Ludwigshafen (ots) Im Freibad am Willersinnweiher kam es in einem Technikraum, in welchem die Chlorzuführung für die Schwimmbecken geregelt wird, zu einem Chlorgasaustritt. In der Folge musste das Bad aus Sicherheitsgründen geräumt werden. 37 Badegäste verließen das Freibad, alle blieben unverletzt.

Der Bademeister erlitt beim Betreten des Technikraumes Reizungen der Atemwege und wurde zur ambulanten Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Berufsfeuerwehr wurde die Ursache (technischer Defekt) behoben. Während des Einsatzes musste der Strandweg für die 2 stündige Einsatzdauer komplett gesperrt werden.

Meldung der Feuerwehr Ludwigshafen

(JH) Am Donnerstag 02.07.2020 um 16:42 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gefahrstoffaustritt in den Strandweg nach Ludwigshafen-Oppau gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Chlorgasaustritt im dortigen Freibad vor. Durch die Erkundung der Feuerwehr unter schwerem Chemikalienschutzanzug konnte eine Undichtigkeit im Technikraum des Freibades festgestellt werden.

Messungen ergaben einen leichten Austritt von Chlorgas. Auf dem Gelände des Freibades waren zum Austrittszeitpunkt 60 Personen, welche durch das Betriebspersonal planmäßig evakuiert wurden. Vorsorglich wurden die Badegäste durch die alarmierten Notärzte gesichtet. Eine Verletzung der Badegäste konnte nicht festgestellt werden. Ein Mitarbeiter des Freibades wurde durch das austretende Gas verletzt und mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik transportiert.

Vorsorglich wurde die Umgebung großräumig mit Messfahrzeugen kontrolliert. Es konnten keine erhöhten Konzentrationen nachgewiesen werden. Für die Bevölkerung im nahen Umfeld bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

Eine Fachfirma wird am heutigen Abend prüfen, inwieweit ein Badebetrieb am Freitag 03.07.2020 möglich ist.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 35 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Oppau, der Rettungsdienst mit 5 Fahrzeugen,

der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und die Polizei.

Die Berufsfeuerwehr Worms unterstützte die Feuerwehr Ludwigshafen mit einem Messfahrzeug.

Ebenfalls waren die verantwortlichen Freibadbetreiber vor Ort.

Die Freiwilligen Feuerwehren Oppau und Stadtmitte stellten während des Einsatzes die Einsatzbereitschaft für das Stadtgebiet. Die Kräfte der Einheit Stadtmitte wurden parallel zu mehreren Tierrettungen alarmiert:

Zwei verletzte Katzen wurden erstversorgt und zu einem Tierarzt transportiert.

Weiter konnte diese Einheit einen größeren Wasseraustritt in einer Wohnung in der Ludwigstraße stoppen und eine Notfalltüröffnung abarbeiten.