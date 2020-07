Wohnung von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Bierstadt, Zieglerstraße, 29.06.2020, 06.05 Uhr bis 16.30 Uhr,

(pl)Am Montag wurde in Bierstadt eine

Wohnung in der Ziegelerstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen

zwischen 06.00 Uhr und 16.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in die Wohnung

ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem eine größere

Summe Bargeld, mehrere Armbanduhren, Anstecknadeln, zwei Flaschen Whiskey sowie

zwei Packungen Mundnasenbedeckungen. Im Anschluss ergriffen sie mit ihrer Beute

unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Bargeld und Kaffeemaschinen aus Kaffeerösterei gestohlen, Wiesbaden, Jawlenskystraße, 28.06.2020, 22.50 Uhr bis 29.06.2020, 09.00 Uhr,

(pl)Beim

Einbruch in eine Kaffeerösterei in der Jawlenskystraße haben unbekannte Täter in

der Nacht zum Montag mehrere Kaffeemaschinen und Bargeld entwendet. Die Täter

brachen die Tür des Geschäftes auf und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Nachdem die Einbrecher dann mehrere Kaffee- und Espressomaschinen sowie

aufgefundenes Bargeld an sich genommen hatten, ergriffen sie mit ihrer Beute die

Flucht. Durch eine Nachbarin wurden nachts drei verdächtige Personen im Bereich

der Kaffeerösterei beobachtet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung

zu setzen.

Falsche Handwerker zugange, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 29.06.2020, 17.00 Uhr bis 17.20 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag war in Wiesbaden ein falscher

Handwerker unterwegs, welcher es auf die Wertsachen einer in der Schiersteiner

Straße wohnenden Seniorin abgesehen hatte. Der Trickdieb erschien gegen 17.00

Uhr bei der Geschädigten und gab sich als Handwerker aus, welcher aufgrund eines

Wasserrohbruchs die Wasserleitungen in ihrer Wohnung kontrollieren müsste. Die

Frau ließ den Täter daraufhin in ihre Wohnung und musste später den Diebstahl

ihrer Schmuckstücke feststellen. Der Trickdieb soll ca. 1,65- 1,70 Meter groß

gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Getragen habe

er dunkle Handwerkerkleidung, eventuell einen Blaumann. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Glasscheibe von Bushaltestelle beschädigt, Wiesbaden-Biebrich, Saarstraße, 30.06.2020, 01.00 Uhr bis 04.40 Uhr,

(pl)An einer Bushaltestelle in der

Saarstraße in Biebrich waren in der Nacht zum Dienstag Vandalen zugange. Die

Täter zerschlugen zwischen 01.00 Uhr und 04.40 Uhr eine Glasscheibe der

Bushaltestelle und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Vandalen schmeißen Mülleimer in Schwimmbecken, Wiesbaden, Wörther-See-Straße, 28.06.2020, 21.05 Uhr bis 29.06.2020, 05.45 Uhr,

(pl)Im Freibad in der

Wörther-See-Straße haben in der Nacht zum Montag Vandalen gewütet. Die Täter

verschafften sich unberechtigt Zutritt zum Gelände und warfen mehrere Mülltonnen

in die Schwimmbecken, wodurch der darin befindliche Abfall im Wasser landete.

Die Verunreinigungen wurden am Montagmorgen gegen 05.45 Uhr durch einen

Mitarbeiter festgestellt und konnten bis zur Öffnung des Freibades um 10.00 Uhr

wieder behoben werden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung

zu setzen.

Geldbörsen und Handys gestohlen – Vorsicht Taschendiebe! Wiesbaden, 29.06.2020,

(pl)Im Verlauf des Montags waren in der Wiesbadener Innenstadt

Taschendiebe unterwegs und entwendeten aus den Handtaschen von mindestens sieben

Frauen deren Geldbörsen oder aber das Handy. Schnell ist die Handtasche in der

Gaststätte oder beim Aufenthalt im Freien auf dem Tisch abgelegt. Sie wird

während der Kleideranprobe oder auch an der Bushaltestelle abgestellt und

verschwindet nur kurz aus dem Blickfeld. Oder aber die Tasche mit der Geldbörse

hängt am Kinder- bzw. Einkaufswagen. Dies sind nur wenige Beispiele für

Gegebenheiten, die sich die Langfinger zu Nutzen machen. Oftmals werden die

Opfer aber auch konkret angesprochen oder durch absichtliches Anrempeln

abgelenkt. In allen Fällen gilt: Tragen Sie ihre Wertsachen immer nah am Körper

und lassen Sie diese nie aus den Augen! Wenige Sekunden genügen, damit der Ärger

groß werden kann. Weitere Informationen und wertvolle Tipps erhalten sie unter

www.polizei-beratung.de.

Rheingau-Taunus-Kreis

Schwer verletzter Fahrradfahrer, Geisenheim, An der Sommerau, Montag, 29.06.2020, 19:00 Uhr,

(däu)Ein 78-jähriger Fahrradfahrer verlor am Montagabend auf dem Weg „An der

Sommerau“ in Geisenheim aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad, kam

zu Fall und stürzte einen Hang hinunter. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt,

so dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. An seinem Pedelec entstand

kein Schaden.

Fahrer nach Verkehrsunfall in Pkw eingeklemmt, Hohenstein, Bundesstraße 54, vor Adolfseck, Montag, 29.06.2020, gegen 13:15 Uhr,

(däu)Am Montagmittag kam ein

Autofahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer, wodurch er in

seinem Pkw eingeklemmt wurde. Der 63-jährige Mann fuhr auf der B 54 in Richtung

Bad Schwalbach, als er in einer Rechtskurve vor dem Adolfseck, aus ungeklärter

Ursache die Kontrolle über seinen Opel verlor und von der Fahrbahn abkam. Der

schwer verletzte Fahrer musste in eine Klinik eingeliefert werden, sein Pkw

wurde abgeschleppt. Die B 54 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll

gesperrt.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden, Taunusstein, Hahn, Kleiststraße / Bundesstraße 54, Montag, 29.06.2020, 10:00 Uhr,

(däu)Zu einem schweren

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Montagvormittag auf der B 54 in

Taunusstein-Hahn. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer wollte aus der Kleiststraße kommend

nach links auf die B54 abbiegen und kam hierbei aus ungeklärter Ursache nach

rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW durchbrach einen Maschendrahtzaun,

überschlug sich, rutschte einen ca. einen Meter tiefen Abhang hinab und kam dann

auf dem Gelände einer Bäckerei zum Stehen. Der 18-jährige Fahrer und sein

gleichaltriger Beifahrer wurden beide glücklicherweise nur leicht verletzt und

kamen in eine Klinik. Der BMW erlitt einen Totalschaden.

Pkw landet nach Verkehrsunfall im Graben, Heidenrod, Landesstraße 3031, zwischen Reckenroth und Laufenselden, Montag, 29.06.2020, gegen 10:00 Uhr,

(däu)Am Montagvormittag kam ein 84-jähriger Pkw-Fahrer auf der L 3031, von

Reckenroth kommend in Fahrtrichtung Laufenselden, mit seinem Ford aus

ungeklärter Ursache von der regennassen Fahrbahn ab und landete im

Straßengraben. Der 84-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus

eingeliefert. An dem Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden

in Höhe von mehreren Tausend Euro.