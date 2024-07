Mainz – Diebstahl aus Patientenzimmer – Geld von Konto abgehoben

Mainz (ots) – Nachdem unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem Patientenzimmer

entwendet hatten, nutzten sie die darin befindliche Bankkarte und hoben einen

vierstelligen Betrag von einem Konto ab.

Die 52-jährige Geschädigte befindet sich zur stationären Behandlung in einem

Mainzer Krankenhaus. Offensichtlich nutzten der oder die unbekannten Täter eine

Abwesenheit der Geschädigten während einer Untersuchung zum Betreten des Zimmers

aus. Hierbei entwendeten sie eine Geldbörse mit allen wichtigen

Personaldokumenten, einer Monatskarte sowie einer Bankkarte und Bargeld.

Als der Diebstahl durch die Geschädigte bemerkt wurde, benachrichtigte sie ihre

Bank. Dort wurde festgestellt, dass durch die Täter bereits unmittelbar nach dem

Diebstahl im Krankenhaus ein vierstelliger Betrag Bargeld von ihrem Bankkonto

abgehoben worden ist.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Personen, die in einem der Mainzer Krankenhäuser verdächtige Beobachtungen oder

unbekannte Personen festgestellt haben, sich mit der Dienststelle in Verbindung

zu setzen. Tel.: 06131 – 65 4110

Täter nutzen in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen die hilflose Lage der

Betroffenen aus. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich im Vorfeld des

Aufenthaltes vor Diebstahl schützen oder Schaden begrenzen kann.

Nehmen Sie keine größeren Geldbeträge oder wertvolle

Schmuckstücke mit ins Krankenhaus oder die Pflegeeinrichtung.

Schließen Sie Wertgegenstände und Bargeld immer in ein

abschließbares Aufbewahrungsfach ein oder geben Sie sie zur sicheren

Verwahrung.

Schließen Sie immer die Tür – auch bei kurzfristiger

Abwesenheit. Verlassene Zimmer locken Diebe an!

Achten Sie auch auf abgestellte Handtaschen oder abgelegte

Garderobe Ihrer Mitpatienten.

Sprechen Sie fremde Personen in Ihrem Patientenzimmer an

und/oder informieren Sie das Pflegepersonal.

Gensingen – Bankräuber erbeutet bei Überfall Bargeld

Mainz (ots) – Bei einem Bankraub in Gensingen im Landkreis Mainz-Bingen hat am

Montagmorgen ein Bankräuber Bargeld erbeutet.

Der ca. 50 bis 65 Jahre alte Mann lauerte offensichtlich bereits vor den

offiziellen Öffnungszeiten den in der Bank beschäftigten Personen auf und zwang

diese gegen 8 Uhr unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Öffnung des Tresors. Nach

der Öffnung des Tresors nahm der unbekannte Täter das dort gelagerte Bargeld an

sich, packte es in eine mitgebrachte Einkaufstasche und flüchtete vom Tatort.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Polizei konnte der Täter bislang nicht

ergriffen werden. Das Kommissariat K 43 der Kriminalpolizei Bad Kreuznach,

zuständig für Vermögens- und Eigentumsdelikte, hat die Ermittlungen im Auftrag

der Staatsanwaltschaft Mainz übernommen. Die Höhe der entwendeten Geldbeute

sowie die Gesamtumstände der Tat sind Gegenstand dieser Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach bittet Personen, die am 01.07.2024 im Zeitraum

07:00 bis 08:15 Uhr oder auch in den Tagen zuvor Beobachtungen rund um die Bank

getätigt haben oder Angaben zum Täter machen können, sich mit der Polizei in Bad

Kreuznach in Verbindung zu setzen.

In Mittelschutzplanke geprallt

A 61/Sprendlingen (ots) – Vermutlich wegen eines technischen Defektes an seinem

PKW kam ein 55-Jähriger am 1.7.2024 gegen 15:06 Uhr auf der A 61 in Höhe

Sprendlingen ins Schleudern und prallte anschließend in die Mittelschutzplanke.

Anschließend blieb der PKW entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn stehen.

Der Mann befuhr die A 61 mit seinen 19- und 23-jähjrigen Mitfahrern in Richtung

Ludwigshafen. Alle drei Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Am PKW des

55-jährigen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Das

nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme

musste die A 61 kurzfristig voll gesperrt werden. Es kam nur zu geringen

Rückstauungen.

Von der Fahrbahn abgekommen

A 63/Alzey (ots) – Mit Verdacht auf schwere Verletzungen kam ein 55-jähriger

PKW-Fahrer in ein Krankenhaus, der am 1.7.2024 gegen 08:15 Uhr auf der A 63 in

Höhe der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim von der Fahrbahn abkam und entgegen der

Fahrtrichtung im Grünstreifen zum Stehen kam. Hierdurch wurde der PKW des Mannes

derart beschädigt, dass er nicht selbständig aussteigen konnte und er durch die

Feuerwehr aus dem Wagen bereit werden musste. Der 55-Jährige wurde mit Verdacht

auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus verbracht. Sein PKW, an dem ein Sachschaden

in Höhe von ca. 15.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt

nun die Ursache des Unfalls.

Bei Nässe ins Schleudern gekommen

A 63/Alzey (ots) – Mit seinem PKW ins Schleudern kam ein 20-Jähriger am 1.7.2024

gegen 07:30 Uhr auf der A 63 in Höhe Alzey. Dabei befuhr der junge Mann die

Autobahn in Richtung Mainz, als er bei Regen die Kontrolle über den PKW verlor

und in die Seitenschutzplanke prallte. Der 20-Jährige und sein 24-jähriger

Mitfahrer blieben unverletzt. Am PKW entstand indes ein vermutlicher

Totalschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Mainz – Feuerwerkskörper verletzt zwei Personen

Mainz (ots) – Zwei Frauen wurden am Samstagabend durch einen Feuerwerkskörper

verletzt, der durch Jugendliche in eine Menschenmenge geworfen wurde.

Am Samstagabend (29.06.2024) gegen 22:40 Uhr war der Außenbereich eines

gastronomischen Betriebs in der Nähe der Ludwigsstraße in Mainz sehr gut

besucht, als plötzlich aus einer fünfköpfigen Männergruppe heraus ein

Feuerwerkskörper in diesen Bereich geworfen wurde und dort mit lautem Knall

detonierte. Glücklicherweise entstand keine Panik unter den ca. 100 Gästen und

umstehenden Personen, jedoch erlitten zwei Frauen im Alter von 30 und 32 Jahren

Verletzungen. Die 32-Jährige wurde nach Erstbehandlung durch Rettungskräfte

aufgrund eines Knalltraumas zur weiteren Behandlung in die Uniklinik gebracht.

Die 30-Jährige erlitt leichte Brandverletzungen am Oberkörper, die durch

Rettungskräfte vor Ort versorgt wurden. Die fünf Männer waren zunächst nicht

mehr am Tatort. Sie wurden kurze Zeit später kontrolliert. Gegen einen der 18-19

Jahre alten Männer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen „Gefährlicher

Körperverletzung“ geführt.