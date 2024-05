Betrunkene Radfahrer auf der Straße erwischt

Heßheim (ots) – Am 25.05.2024 gegen 22:39 Uhr, fielen der Polizei zwei Fahrradfahrer aufgrund stark schwankender Fahrweise in der Frankenthaler Straße in Heßheim auf. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab bei einem der Radfahrer 2,47 Promille und bei dem anderen Radfahrer 2,25 Promille. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrräder wurden durch einen der Radfahrer mit einem Schloss an einem Schild verschlossen.

Gegen die unter Alkoholeinfluss stehenden Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen Beide kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Ladendiebstahl

Otterstadt (ots) – Am Samstag gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Welfenstraße. Ein 22-Jähriger wurde von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie er mehrere Artikel zunächst in den Händen hielt und diese im nächsten Moment verschwunden waren. Durch eine hinzugerufene Polizeistreife konnte der Rucksack des Beschuldigten durchsucht werden. In diesem befand sich Ware im Wert von 16 EUR. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

Einbruch in Gärtnerei

Böhl-Iggelheim (ots) – Im Zeitraum 25.05.2024 23:30 Uhr – 26.05.2024 08:30 Uhr, wurde auf dem Gelände einer Gärtnerei in der Haßlocher Straße eingebrochen. Entwendet wurde nach aktuellem Ermittlungsstand Bargeld in einem hohen 3-stelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise festgestellt haben, werden gebeten sich bei der PI Schifferstadt zu melden: 06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit verletzten Personen

Otterstadt (ots) – Am frühen Sonntag gegen 04:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Wormser mit seinem 17-jährigen Beifahrer, die L630 von der Kollerfähre aus kommend in Richtung Kollercamping. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss erkannte der Heranwachsende die Linkskurve zu spät und fuhr geradeaus weiter in ein angrenzendes Waldstück.

Hier kollidierte der Fahrer zunächst mit einem Straßenschild und anschließend frontal mit einem Baum. Da beide Personen im Fahrzeug eingeklemmt waren, mussten sie durch die Feuerwehr aus dem Opel Corsa geschnitten werden.

Der 17- und 18-Jährige verletzten sich durch die Kollision schwer und wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund des Alkoholkonsums des Fahrers wurde diesem im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden des Verkehrsunfalls beläuft sich auf ca 20.300 EUR

Tür eines Theatervereins beschädigt – Zeugen gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 23.05.2024 gegen 10:55 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Tür eines Theatervereins in der Straße im Nonnenbusch in Bobenheim Roxheim. Die Schadenshöhe ist bislang unklar.

Haben Sie die Tat im Bereich des Eingangs des Theaters beobachtet oder können Sie Hinweise zu den bislang unbekannten Personen geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Auto beschädigt – Zeugenhinweise erbeten

Birkenheide (ots) – Am 25.05.2024 zw. 14-19:30 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Personen ein parkendes Auto auf einem Anwohnerparkplatz in der Franz-Liszt-Straße in Birkenheide. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den bislang unbekannten Personen geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.