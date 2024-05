Verkehrsunfall mit Personenschaden

Edenkoben (ots) – Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von ca 10.000 Euro waren das Resultat eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 19 Uhr, welcher sich auf der Autobahn 65 in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben ereignete. Die 66-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem PKW in Fahrtrichtung Karlsruhe und wechselte folgenschwer von der rechten auf die linke Fahrspur.

Hierbei übersah sie den auf ihrer Höhe befindlichen PKW eines 22-Jährigen. Durch den Zusammenstoß war einer der beiden PKW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten des PKW kam es zu leichten Behinderungen des Verkehrs.

Zeugen nach PKW Aufbruch gesucht

Bad Bergzabern (ots) – In der Zeit vom 25.05.2024 auf den 26.05.2024 wurde auf dem Parkplatz an der Weinstraße ein schwarzer Mazda aufgebrochen. Es entstand Sachschaden an der Fahrertür. Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Böchingen (ots) – Am Samstag 25.05.2024 kam es gegen 13:30 Uhr in der Landauer Straße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lieferfahrzeug und einen bislang unbekannten weiteren Unfallbeteiligten. Nachdem sich die beiden Fahrer zunächst kurz verständigten, ergriff der Unfallverursacher unvermittelt mit seinem schwarzen Kleinwagen die Flucht.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341-287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.