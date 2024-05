Wer hat die rote Geldbörse gestohlen?

Kaiserslautern (ots) – Ein Taschendiebstahl in einem Einkaufszentrum in der

Mannheimer Straße beschäftigte die Polizei am Mittwochnachmittag. Eine Seniorin

war zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr in einem Kleidergeschäft einkaufen. Beim

Bezahlen bemerkte sie, dass ihr roter Geldbeutel nicht mehr in ihrer Handtasche

war. Darin befand sich neben Bankkarten und Ausweisdokumenten auch ein

dreistelliger Geldbetrag. Die 75-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei, die

die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufnahm. Zeugen, denen im genannten

Zeitraum verdächtige Personen, insbesondere in dem Modepark, aufgefallen sind,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der

Kriminalpolizei zu melden. |kfa

Werkzeuge aus Transportern gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben sich in der

Ludwig-Waldschmidt-Straße an zwei Transportern zu schaffen gemacht. Sie öffneten

die beiden Firmenfahrzeuge gewaltsam und stahlen von den Ladeflächen hochwertige

Werkezeuge und Baumaschinen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro

geschätzt.

Die Tatzeit liegt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 20 und 6 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen

sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der

Kriminalpolizei zu melden. |cri

BMW rammt Kia und flüchtet

Kaiserslautern (ots) – Ein Unfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am Donnerstag

aus der Schützenstraße gemeldet worden. Nach Angaben des betroffenen

Fahrzeugbesitzers wurde sein Kia Sorento gegen 19.15 Uhr von einem BMW gerammt.

Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Am Kia blieb ein Streifschaden am Radkasten vorne rechts sowie an der

Beifahrertür zurück. Die Schadenshöhe wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und den Halter des Kia verständigt. Die

Ermittlungen nach dem BMW-Fahrer laufen. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu.

|cri

Auf der Flucht vor der Polizei geblitzt

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte in der

Nacht zu Donnerstag in der Pariser Straße auf einen Pkw aufmerksam geworden. Der

Grund: Der Wagen fuhr Schlangenlinien.

Als die Polizisten das Blaulicht sowie das Signal „Stopp Polizei“ einschalteten,

setzte der Fahrer des VW Golf zwar zunächst den Blinker, als wolle er anhalten,

dann beschleunigte er jedoch und brauste mit Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h

stadtauswärts. Obwohl es stark regnete und die Straßen nass waren, blieb der

Golf-Fahrer bei seiner überhöhten Geschwindigkeit. Eine Ampel überfuhr er trotz

Rotlicht. Gefährdet wurde dabei zum Glück niemand.

Die Streife folgte dem Fahrzeug noch bis zum Walzweiher, ließ es dann aber

ziehen. Das Kennzeichen des Pkw ist bekannt und der Halter steht fest. Darüber

hinaus wurde der Fahrer in der Pariser Straße von der stationären

Geschwindigkeitsmessanlage „geblitzt“. Die weiteren Ermittlungen laufen. Der

Mann wird sich in einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts eines

verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen. |cri

Betrug auf Reiseportal

Kaiserslautern (ots) – Fast wäre ein 67-jähriger Stadtbewohner Opfer eines

Betrugs geworden. Durch sein schnelles Handeln konnte er aber Schlimmeres

verhindern. Dem Mann fiel auf, dass über sein Konto eines Online-Reiseportals

eine Übernachtung in einem Hotel in Kalkutta gebucht wurde. Umgehend stornierte

er den Auftrag und sperrte seine Kreditkarte, so dass es gar nicht erst zu einer

Abbuchung kommen konnte. Dadurch entstand dem Senior kein finanzieller Schaden.

Den Vorfall meldete er zudem der Kriminalpolizei, die umgehend die Ermittlungen

aufgenommen hat. |kfa

Schlägerei auf der Kerwe

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagabend wurde der Polizei eine Schlägerei auf

dem Gelände der Maikerwe gemeldet. Dabei wären mehrere Personen beteiligt

gewesen. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zwischen einem 24-jährigen Mann und

einem unbekannten Beteiligten zum Streit. Dieser gipfelte darin, dass der

Unbekannte den 24-Jährigen körperlich angriff. Mehrere Augenzeugen griffen dann

in die Auseinandersetzung ein. Ein 18-jähriger Begleiter des Unbekannten soll

daraufhin seinen Gürtel ausgezogen und begonnen haben, mit diesem auf die in der

Nähe stehenden Personen einzuschlagen. Hierbei verletzte er mehrere von ihnen.

Als der 24-Jährige dem 18-Jährigen einen Schlag verpasste, flüchteten die

Angreifer. Ein Passant, der die Männer an der Flucht hindern wollte, wurde durch

einen der beiden gegen einen Container gestoßen, wodurch sich der Mann

verletzte. Eine Polizeistreife konnte den gürtelschwingenden Begleiter

antreffen. Seinem Kumpan gelang es aber zu fliehen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die den Vorfall gegen 19:30 Uhr hinter dem Schwarzwaldstand im

Toilettenbereich beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |kfa

Wahlplakate beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Augenzeuge meldete der Polizei am

Donnerstagnachmittag, dass im östlichen Stadtgebiet mehrere Wahlplakate

beschädigt wurden. Nach seinen Angaben zogen gegen 14:30 Uhr vier Jugendliche

durch den Hilgardring und rissen Plakate von den Laternenmasten herunter.

