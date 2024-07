Südliche Weinstrasse: Die Polizei-News

Bekifft auf E-Scooter unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am 20.0.72024 gegen 19:15 Uhr wurde ein 23- Jähriger aus Bad Bergzabern an der Einmündung Weinstraße/Kurtalstraße auf einem E-Scooter kontrolliert, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten beim Fahrer außerdem eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Dieser gab an, fast täglich Cannabis zu konsumieren.

Polizei befreit Kind aus Fahrzeug

Herxheim-Hayna (ots)

Am Samstag, 20.07.2024, gegen 10:40 Uhr meldete sich eine 33-jährige Frau bei der Rettungsleitstelle, dass sich ihr Auto selbstständig verschlossen habe und ihr 1,5 Jahre altes Kind sich noch darin befinde. Der Schlüssel stecke noch in der Zündung, sodass sie das Fahrzeug nicht mehr öffnen könne. Sie selbst traue sich ein Einschlagen der Scheibe nicht zu und bat aufgrund der hohen Außentemperaturen um Unterstützung. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde eine Seitenscheibe mittels eines Rettungswerkzeugs zerbrochen und das Kind konnte wohlbehalten aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Mutter bedankte sich im Anschluss bei den Beamten für deren Einsatz.

Edesheim – 15 Fahrer zu schnell unterwegs

Am heutigen Morgen führten Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Staatsstraße in Edesheim durch. In der Zeit zwischen 08:25 Uhr und 09:35 Uhr waren insgesamt 15 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 30 km/h fuhr der Spitzenreiter des heutigen Morgens mit 50 km/h in die Kontrollstelle. Damit erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 70EUR. Zusätzlich wurde bei 8 der kontrollierten Fahrzeuge der technische Zustand bemängelt.

BAB65/ Edesheim, Fahrtrichtung Ludwigshafen – Gefährliches Fahrmanöver

Zu einem gefährlichen Fahrmanöver kam es am späten Freitagabend, gegen 23:15 Uhr auf der BAB6. Der 57-jährige Beschuldigte fuhr dem Geschädigten immer wieder dicht auf und betätigte die Lichthupe, wodurch sich der Geschädigte genötigt fühlte. Weiterhin hat der Beschuldigte den Geschädigten dann von rechts überholt und scherte anschließend wieder dicht vor diesem ein. Ein Zusammenstoß konnte nur durch dessen Brems- und Ausweichmanöver verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06323 955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Abgehauen und Unfall gebaut

Oberotterbach (ots)

In der Nacht auf Samstag, den 20.07.2024 gegen 02:10 Uhr wollten die Beamten einen PKW im Ortsbereich Oberotterbach kontrollieren. Bei Erblicken des Streifewagens beschleunigte der 38- jährige, französische Staatsbürger und versuchte sich so einer Kontrolle zu entziehen. Nur vier Minuten später verunfallte der PKW, weil er aufgrund seiner Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer und seine zwei Insassen blieben unverletzt. Der 38-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was seine Flucht erklären dürfte.

Sachbeschädigung an Snackautomat

Annweiler (ots)

In der Nacht von Freitag (19.07.2024) auf Samstag (20.07.2024) wurde ein Snackautomat in der Landauer Straße in Annweiler umgeworfen und dadurch beschädigt. Snacks wurden nicht entwendet, jedoch entstand an dem Gerät durch das Umwerfen ein Totalschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau oder unter 06346-964619 bei der Polizeiwache Annweiler zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum 17./18.07.2024, zwischen 18:30 und 07:30 Uhr, beschädigte in der Kurtalstraße bei der Südpfalztherme, ein noch unbekannter Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Unbekannte streifte im Vorbeifahren in Richtung Stadtzentrum den Pkw Mercedes Benz, E-Klasse mit SÜW-Kennzeichen und richtete einen Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro an.

Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.