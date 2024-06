Tankstellen Rowdy

Edesheim (ots) – Am Samstag 15.06.2024 um 11:30 Uhr, kam es auf dem Gelände der Raststätte ‚Pfälzer Weinstraße Ost‘ an der A65 zu Streitigkeiten, da ein niederländischer PKW vom Parkplatz entgegen den Fahrtrichtung zur Tankstelle zurückfahren wollte.

Ein Passant machte den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam, woraufhin dieser den Mittelfinger zeigte, ausstieg und dem Geschädigten grundlos eine schmerzhafte Ohrfeige verpasste. Anschließend flüchtete der Fahrer mit seinem PKW auf die A65 in Richtung Ludwigshafen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter: 06323 9550 mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Kleinkraftrades

Offenbach (ots) – Am 15.06.2024 gegen 05:15 Uhr, kam es in der Europaallee zu einem Diebstahl eines Rollers. Die Geschädigte konnte die zwei bislang unbekannten Jugendlichen noch dabei beobachten wie sie das Fahrzeug aus der Einfahrt entwendeten.

Die Polizei Landau nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Prüfbescheinigung nicht ausreichend

Annweiler (ots) – Am 16.06.2024 um 13:30 Uhr, wurde ein 15-Jähriger Kleinkraftradfahrer in Annweiler in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nach seinem Führerschein befragt konnte er lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen.

Für das Führen des Kleinkraftrads wäre jedoch die Fahrerlaubnisklasse AM nötig gewesen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Wernersberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.06.2024 – 16.06.2024) streifte ein unbekannter Fahrer auf dem Parkplatz der Gaststätte „Trifelsblick“ einen geparkten PKW BMW. Im Anschluss entfernte sich dieser, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt circa 3.000 Euro.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pwannweiler@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06346 96462519 bei der Polizeiwache Annweiler zu melden.