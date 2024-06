34-Jährige tot aufgefunden – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Reichenbach-Steegen/Rutsweiler an der Lauter (ots) – Die Polizei hat am Sonntagabend einen 52-jährigen US-Amerikaner festgenommen. Er steht im Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben. Die 34-Jährige wurde am Morgen tot in ihrer Wohnung in Reichenbach-Steegen aufgefunden. Der 6-jährige Sohn fand seine Mutter und informierte die Polizei. Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des Ehemanns.

Einsatzkräfte nahmen den 52-Jährigen am Nachmittag in Rutsweiler an der Lauter widerstandslos fest. Er hielt sich dort in einer angemieteten Wohnung auf. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte es sich um eine Beziehungstat handeln. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei zum möglichen Tathergang und zu den Familienverhältnissen zurzeit keine Angaben.

Bei der Kriminaldirektion Kaiserslautern wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Der 52-Jährige soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Eine Obduktion der Toten ist beabsichtigt. Das Kind ist in Sicherheit und wird betreut. |erf

Kaiserslautern

Rotlichtverstoß führt zu Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagnachmittag wurde eine 41-jährige Frau in der Donnersgbergstraße festgestellt, als diese gerade eine rote Ampel überfuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Frau keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.|wey

Brand am Gelterswoog – B270 voll gesperrt

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 15. Juni 2024 gegen 16:40 Uhr, meldeten Zeugen aufsteigende Rauchwolken aus dem leer stehenden Gebäude am Gelterswoog neben dem Minigolfplatz. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen in dem als „Villa am See“ bekannten Gebäude schnell löschen, jedoch entstand Sachschaden, ein Stockwerk brannte nahezu völlig aus. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Die Bundesstraße 270 musste für den Zeitraum der Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Anwesens gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |didi

Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann aus Kaiserslautern ist Opfer von Betrügern geworden. Wie der 83-Jährige anzeigte, erschien bei der Benutzung seines Computers plötzlich eine Warnmeldung auf dem Bildschirm, wonach der Zugang zu seinem Computer nun gesperrt sei.

Ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter rief den Rentner an. Durch geschickte Gesprächsführung mit seinem Opfer wurde dem Betrüger Fernzugriff auf den Computer gewährt. Hierdurch gelang es einen mittleren 4-stelligen Geldbetrag auf ein anderes Konto zu überweisen.|PvD