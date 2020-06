Neustadt: Förderung von Künstlern und Vereinen verlängert

Neustadt an der Weinstraße – Neustadter, von der Corona-Krise betroffene, freischaffende Künstler, konnten bei der Stadt einen Antrag auf Soforthilfe stellen. Der einmalige, nicht zurückzuzahlende Betrag in Höhe von 750 Euro stammt aus dem städtischen „Härtefonds-Kultur“. Am 15. Juni 2020 war die Frist abgelaufen.

Nach Auskunft der Abteilung Kultur gingen 31 Anträge ein, insgesamt kam damit eine Summe von 23.250 Euro zusammen.

In diesem Zusammenhang weist die Abteilung zudem noch einmal darauf hin, dass die Förderung von kulturtreibenden Vereinen für 2020 verlängert wurde. Abgabetermin ist nun der 30. Juni. Die durch Corona in ihrer Finanzlage bedrohten Vereine werden bei der Vergabe der Zuschüsse besonders berücksichtigt. Alle Vereine wurden entsprechend angeschrieben.