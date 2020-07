Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Männer im Alter von 41 und 55 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung in Haft – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht

Heidelberg Untersuchungshaftbefehl gegen zwei 41- und 55-jährige Männer

erlassen. Diese stehen im dringenden Verdacht, am frühen Sonntagmorgen in

Sinsheim gemeinsam eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben.

Die beiden Männer sollen zwischen 0 Uhr und 1 Uhr auf dem Parkplatz der Tank-

und Rastanlage Kraichgau-Süd mit einem Mann in Streit geraten sein, in dessen

Verlauf sie gemeinsam auf diesen eingeschlagen haben sollen, bis er zu Boden

fiel. Anschließend sollen sie gegen Kopf und Körper des am Boden Liegenden

eingetreten haben.

Der Geschädigte wurde erst am Nachmittag schwerverletzt in seinem Lastwagen

aufgefunden und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Auskunft

der behandelnden Ärzte bestand zunächst Lebensgefahr.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde gegen den älteren

Beschuldigten Untersuchungshaftbefehl erlassen. Dieser wurde nach der Vorführung

bei der Haft- und Ermittlungsrichterin und Eröffnung des Haftbefehls in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Fachdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg suchen Zeugen, die den

Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben und Tatablauf geben können.

Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruchsversuch in Getränkemarkt eines Einkaufsmarktes – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmorgen gegen 9 Uhr entdeckte der

Filialleiter eines Einkaufsmarktes im Eichelweg eine total beschädigte

Eingangstüre am angeschlossenen Getränkemarkt und informierte die Polizei. Wie

sich herausstellte, hatten Unbekannte zuvor versucht, die Glasscheibe der

Eingangstüre mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Die Glasscheibe hielt den

Einbruchsversuchen jedoch stand, so dass niemand eindringen konnte. Zeugen, die

auf dem Parkplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich

unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Dielheim/Wiesloch: Einbrüche in Baucontainer und in Rohbau; Zeugen gesucht

Dielheim/Wiesloch (ots) – Wegen zweier Einbrüche, bei denen vornehmlich

Baumaschinen und technische Geräte gestohlen wurden, ermittelt derzeit das

Polizeirevier Wiesloch.

Ein Zeuge hatte beim Gassigehen mit seinem Hund am Samstagmorgen, kurz vor 8

Uhr, drei aufgebrochene Baustellencontainer auf der Großbaustelle unterhalb der

A 6 (K 4170) bei Dielheim entdeckt und die Polizei informiert.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, wurden aus den Containern mehrere

hochwertige Baumaschinen entwendet, die einen Gesamtwert von weit über 10.000.-

Euro hatten.

Darüber hinaus wurde vor Ort ein sogenannter „Rüttler“ aufgefunden, der zum

Verdichten von Beton Benutzung findet, nicht zum „Inventar“ der Baustelle

gehörte und offenbar von den Tätern zurückgelassen wurde.

Wie die weiteren Recherchen ergaben, stammte der Rüttler von einem Einbruch in

den Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Cranachstraße in Wiesloch, der sich

dort ab Samstagmittag ereignet haben dürfte. Dort wurden neben dem Rüttler auch

Flexen, Schlagbohrmaschinen und Fräsen entwendet. Der Schaden hier dürfte sich

auf mehrere tausend Euro belaufen.

Zeugen, die Hinweise zu jeweiligen Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Schriesheim-Altenbach: Firmeneinbruch; Zeugen gesucht

Schriesheim-Altenbach (ots) – Bislang unbekannte Täter brachten zwischen

Sonntagnachmittag und Montagmorgen in eine Firma in der Gewerbestraße im

Ortsteil Altenbach ein und entwendeten offenbar lediglich Bargeld. Über die Höhe

liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die während des Tatzeitraumes,

zwischen 13 Uhr am Sonntag und 05 Uhr am Montag Verdächtiges wahrgenommen haben,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in

Verbindung zu setzen.