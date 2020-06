Neustadt: Weinbruderschaft der Pfalz spendet Pfälzer Weinkehlchen 2.500 Euro

Neustadt an der Weinstraße – „Da die Weinbruderschaft der Pfalz und die Pfälzer Weinkehlchen eng verbunden sind, fördern wir gerne deren Neuaufbau“, betonte Ordensmeister Oliver Stieß, als er am 22. Juni 2020 eine Spende von 2.500 Euro an Claudia Albrecht überreichte.

Stieß erinnerte im Ordenshaus der Weinbruderschaft an die langjährige Verbindung der beiden pfälzischen Institutionen, die seit 1949 besteht. Damals gab es die Weinbruderschaft noch nicht, denn diese wurde erst 1954 gegründet. Jedoch förderte deren Vorgängerorganisation zu dieser Zeit bereits die Chorarbeit der Weinkehlchen.

Der Verein der Weinkehlchen war 2019 aus vielen Gründen in Schieflage geraten. Zum einen wurde der Kinderchor aufgelöst, zum anderen war das Weinkehlchenhaus von dem finanziell angeschlagenen Verein nicht mehr zu stemmen. Allerdings existierten noch sechs bestehende Chöre, die im Oktober 2019 ein eindrucksvolles Konzert im Saalbau gaben. Im Januar 2020 konstituierte sich der Verein neu, mit Claudia Albrecht als Motor des Neuanfangs. Inzwischen ist das Weinkehlchenhaus im Eigentum der Stadt, mit einem zehnjährigen Nutzungsrecht für die Chorarbeit. Seit dieser Zeit hatte auch die Neuausrichtung des Vereins begonnen.

„Mit der Spende werden wir ein Liederbuch mit allen Liedern der Weinkehlchen gestalten, aber auch unsere Homepage angehen“, stellte die Vereinsvorsitzende in Aussicht. Bei der Übergabe dabei war auch der zweite Vorsitzende des Vereins, Jürgen Horn. Er wird für das entstehende Liederbuch der Weinkehlchen verantwortlich sein. Der Vorstand der Weinkehlchen hat die Hoffnung auf einen zukünftigen Kinderchor nicht aufgegeben. „Wenn es wieder losgeht, wollen wir gerüstet sein,“ betonte Claudia Albrecht. Ordensmeister Stieß stellte in Aussicht, dass die Zusammenarbeit mit den Weinkehlchen weitergeht. „Wir haben viele Veranstaltungen, bei denen wir immer auch einen guten Chor brauchen.“