Lastwagen rammt Eisenbahnbrücke

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Weil der Lastwagen zehn Zentimeter zu hoch war,

passte er auf der Landstraße zwischen Ramsen und Alsenborn nicht unter einer

Brücke hindurch. Der Sattelschlepper blieb am Montag an der Eisenbahnbrücke

hängen. Der Lastwagen hatte einen Kran geladen. Maximal vier Meter beträgt die

Durchfahrtshöhe unter der Brücke. Zu niedrig für den Sattelschlepper mit dem

Kran. Kran und Brücke wurden bei der Kollision beschädigt. Der Schaden dürfte

mehrere tausend Euro betragen. Bahnverkehr findet über die Brücke aktuell nicht

statt. |erf

Motorradfahrer stürzt bei Bremsvorgang

Kaiserslautern (ots) – Um einen Passanten die Mannheimer Straße überqueren zu

lassen, bremste am Montag ein 61-Jähriger sein Motorrad ab und stürzte. Der

Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Zu einer Kollision mit dem

Fußgänger kam es nicht.

Vermutlich war der Biker beim Bremsen auf einem Gullydeckel ins Rutschen

gekommen. Der Mann verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er kam

ins Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand Sachschaden über mindestens 800

Euro. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Müllcontainer und Bauzaun umgeworfen

Kaiserslautern (ots) – Vandalen zogen in der Nacht zum Dienstag durch die

Mühlstraße in Richtung Kammgarn. Mindestens vier Personen wurden von Zeugen

dabei beobachtete, wie sie Müllcontainer umwarfen. Auch zwei Bauzäune auf dem

Gelände der Hochschule wurden Opfer ihrer Zerstörungswut. Sie drückten die

Zaunelemente um. Sachschaden ist aktuell nicht entstanden. Die Polizei fahndete

nach den Unbekannten. Sie konnten nicht mehr festgestellt werden. |erf

Diebe beobachtet – Polizei sucht Eigentümer

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Dienstag hat ein Zeuge kurz vor 2 Uhr

mehrere Personen beobachtet, die auf einem Baugerüst in der Merkurstraße

herumliefen.

Als er sie ansprach flüchteten die vier Männer in unterschiedliche Richtungen.

Der Zeuge verständigte die Polizei.

In Innenhof des Gebäudes hatten die Unbekannten mehrere Gegenstände zum

Abtransport bereitgestellt. Auf der Flucht ließen sie zwischen der

Vogelwoogstraße und einem Häuserblock in der Posener Straße zwei Taschen fallen. – Kabeltrommel Garant S290

Bauradio der Marke Metabo

Bauscheinwerfer der Marke Metabo

Schleifmaschine der Marke Makita

Akkuschrauber mit Akkus der Marke Fein

Werkzeugkiste mit Stichsäge, Winkelschleifer und Bohrerset

Betonmischstab der Marke Güde

Schleifmaschine der Marke Flex

Wer Hinweise auf die Täter geben oder Angaben zur Herkunft der Gegenstände

machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden. |mhm

Wie kommen die Sägeblätter auf die Straße?

Kaiserslautern (ots) – Fünf Sägeblätter lagen am späten Montagabend auf der

Fahrbahn in der Mainzer Straße. Die Polizei fragt sich, wie diese dorthin

gelangten und ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr.

In Fahrtrichtung Mehlingen lagen die mehr als 20 Zentimeter langen Sägeblätter

über drei Fahrspuren hinweg auf der Straße. Zeugen stellten die Blätter zwischen

22 Uhr und 23 Uhr auf der Fahrbahn fest. Sie informierten die Polizei. Die

Beamten schließen nicht aus, dass die Sägeblätter absichtlich ausgelegt wurden,

um darüberfahrende Fahrzeuge zu beschädigen. Hinweise auf Geschädigte hat die

Polizei aktuell nicht.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise geben können oder die

Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit

der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Gestohlene Fahrräder: Eigentümer ermittelt

Kaiserslautern (ots) – Zwei gestohlene Fahrräder haben wieder zurück zu ihren

rechtmäßigen Besitzern gefunden. Die Polizei suchte Anfang Juni nach den

Eigentümern der Drahtesel (wir berichteten: https://s.rlp.de/CZ6do).

Beide Räder wurden im Mai gestohlen. Tatverdächtig sind zwei junge Männer im

Alter von 15 und 19 Jahren. Bei ihnen fand die Polizei die Fahrräder. Wie sich

herausstellte wurde das Klapprad in der Mainzer Straße entwendet. Die 50-jährige

Eigentümerin aus Otterberg erkannte ihr Fahrrad in einer Presseveröffentlichung

wieder. Auch der 50-jährige Eigentümer des Mountainbikes konnte ermittelt

werden. Das Rad kam am Hauptbahnhof fort. Beide Fahrräder waren zum Zeitpunkt

des Diebstahls mit einem Schloss gesichert. |erf

Bei Unfall leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) – Weil eine 18-jährige BMW-Fahrerin beim Abbiegen nicht

aufgepasst hat, ist es am Montagvormittag in der Straße Am Eselsbach zu einem

Unfall gekommen.

Die junge Fahrerin wollte auf die Kreisstraße 12 in Richtung Morlautern

abbiegen. Der 33-jährige Fahrer eines Touran war auf der Lauterstraße in

Richtung Kaiserslautern unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß

der beiden Fahrzeuge.

Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und standen unter Schock. Sie

wurden von Rettungskräften an der Unfallstelle versorgt. An den Pkw entstand

Sachschaden von etwa 11000 Euro. |mhm

Einbruch in Sportstätte

Kaiserslautern (ots) – Diebe sind in der Nacht zum Montag in einen Sportpark am

Warmfreibad eingebrochen. Unbekannte schlugen die Scheibe eines Fensters ein und

gelangten so in einen Abstellraum der Sportanlage. Die Diebe stahlen Bälle und

ein Fahrrad. Mit ihrer Beute machten sie sich auf und davon. Die Polizei

ermittelt wegen des Einbruchs. Die Beamten bitten um Hinweise. Wem sind zwischen

Mitternacht und 1 Uhr Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sportstätte am

Warmfreibad aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die

Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Kinder stehlen Alkohol

Kaiserslautern (ots) – Zwei Mädchen im Alter von 13 Jahren werden verdächtigt,

am Montag in der Königstraße eine Flasche Hugo aus einem Lebensmittelmarkt

gestohlen zu haben. Zeugen beobachteten, wie eine der beiden den Cocktail aus

Prosecco und Holunderblüten-Sirup in ihrem Rucksack verstaute. Gegenüber der

Polizei gaben die Kinder an, dass sie die Flasche stahlen, um den Hugo selbst zu

trinken. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Freundinnen

wurden ihren Eltern überstellt. |erf