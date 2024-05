Mann attackiert Zugbegleiterin

Karlsruhe (ots) – Freitag 25.05.2024, griff ein 26-Jähriger im ICE eine Zugbegleiterin tätlich an. Zuvor wurde er durch Beleidigungen und ordnungsstörendes Verhalten auffällig.

Gegen 15:30 Uhr wurde die Bundespolizei aufgrund eines renitenten Reisenden zum ICE 72 am Bahnsteig 4 angefordert. Vor Ort ergab sich, dass der 26-jährige tunesische Staatsangehörige zuvor im Zug Reisende beleidigte und sich ordnungsstörend verhielt.

Beim Ansprechen durch 2 im Zug befindlichen Zugbegleiter griff der Mann die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG an, griff ihr in die Haare und zog stark daran. Durch die Hilfe ihres Kollegen sowie eines weitern bislang unbekannten Reisenden wurde der Angriff unterbunden und der 26-Jährige zu Boden gebracht.

Beim Eintreffen der Bundespolizisten vor Ort lag der Tatverdächtige bereits am Boden. Die Beamten legten ihm Handfesseln an und nahmen den Mann vorläufig fest. Gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte sich der 26-Jährige massiv. Er musste schließlich von 3 Beamten zur Wache am Hauptbahnhof getragen werden.

Auf dem Weg dorthin beleidigte und bedrohte er die Bundespolizisten mehrfach verbal.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige derzeit keinen legalen Aufenthalt im Bundesgebiet begründen kann. Zudem wurde der Mann aufgrund von Leistungserschleichung zum Zwecke der Ermittlung seines Aufenthaltes polizeilich gesucht.

Den Mann erwartet ein Strafverfahren u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Körperverletzung und wegen unerlaubtem Aufenthalt im Bundesgebiet.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe sucht in diesem Zusammenhang auch nach dem

couragierten Reisenden, der den Zugbegleitern zur Hilfe kam. Der Mann wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter: 0721-120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Schwer verletzte Rollerfahrerin nach Verkehrsunfall

Karlsruhe-Hagsfeld (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller am Freitag auf der Karlsruher Straße wurde eine 59-Jährige schwer verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe wollte eine 29-jährige Pkw-Fahrerin gegen 15:45 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt auf die

Karlsruher Straße einfahren.

Dabei übersah sie offenbar eine 59-jährige Rollerfahrerin und kollidierte mit dieser. In der Folge prallte die Fahrerin des Rollers gegen einen geparkten Pkw. Die schwer verletzte 59-Jährige wurde von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 7.000 Euro beziffert.

Einbruch in Erdgeschosswohnung – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen am vergangenen Freitag in eine Wohnung in der Karlsruher Südstadt ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 03-12:45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in der Morgenstraße.

Im Inneren durchwühlten sie sämtliches Mobiliar und entwendeten aus einem Tresor Bargeld sowie verschiedene Wertgegenstände im niedrigen 5-stelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Motorradfahrer bei Unfall auf B 293 schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 293 zwischen Zaisenhausen und Gölshausen schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein 54-Jähriger mit seinem

Pkw gegen 14 Uhr von Eppingen kommend in Richtung Bretten. Auf Höhe Flehingen bog der Pkw-Fahrer nach links ab, um die B 293 zu verlassen.

Hierbei übersah er offenbar einen ihm entgegenkommenden 46-jährigen Motorradfahrer. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen

zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten war die B 293 im betreffenden Bereich für circa 3 Stunden voll gesperrt.

Mutmaßlich technischer Defekt löst Brand in Wohngebäude aus

Forst (ots) – Am Sonntag geriet der Anbau eines Wohnhauses in Brand. Personen wurden hierdurch nicht verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen geriet gegen 14.40 Uhr ein Wäschetrockner vermutlich aufgrund eines technischen Defekt in Brand. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich die Bewohner offenbar außerhalb des Hauses auf und wurden vom auslösenden Brandmelder auf das Feuer aufmerksam.

Weitere Personen befanden sich nicht im Gebäude. Trotz der schnellen Verständigung der Rettungskräfte, konnte ein teilweises Übergreifen des Feuers auf das Haupthaus nicht gänzlich verhindert werden. Dieser Teil des Gebäudes ist nach aktuellem Stand jedoch noch bewohnbar.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Bruchsaler Straße voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 100.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Motorradfahrer bei Unfall auf B 293 schwer verletzt

Bad Schönborn (ots) – Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei

einem Unfall auf der Bundesstraße 293 zwischen Zaisenhausen und Gölshausen schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Pkw gegen 14 Uhr von Eppingen kommend in Richtung Bretten. Auf Höhe Flehingen

bog der Pkw-Fahrer nach links ab, um die B 293 zu verlassen.

Hierbei übersah er offenbar einen ihm entgegenkommenden 46-jährigen Motorradfahrer. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen

zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten war die B 293 im betreffenden Bereich für circa drei Stunden voll gesperrt.

Streckenposten bei Triathlon schwer verletzt

Östringen (ots) – Bei einem Triathlon-Wettkampf im Kraichgau ist am Sonntag ein Streckenposten bei der Kollision mit einem teilnehmenden Radfahrer schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 17-Jähriger, der bei dem Wettkampf in

Östringen als Streckenposten eingeteilt war, einen Gegenstand von der Strecke

beseitigen.

Hierzu begab er sich auf die Fahrbahn, übersah dabei jedoch offenbar einen herannahenden Wettkampfteilnehmer. Bei der Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Streckenposten zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 49 Jahre alte Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Auch er wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.