro erbeutet

haben.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg erließ die Ermittlungsrichterin am

Amtsgericht Heidelberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehle

gegen die beiden Beschuldigten, die sodann am Montag, den 27.07.2020, in

Stuttgart festgenommen werden. Nach Eröffnung der Haftbefehle am 28.07.2020

wurden die Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums

Mannheim, Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, dauern an.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw beschädigt Ampelanlage und flüchtet / Zeugen gesucht!

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochmorgen kam es gegen 11:45 Uhr

zu einer Verkehrsunfallflucht in der Heidelberger Straße im Bereich der Kreuzung

Fohlenweide und Robert-Koch-Straße. Ein Lkw, der sich auf dem Weg in Richtung

Plankstadt befand, streifte die vor der Kreuzung befindlich Ampelanlage, sodass

diese nicht mehr funktionstüchtig war. Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete den

Vorgang, der Lkw setzte jedoch seine Fahrt fort. Es entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

Zeugen, die sachdienliche Hinweis zu dem Unfall geben können. Die Hinweise

werden unter der Rufnummer 06202/288-0 entgegengenommen.

Hockenheim/ BAB 6: Schwerpunktkontrollen zur ganzheitlichen Überwachung des Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen

Hockenheim – Unter der Federführung der Verkehrspolizeiinspektion führte

das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch, 29.07.2020 auf der A 6 bei Hockenheim

großangelegte Schwerpunktmaßnahmen zur Überwachung des Straßenverkehrs auf

Bundesautobahnen durch. Hierzu wurden in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 16.00

Uhr auf den Autobahnraststätten Hockenheim-West und Hockenheim-Ost

Kontrollstellen eingerichtet und betrieben. Hauptaugenmerk lag auf der

Bekämpfung der überregionalen Kriminalität, der Erkennung von alkohol- und

drogenbeeinflussten Fahrzeugführern, der Kontrolle des Schwerlastverkehrs sowie

auf der Überprüfung von Tier- und Lebensmitteltransporten. Zur Unterstützung

waren Kräfte des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis an den Kontrollstellen

eingesetzt.

Mit rund 100 Einsatzkräften von Polizei und Landratsamt wurden insgesamt 165

Fahrzeuge (darunter 58 Schwerlastfahrzeuge, 20 Lebensmittel- und 7

Tiertransporte sowie 80 Pkw) überprüft. 190 Personen wurden einer Kontrolle

unterzogen.

Dabei wurden zahlreiche Verstöße in Form von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

gegen verschiedenste Vorschriften festgestellt:

3 x Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

4 x Drogenbesitz

4 x Fahren ohne Fahrerlaubnis, einmal Ermächtigen hierzu

1 Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Verstoß

gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz 30 Verstöße gegen die StVO und die StVZO

Neun Zuwiderhandlungen gegen Sozialvorschriften

Drei gefahrgutrechtliche Verstöße

Acht Lastwagenfahrens musste wegen Mängeln und Verstößen, u. a.

wegen mangelnder Landungssicherung die Weiterfahrt untersagt

werden. Nach Umladung, bzw. Mängelbeseitigung konnte sie ihre

Fahrt fortsetzen.

wegen mangelnder Landungssicherung die Weiterfahrt untersagt werden. Nach Umladung, bzw. Mängelbeseitigung konnte sie ihre Fahrt fortsetzen. Drei Fahrzeuge wurden zur Begutachtung einem

Kfz-Sachverständigen vorgeführt, der davon zwei Fahrzeuge als

verkehrsunsicher einstufte. Diese wurden anschließend

stillgelegt.

Kfz-Sachverständigen vorgeführt, der davon zwei Fahrzeuge als verkehrsunsicher einstufte. Diese wurden anschließend stillgelegt. Zwei Delikte nach dem Waffengesetz

2 Verstöße gegen die Tiefkühlverordnung

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt deutlich die Wichtigkeit solcher

ganzheitlicher Schwerpunktmaßnahmen, weshalb diese zur Steigerung der

Verkehrssicherheit regelmäßig fortgesetzt werden.

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis/ 79-jährige Frau vermisst / Hubschrauber im Einsatz

Plankstadt – Aktuell fahndet die Polizei im Bereich Plankstadt und

Umgebung nach einer vermissten 79-jährigen Frau. In die Suche ist neben mehreren

Fahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber und Personenspürhunde der

Rettungsleitstelle eingebunden. Die Vermisste war zusammen mit ihrem Ehemannn

auf E-Bikes in Richtung Grenzhof unterwegs. Am Kreisel Höhe „Weldegarten“, bog

sie gegen 19.00 Uhr in eine unbekannte Richtung ab, so dass ihr Ehemann, der ein

Stück vor ihr fuhr, sie aus den Augen verlor. Eine hilflose Lage kann derzeit

nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste ist ca. 170 cm groß und 75 kg schwer.

Sie hat kurze, graue Haare und trägt ein grau-weiß-gestreiftes T-Shirt.

Unterwegs ist sie mit einem dunkelgrauen E-Bike der Marke Raleigh.

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis / Vermisste 79-jährige aufgefunden

Plankstadt – Die Vermisste 79-jährige Dame wurde in Heidelberg von einer

Passantin gegen 03.30 Uhr aufgegriffen und zum Polizeirevier Heidelberg-Süd

gebracht. Sie ist wohlauf und konnte ihren Familienangehörigen übergeben werden.

Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Walldorf BAB 5 / Rhein-Neckar-Kreis: Drei leichtverletzte Personen und über 100.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Walldorf – Am Mittwochnachmittag, gegen 18.05 Uhr, fuhr ein Mercedes

Sprinter in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der BAB 5 zwischen der

Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und dem Autobahnkreuz Walldorf, auf den sich

dort stauenden Verkehr auf. Er kollidierte zuerst mit einem VW Golf und wurde

durch den Aufprall auf den linken Fahrstreifen abgewiesen, wo er mit einem

Porsche Taygan und einem VW Eos zusammenstieß. Da die vier beteiligten Fahrzeuge

alle nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten war der

betroffene Autobahnabschnitt zwischen 18.25 Uhr und 20.45 Uhr in Fahrtrichtung

Süden gesperrt. Da der Verkehr an der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch

abgeleitet wurde kam es nur zu einem geringen Rückstaub auf der BAB 5. Der

Fahrer und die Beifahrerin des Golfs wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht, konnten dieses nach einer ambulanten Behandlung jedoch bereits wieder

verlassen. Der Fahrer des Eos wurde ebenfalls leicht verletzt, musste aber nicht

behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 113.000 Euro.