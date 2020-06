Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 23.06.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Fehlender Versicherungsschutz führt zu zwei Strafanzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstag, 23.06.2020, kurz nach Mitternacht, kontrollierte die Polizei einen Mercedes-Benz in der Martin-Luther-Straße in Neustadt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die am Pkw angebrachten Kfz-Kennzeichen zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben waren. Demnach bestand für den Pkw kein gültiger Versicherungsschutz. Sowohl gegen den 32-jährigen Fahrer, als auch gegen die 28-jährige Fahrzeughalterin wird nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und zusammen mit dem Fahrzeugschein an die Zulassungsstelle übersandt.

Neustadt: Erneute Fahrt unter dem Einfluss von Drogen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Rahmen einer Kontrollstelle am Friedhof in der Landauer Straße wurde am 22.06.2020 um 16:30 Uhr ein Auto mit zwei Insassen kontrolliert. Hierbei konnten bei dem polizeilich bekannten 23-jährigen Fahrer aus Neustadt Hinweise erlangt werden, welche für einen Drogenkonsum sprechen. Der junge Mann räumte den Konsum von Betäubungsmitteln in den letzten Tagen ein, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun bereits die zweite Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Bei weiteren Verkehrskontrollen mussten mehrere Fahrzeugführer wegen der Benutzung von Handys oder dem Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes kontrolliert und entsprechend verwarnt werden.

Wachenheim: Unberechtigt geschwommen

Wachenheim (ots) – Am 23.06.2020 gegen 01:30 Uhr konnten durch Zeugen mindestens drei Personen im Schwimmbad Wachenheim, beim Schwimmen, beobachtet werden. Vor Ort konnten drei männliche Personen festgestellt werden, die sich unerlaubt Zutritt zum Schwimmbadgelände verschafft hatten. Bei Erblicken der Streife konnten die Personen zu Fuß in Richtung Friedelsheimer Straße flüchten. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein 17-jähriger gestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

Bad Dürkheim: Mit Haftbefehl gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 22.06.2020 wurde ein Opel Zafira in Bad Dürkheim, am Weinstraßenfenster einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des 32-jährigen Beifahrers konnte festgestellt werden, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde zur Polizeidienststelle verbracht. Über Verwandte konnte der ausstehende Geldbetrag organisiert und eingezahlt werden. Da die Geldstrafe beglichen wurde, konnte der Haftbefehl aufgehoben und der 32-jährige Mann wieder entlassen werden.

Bad Dürkheim: Brandmelder ausgelöst

Bad Dürkheim (ots) – Am 22.06.2020 gegen 12:30 Uhr bemerkte ein 30-jähriger Anwohner, im Triftweg in Bad Dürkheim, einen akustischen Brandmeldealarm, ausgehend von der Wohnung seiner 69-jährigen Nachbarin. Nachdem er geklingelt und die Wohnung betreten hatte, konnte er eine starke Rauchentwicklung feststellen. Daraufhin wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei informiert. Es stellte sich heraus, dass durch angebranntes Essen der Brandmelder ausgelöst wurde. Es wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden.

Freinsheim: PKW zerkratzt

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 20.06.2020 bis 22.06.2020 zerkratzten bislang unbekannte Täter einen VW Golf in der Alleestraße in Freinsheim. Am Fahrzeug des 82-jährigen Halters wurde die komplette rechte Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von 3000 Euro verursacht wurde. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch / Meckenheim: Umfangreichere Verkehrskontrollen am Freitag

Haßloch – Meckenheim (ots) – Am Freitag, 19.06., wurden in Haßloch umfangreichere Verkehrskontrollen durchgeführt. Beamte der Polizeiinspektion Haßloch kontrollierten zunächst zwischen 14.30 und 15.30 Uhr den ortseinwärts fahrenden Verkehr im Bereich des baustellenbedingten Durchfahrtsverbots um den Kreisverkehr Richard-Wagner-Straße/Moltkestraße. Dabei mussten immerhin 13 Verstöße geahndet werden. Ein Verkehrsteilnehmer erhielt darüber hinaus eine Kontrollaufforderung, weil er Führerschein und Zulassungsbescheinigung Teil 1 nicht mitgeführt hatte. Demselben Zweck diente eine Kontrolle zwischen 18.00 und 18.40 Uhr für den ortseinwärts fahrenden Verkehr, die in Höhe der Wilhelm-Busch-Straße in der Moltkestraße durchgeführt wurde. Dabei wurden viele Gespräche mit Anwohnern geführt, die den Bereich berechtigt passierten. Zwei Verkehrsteilnehmer befuhren unberechtigt den Bereich und wurden geahndet. Es konnten bei relativ dichtem Verkehr gar nicht alle Verkehrsteilnehmer kontrolliert werden.

Im Gegensatz zu sonstigen Kontrollen an gleicher Stelle mit relativ moderatem Ergebnis verlief eine Geschwindigkeitskontrolle in der Moltkestraße, wobei der ortsauswärts fahrende Verkehr kontrolliert wurde. Zwischen 11.50 und 13.00 Uhr waren drei Verkehrsteilnehmer zu schnell, bei einem wurde ein Fahrzeugmangel festgestellt. Der schnellste wurde mit 48 km/h gemessen. Im Anschluss wurde die Geschwindigkeit des auswärts fahrenden Verkehrs im südlichen Bereich der Kirchgasse überprüft. Bis 14.30 Uhr wurden ebenfalls drei Verkehrsteilnehmer geahndet, wobei der schnellste mit 53 km/h unterwegs war.

Schließlich wurde zum Abschluss der Laser-Kontrollen eine Geschwindigkeitskontrolle in der Rödersheimer Straße in Meckenheim durchgeführt. Zwischen 15.30 und 16.30 Uhr fuhren 7 Verkehrsteilnehmer schneller als erlaubt, wobei die höchste Geschwindigkeit hier 77 km/h war.

Haßloch: Verkehrsunfallflucht

Haßloch (ots) – Zwischen Sonntag, 21.06., 18.00 Uhr, und Montag, 22.06., 09.45 Uhr, befuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit Lieferwagen oder Lkw die Forstgasse in Haßloch in südlicher Richtung. Im Bereich des Überganges von der Forstgasse in die Rennbahnstraße streifte er einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Pkw BMW der 3er Reihe. Am Fahrzeug entstand ein Streifschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden oder gar eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Unfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.