Hierfür kletterte einer von ihnen immer auf die Schultern eines anderen und

durchtrennte die Befestigungen. Im Anschluss entsorgten sie die Wahlwerbung in

einem Mülleimer an einer Bushaltestelle in der Friedenstraße und fuhren mit dem

Bus in Richtung Mannheimer Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des

Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Identität

der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2150 beim Altstadtrevier zu melden. |kfa

Kommissar Zufall schlägt zu – Diebesgut aufgefunden

Kaiserslautern (ots) – Ermittlungen wegen des Entziehens von elektrischer

Energie führte Polizeibeamte am Donnerstagmittag in den Geranienweg. Neben einem

illegal verlegten Kabel fanden die Polizisten in dem Kellerabteil eines

33-Jährigen auch ein Fahrrad, welches als gestohlen gemeldet war. Eine durch den

Richter angeordnete Durchsuchung führte in der Wohnung des Mannes zum Fund

weiterer gestohlener Gegenstände und diverser Betäubungsmittel. Das Diebesgut

konnte bisher acht verschiedenen Diebstählen aus Fahrzeugen zugeordnet werden.

Weitere Ermittlungen dauern an. Der 33-Jährige muss sich jetzt wegen des

Verdachts des Diebstahls, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der

Entziehung elektrischer Energie rechtfertigen. |kfa

27-jährige Randaliererin fällt mehrmals auf

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Randaliererin ist die Polizei am

Mittwochabend zum Guimaraes-Platz ausgerückt. Gegen 19 Uhr wurde gemeldet, dass

sich eine Frau auf dem Bahnhofsvorplatz aggressiv verhalte und laut

herumschreie.

Vor Ort traf die ausgerückte Streife auf eine stark alkoholisierte 27-Jährige

aus dem Donnersbergkreis. Mit ihr hatten es die Beamten an diesem Tag schon

einmal zu tun, als sie keine zwei Stunden vorher zusammen mit zwei anderen

Frauen eine vierte schlug und verletzte. Bei diesem Einsatz hatte die

Randaliererin bereits einen Platzverweis erhalten und hätte sich nicht weiter im

Bahnhofsbereich und drumherum aufhalten dürfen.

Aber auch jetzt blieb die Frau den Polizisten gegenüber bei ihrem lautstarken

Auftritt und verhielt sich sofort aggressiv. Als sie zur Durchsetzung des

Platzverweises in Gewahrsam genommen und aus Eigenschutzgründen gefesselt werden

sollte, leistete die 27-Jährige Widerstand. Dabei zog sich eine Polizeibeamtin

leichte Verletzungen zu. Zum Polizei27-jährige Randaliererin fällt mehrmals auf

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Randaliererin ist die Polizei am

Mittwochabend zum Guimaraes-Platz ausgerückt. Gegen 19 Uhr wurde gemeldet, dass

sich eine Frau auf dem Bahnhofsvorplatz aggressiv verhalte und laut

herumschreie.

Vor Ort traf die ausgerückte Streife auf eine stark alkoholisierte 27-Jährige

aus dem Donnersbergkreis. Mit ihr hatten es die Beamten an diesem Tag schon

einmal zu tun, als sie keine zwei Stunden vorher zusammen mit zwei anderen

Frauen eine vierte schlug und verletzte. Bei diesem Einsatz hatte die

Randaliererin bereits einen Platzverweis erhalten und hätte sich nicht weiter im

Bahnhofsbereich und drumherum aufhalten dürfen.

Aber auch jetzt blieb die Frau den Polizisten gegenüber bei ihrem lautstarken

Auftritt und verhielt sich sofort aggressiv. Als sie zur Durchsetzung des

Platzverweises in Gewahrsam genommen und aus Eigenschutzgründen gefesselt werden

sollte, leistete die 27-Jährige Widerstand. Dabei zog sich eine Polizeibeamtin

leichte Verletzungen zu. Zum Polizeitransporter musste die Randaliererin

anschließend getragen werden, weil sie sich weigerte zu laufen. Während des

gesamten Einsatzes beleidigte die Frau die Beamten.

Laut Atemalkoholtest hatte die 27-Jährige einen Pegel von 2,69 Promille. Ihren

Rausch durfte sie anschließend bis zum nächsten Morgen in einer Polizeizelle

ausschlafen. Die Kosten dafür werden der Frau in Rechnung gestellt; außerdem

kommt auf sie ein Strafverfahren wegen Widerstands und Beleidigung zu. |cri

transporter musste die Randaliererin

anschließend getragen werden, weil sie sich weigerte zu laufen. Während des

gesamten Einsatzes beleidigte die Frau die Beamten.

Laut Atemalkoholtest hatte die 27-Jährige einen Pegel von 2,69 Promille. Ihren

Rausch durfte sie anschließend bis zum nächsten Morgen in einer Polizeizelle

ausschlafen. Die Kosten dafür werden der Frau in Rechnung gestellt; außerdem

kommt auf sie ein Strafverfahren wegen Widerstands und Beleidigung zu. |cri