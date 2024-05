Südliche Weinstrasse: Die Polizei-News

Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen im Umleitungsbereich der B10 durch

Rinnthal (ots)

Am Mittwoch, 29. Mai und am heutigen Freitag wurden im Zuge der bestehenden Umleitung wegen der Sperrung der B10-Tunnel in Rinnthal Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei wurden am Mittwoch von 18-23:10h insgesamt 1085 Fahrzeuge gemessen, wovon 162 zu schnell waren. 6 Fahrer erwarten Bußgelder, wobei das schnellste Fahrzeug bei erlaubten 30km/h mit 48km/h gemessen wurde. Die restlichen Verstöße lagen im Bereich von Verwarnungsgeldern. Am Freitagmorgen wurden von 06:45h-10:50h insgesamt 1341 Fahrzeuge gemessen, wobei 116 Verstöße festgestellt werden mussten. 12 der Fahrer erwartet ein Bußgeld, die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 51km/h. Die Messungen wurden am heutigen Tag beendet, nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen und die Strecke auf der B10 wieder freigegeben worden waren.

Edesheim – Nötigung in der 30 er-Zone

Zu einer Nötigung in der 30er-Zone in der Staatsstraße kam es am Donnerstagabend (30.05.2024) gegen 19.30 Uhr. Ein 51 Jahre alter Autofahrer verständigte über Notruf die Polizei, dass ein VW Caddy sehr dicht aufgefahren sei, bevor er dann von diesem überholt und ausgebremst wurde. Anschließend sei das Fahrzeug geflüchtet. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Fahrer eine angeblich 41 Jahre alte Frau aus Ludwigshafen gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeugführer machen können. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Polizei Edenkoben melden.

Birkweiler – Pfau auf Brautschau

Landau (ots)

Am Mittwoch, den 29.05.24, wurde der Polizei Landau ein freilaufender Pfau im Wohngebiet von Birkweiler gemeldet. Wem das Tier gehöre, war zunächst nicht bekannt. Einem Anwohner gelang es zwischenzeitlich den Vogel in seiner Garage einzufangen.

Durch Befragung eines ortsansässigen Winzers konnte der Tierhalter ausfindig gemacht werden. Er äußerte, dass der Vogelmann vermutlich aufgrund Unstimmigkeiten mit seinen beiden Hennen das Weite gesucht habe in der Hoffnung, eine neue Braut zu finden. Der Halter nahm seinen Pfau wohlbehalten entgegen.