Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 03.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Ungeklärtes Sturzgeschehen nach Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 02.07.2020 stürzte ein 20-jähriger Mann aus Neustadt/Wstr. gegen 20:05 Uhr mit seinem Elektroscooter im Stadtbereich Neustadt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der junge Mann erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte und des Weiteren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Wie es im Endeffekt zu dem Sturzgeschehen kam und ob ein mögliches Einwirken von Unbeteiligten vorlag bedarf weiterer polizeilicher Ermittlungen. Der Fahrer blieb bei dem Sturz unverletzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Neustadt: Erneuter Vandalismus an Hochsitz

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bisher unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag (01.07.-02.07.2020) einen Jägerhochsitz im Jagdrevier Neustadt Hambach-Hinterwald.

Die Täter rissen mutwillig Teile des Hochsitzes ab um sie im Anschluss in ein umliegendes Gebüsch zu werfen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 300 Euro.

In der jüngeren Vergangenheit kam es wiederholt zu Sachbeschädigungen in den Wäldern um Neustadt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Aufklärung der Tat dauern aktuell noch an.

Bad Dürkheim: Unerlaubt von Unfallstelle entfernt

Bad Dürkheim (ots) – Am 02.07.2020 verursachte ein LKW-Fahrer im Wellsring in Bad Dürkheim einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Baustelle an der Einmündung „Im Nonnengarten“ wurde die oberste Schicht der Straße abgetragen. Ein 46-jähirger LKW-Fahrer versuchte innerhalb der Baustelle zu wenden und riss sich hierbei an einem herausstehenden Schachtdeckel den Dieseltank auf. Zeugen konnten den Unfall beobachten und verständigten die Polizei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der LKW-Fahrer in der Kanalstraße festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Bauhof der Stadt Bad Dürkheim kümmerte sich um die Beseitigung der der ausgelaufenen Betriebsstoffe. Gegen den 46-Jährigen wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Bad Dürkheim: Fahrradfahrer im Kurpark kontrolliert

Bad Dürkheim (ots) – Am 02.07.2020 wurde zur Mittagszeit im Kurpark in Bad Dürkheim die Einhaltung des Radfahrverbotes überwacht. Es konnten mehrere Bürger*innen mit ihren Rädern festgestellt werden. Erfreulicherweise schoben alle ihre Räder und es kam zu keinen Verstößen. Bei einer späteren Kontrolle um 15:00 Uhr mussten dann aber 2 Verwarnungen ausgesprochen werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet die Bürger*innen sich an das Radfahrverbot im Kurpark zu halten und ihre Fahrräder, schon allein aus Rücksicht auf Familien mit Kindern und Fußgängern, zu schieben.

Bad Dürkheim: Jugendliche Sprayer unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am 02.07.2020 konnten an der Unterführung der B37 zwischen Grethen und Bad Dürkheim zwei jugendliche männliche Personen beobachtet werden, die mit Spraydosen Graffitis und Schriftzüge an die Wände sprühten. Nachdem sie entdeckt wurden, entfernten sie sich unerkannt in verschiedene Richtungen. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch eine Streifenbesatzung angefahren. Die Jugendlich konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung aber nicht mehr angetroffen werden. Die Jugendlichen waren ca. 1,80 m groß und schlank. Sie trugen kurze schwarze Hosen, schwarze T-Shirts, dunkle Schuhe und weiße Mund-Nasen-Masken. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.