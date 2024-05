Fahrt auf Hinterrad führt zu Führerscheinverlust

Herxheim (ots) – Am 09.05.2024 gegen 0:00 Uhr ereignete sich an der Zufahrt eines Supermarktes in Herxheim zunächst ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer gegen das Heck eines einbiegenden Pkw prallte und durch den anschließenden Sturz geringfügig verletzt wurde.

Im weiteren Verlauf stellte sich durch Zeugenangaben heraus, dass der Motorradfahrer zuvor nicht nur mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs war, sondern auch seine Fahrkünste durch diverse Fahrmanöver auf dem Hinterrad unter Beweis stellte.

Der Motorradfahrer wird sich für sein Fahrverhalten in einem Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen. Der Führerschein wurde einbehalten.

Öffentlichkeitsfahndung nach 10-jährigen Jungen

Offenbach an der Queich (ots) – Seit dem 10.05.2024, wird der in Offenbach an der Queich wohnhafte 10-jährige Ben-Luca vermisst. Der 10-Jährige Ben-Luca wurde zuletzt gegen 12:30 Uhr im Ortsbereich Offenbach an der Queich gesehen und wollte mit dem Bus nach Leimersheim fahren. Dort kam er bisher jedoch nicht an. Ob sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, kann nicht ausgeschlossen werden.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Aufenthaltsort von Ben-Luca nicht ermittelt werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung von Ben-Luca:

ca. 1,50 m – 1,55 m groß

schlanke Statur

kurze Jeanshose

dunkelblaues T-Shirt mit weißer Schrift „Minecraft“

schwarze Sneaker mit weißer Sohle und grünem Strich an der Seite

anthrazit-farbener Schulrucksack

Wer hat Ben-Luca heute gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Sachbeschädigung und Diebstahl von Wahlplakaten

Edenkoben (ots) – Am Ortsausgang von Edenkoben in Richtung Rhodt beschmierten unbekannte im Zeitraum von Montagabend bis Mittwochmorgen ein Wahlplakat mit Graffiti und entwendeten ein weiteres komplett. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 9550 zu melden.

Zu viel Schorle bei Sandbahnrennen

Bellheim (ots) – Ein 66-jähriger Mannheimer konnte mit seinem Pkw auf dem Heimweg von Herxheim aufgrund seiner unsicheren Fahrweise nahe Bellheim aus dem Verkehr gezogen werden. Am frühen Donnerstagabend ergab ein Atemalkoholtest gegen 17:40 Uhr einen Wert von knapp 2 Promille. Den Wert konnte der Mann nur mit dem übermäßigen Verzehr von Schorle beim Sandbahnrennen erklären.

Nach der Entnahme einer Blutprobe musste er seine Heimreise anderweitig antreten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten.

4-jähriger Junge verletzt

Edenkoben (ots) – Ein 62 Jahre alter Rennradfahrer kollidierte am Donnerstagmittag (09.05.2024, 16.45 Uhr) in der Villastraße mit einem 4 Jahre alten Jungen, der plötzlich zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße rannte. Dabei stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und zog sich Schürfwunden an Händen und Armen zu. Der Junge erlitt eine Platzwunde.

Handfeste Auseinandersetzung

Maikammer (ots) – Kurz nach 18 Uhr kam es am Donnerstag 09.05.2024, in der Bahnhofstraße zwischen einem 23-jährigen Mann und einer 5-köpfigen Vatertags-Wandergruppe zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ursächlich für die Handgreiflichkeiten dürften u.a. die aggressive Verhaltensweise des 23-Jährigen gewesen sein, weil dieser aus der Wandergruppe angesprochen wurde.

Durch die Konfrontation erlitt der junge Mann eine Beule am Kopf, weshalb er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden wollte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Drei Frauen wehren sich

Maikammer (ots) – In der Immengartenstraße pöbelte am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr ein 34-jähriger Mann drei vor ihm laufende Frauen an. Nachdem sich die Frauen zunächst verbal wehrten, schlug eine der Unbekannten dem Mann eine blutende Wunde ins Gesicht.

Anschließend entfernten sich alle Drei. Die Ursache der Auseinandersetzung steht derzeit nicht fest. Der 34-Jährige konnte sich das Verhalten nicht erklären. Er selbst hatte erheblich dem Alkohol zugesprochen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den drei Frauen geben können.

Mann schubst Bekannte gegen Glasscheibe

Maikammer (ots) – Weil er sein Handy verloren hatte, schubste heute Nacht (10.05.2024, 00.30 Uhr) in der Weinstraße Süd ein 32 Jahre alter Mann aus Frust eine ihm unbekannte 31 Jahre alte Frau gegen eine Glasscheibe und verletzte sie dabei im Gesicht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Fünf renitente Betrunkene

Maikammer (ots) – Auf dem Maifest wurde ein 32-Jähriger von fünf renitenten und betrunkenen Männern angegangen. Dabei wurde ihm das T-Shirt zerrissen. Beim Versuch, auf ihn einzuschlagen, konnte er flüchten. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet. Hinweise zu den fünf Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

14-Jähriger Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Freimersheim (ots) – Ein 14 Jahre alter Junge kam am frühen Freitagmorgen (Unfallzeit: 10.05.2024, 02.25 Uhr) mit dem Fahrzeug seiner Mutter infolge mangelnder Fahrpraxis auf der L 540 bei Freimersheim nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der junge Fahrer blieb unverletzt.

Am Pkw entstand Sachschaden, weshalb er abgeschleppt werden musste. Gegen den 14-Jährigen als auch gegen die Mutter wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen unbefugter Gebrauch eines Kfz eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Großniedesheim (ots) – Am 09.05.2024 gegen 21.05 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer auf der L 456 zwischen Kleinniedesheim und Großniedesheim gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 67-jährige Frau aus Worms mit ihrem Pkw die L 456 von Kleinniedesheim in Richtung Großniedesheim, als in Höhe des dortigen Aussiedlerhofes unvermittelt ein 26-jähriger Fahrradfahrer aus Frankenthal von einem Feldweg aus auf die L 456 auffuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Fahrradfahrer verletzt wurde und durch den eingesetzten Rettungsdienst zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Schulwegkontrolle

Offenbach an der Queich (ots) – Am Morgen des 08.05.2024 führten Beamte der Polizeiinspektion Landau in der Hauptstraße in Offenbach Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Schulwegsicherheit durch. Innerhalb von 30 Minuten konnten neun Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. Sieben Beanstandungen ergaben sich hierbei aufgrund nicht angelegten Sicherheitsgurts.

Kontrollen im Wellbachtal

Annweiler (ots) – Am heutigen Freitag 10.05.2024 wurden durch die Polizeiwache Annweiler verstärkt Kontrollen im Wellbachtal durchgeführt. Auch war hierbei ein uniformierter Kradfahrer im Einsatz. Bei den Kontrollen wurden zwei Mängelberichte ausgestellt. Ein Motorradfahrer wurde beanzeigt, da er im Überholverbot überholte.

Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen. Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung konnten im Zeitraum von einer Stunde drei Fahrzeugführer beanstandet werden.

Der Spitzenreiter im negativen Sinne war hierbei ein Motorradfahrer. Bei erlaubten 70 km/h wurde dieser mit 97 km/h gemessen. Auf ihn wird ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen.

Mit weiteren Kontrollen in der Zukunft kann gerechnet werden.