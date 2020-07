Neustadt: Erneuter Vandalismus an Hochsitz

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bisher unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag (01.07.-02.07.2020) einen Jägerhochsitz im Jagdrevier Neustadt Hambach-Hinterwald.

Die Täter rissen mutwillig Teile des Hochsitzes ab um sie im Anschluss in ein umliegendes Gebüsch zu werfen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 300 Euro.

In der jüngeren Vergangenheit kam es wiederholt zu Sachbeschädigungen in den Wäldern um Neustadt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Aufklärung der Tat dauern aktuell noch an.