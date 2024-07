Heidelberg: ausgelegte Giftköder führen zum Tod eines Hundes – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 18.06.2024 und dem 26.06.2024 wurden

nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich des Sandhofer Weges mehrere Giftköder

ausgelegt. Diese aus gekochtem Fleisch bestehenden Köder wurden mit

Tackernadeln, kleinen Schrauben und weiß/bläulichen Kügelchen versehen. Ein

4-jähriger Mischlingshund verstarb, nachdem dieser die Köder gefressen hatte.

Ein weiterer Hund musste notoperiert werden. Bereits im Februar des vergangenen

Jahres kam es schon einmal zu ähnlich gelagerten Fällen, bei denen Hackfleisch

mit weißem Pulver sowie teilweise mit Nägeln oder Cutterklingen versetzt wurde.

Inwieweit dort ein Tatzusammenhang besteht ist Gegenstand der laufenden

Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der

Abteilung Gewerbe und Umwelt unter der Telefonnummer 0621/174-3045 zu melden.

Heidelberg: Durchsuchungen nach Angriff auf Teilnehmer des „Queer-Festivals“ am 26.05.2024

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am 26.05.2024 kam es im Rahmen des Heidelberger „Queer-Festivals“, welches im

neuen Karlstorbahnhof stattfand, zu Übergriffen zum Nachteil mehrerer

Teilnehmer. Hierbei wurden die Geschädigten aufgrund ihrer sexuellen Gesinnung

von einer Gruppe junger Personen in aggressiver Weise angesprochen und

beleidigt. Außerdem wurden von den Angreifern Feuerzeuge und Steine nach den

Teilnehmern geworfen, die indes nicht getroffen wurden.

Es konnten zwischenzeitlich vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 16 und

18 Jahren ermittelt werden, bei denen der Verdacht besteht, dass sie an den

Übergriffen beteiligt waren. Da Zeugen berichtet hatten, dass die Angreifer mit

ihren Mobiltelefonen Videoaufzeichnungen von den eigenen Tathandlungen

angefertigt haben, wurden durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg

Durchsuchungsbeschlüsse für die jeweiligen Wohnungen der Beschuldigten beim

Amtsgericht Heidelberg beantragt, um die Mobiltelefone beschlagnahmen zu können.

Die Durchsuchungen wurden durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

zeitgleich am 19.06.2024 vollzogen und die gesuchten Geräte aufgefunden.

Die weiteren Ermittlungen und insbesondere die Auswertungen der beschlagnahmten

Speichermedien dauern an.

Heidelberg: Bus muss Vollbremsung einleiten – zwei Fahrgäste leicht verletzt

Heideberg (ots) – Am Freitag befuhr ein Linienbus auf seiner Route die Straße

„Im Eichwald“ im Stadtteil Heidelberg-Boxberg. Ungefähr auf der Höhe der

Hausnummer 15 schoss plötzlich ein Dacia aus einem Parkplatz hervor. Der

Busfahrer versuchte noch mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden,

was ihm aber nicht mehr gelang, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge

kam. Durch den Unfall verletzten sich zwei der Fahrgäste leicht. Eine Person

musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den

Fahrzeugen entstand ein leichter Schaden, dessen Gesamthöhe auf knapp 2.000 Euro

geschätzt wird. Gegen die 41-jährige Fahrerin des Dacia wird nun wegen

fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.