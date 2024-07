Sachbeschädigung an PKW während des Ohmbachseefests

Schönenberg-Kübelberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten

Unbekannte während des Ohmbachseefests einen Fiat 500.

Das Fahrzeug wurde am Freitag gegen 22 Uhr auf einem Wirtschaftsweg entlang der

Kreisstraße 9 in Schönenberg-Kübelberg geparkt. Als der Besitzer am Samstag um

16 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, fand er ihn stark beschädigt unterhalb eines

nahegelegenen Abhangs vor. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde das Fahrzeug

durch mehrere Personen den Abhang heruntergestoßen, wodurch es sich überschlug

und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. An dem Fiat entstand

wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg hat die Ermittlungen wegen

Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich

mit der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06373/8220

oder der Email-Adresse pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de in Verbindung zu

setzen. |pikus

Alkoholisiert durch die Stadt gefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein 42-jähriger Mann aus Spanien ist am Samstagabend unter Alkoholeinfluss mit dem Pkw gefahren. Der Mann wurde gegen 23:10 Uhr in der Mainzer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei kam der Verdacht auf, dass er unter Alkoholeinfluss steht, da in seinem Atem Alkohol wahrgenommen werden konnte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,66 Promille. Dem 42-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Trickbetrüger ergaunert als „Shoulder Surfer“ Bargeld

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Täter hat in einer Bankfiliale in der

Kanalstraße am Freitag Bargeld ergaunert. Eine 84-jährige Frau aus dem

Stadtgebiet wurde nach eigenen Angaben Opfer des sogenannten „Shoulder Surfers“.

Demnach lenkte der Unbekannte die Seniorin in dem Bank-Vorraum gegen 11:00 Uhr

beim Bedienen des Kontoauszugsdruckers ab und forderte diese auf, ihre PIN

einzugeben. Da der Vorgang aus Sicht der Frau nicht so recht funktionierte,

verließ diese – im Glauben, der Automat habe ihre EC-Karte eingezogen – das

Gebäude. Während sie umgehend die Hotline der Bank kontaktierte, hatte der Mann

mit der unbemerkt erlangten Karte und der ausgespähten PIN bereits 1200 Euro

abgehoben. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und 185 bis 190 Zentimeter groß

gewesen sein.

Zeugen, die ebenfalls am Freitagmorgen die Bankfiliale besuchten und Hinweise

auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Wir empfehlen in diesem Zusammenhang noch einmal dringend: Lassen Sie sich bei

Ihren Bankgeschäften nicht ablenken – und achten Sie darauf, dass Ihnen niemand

zuschaut! Falls jemand zu dicht in Ihrer Nähe steht, bitten Sie die Person

zurückzutreten, Abstand zu halten und zu warten, bis Sie fertig sind. Falls der

Bitte nicht nachgekommen wird, brechen Sie Ihr Bankgeschäft am besten ab und

warten Sie, bis der-/diejenige den Bank-Vorraum verlassen hat. Rufen Sie

Bankmitarbeiter oder andere Kunden zu Hilfe; im Notfall verständigen Sie per

Telefon die Polizei! |pvd

Taschendieb greift unbemerkt zu

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann aus dem Stadtgebiet und seine Begleiterin sind

am Donnerstagmittag Opfer eines Taschendiebs geworden.

Wie der 43-Jährige und die 45-Jährige der Polizei meldeten, hielten sie sich um

14:25 Uhr an der Bushaltestelle „Kaiserslautern Stadtmitte“ in der Burgstraße

auf. Dort benutzte die Frau ihr iPhone 15 pro zuletzt und verstaute es dann im

Rucksack des Mannes. Anschließend fuhr das Paar mit dem Bus der Linie 113 bis

zum Opelkreisel. Dort angekommen, bemerkten die Beiden, dass der Rucksack

offenstand. Diesen trug der Mann während der Busfahrt auf dem Rücken. Trotzdem

bemerkte er nicht, dass diesen jemand öffnete. Gestohlen wurde mitsamt des

Telefons der Frau das gleiche Telefon des Mannes, welches er ebenfalls im

Rucksack aufbewahrte.

Die Beiden konnten keine Hinweise auf mögliche Täter geben. Es war ihnen niemand

aufgefallen. Der Bus sei stark frequentiert gewesen, weshalb dichtes Gedränge

geherrscht habe. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei

Kaiserslautern zu melden. |pvd

Randalierer leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots) – Anwohner des Geranienwegs riefen am frühen Freitagmorgen

die Polizei. Der Grund: Zwei Männer würden in der Straße randalieren. Eine

Streife traf das Duo an und kontrollierte die beiden. Ein 41-Jähriger zeigte

sich sofort aggressiv und widersetzte sich mehrfach den Anweisungen der Beamten.

Als er schließlich mit erhobenen Fäusten auf die Polizisten losging,

überwältigten sie ihn und brachten den Mann zu Boden. Auf dem Weg zum

Streifenwagen bedrohte und beleidigte der 41-Jährige die eingesetzten Kräfte

lautstark. Im Polizeiauto beruhigte sich der Randalierer immer noch nicht und

trat von innen gegen die Tür sowie die Scheibe. Da der Mann alkoholisiert war,

wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Auch dieser Maßnahme

versuchte sich der Angreifer mittels Gewalt zu entziehen. Auf den 41-Jährigen

kommen jetzt Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung sowie Sachbeschädigung zu. Sein

Begleiter erhielt einen Platzverweis. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Verkehrsunfall beschäftigte die Polizei am frühen

Donnerstagnachmittag in der Innenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein

18-Jähriger gegen 19 Uhr mit einer Mercedes E-Klasse am Stiftsplatz unterwegs.

Als er nach links in die Spittelstraße abbiegen wollte, verlor er aufgrund einer

zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und krachte zunächst in

einen Zaun, der dort die Fahrbahnen trennt. Durch den Aufprall wurde das Auto

gegen einen Baum geschleudert, wo der Mercedes letztlich auch zum Stehen kam.

Die E-Klasse war so stark beschädigt, dass das Fahrzeug im Anschluss

abgeschleppt werden musste. Der Fahrer sowie sein 19-jähriger Beifahrer blieben

unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen fünfstelligen Betrag und

ermittelt nun die genauen Umstände des Unfalls. Zeugen, die den Vorfall

beobachtet haben oder gegebenenfalls sogar dem Wagen ausweichen mussten, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 beim Altstadtrevier zu

melden. |kfa