Landau: Die Polizei-News

Einbruchsdiebstahl mit Täterfestnahme

Landau (ots) – Am späten Abend des 08.05.2024 wurde der Polizei Landau mitgeteilt, dass sich eine Person unberechtigt auf dem Betriebsgelände eines Landauer Unternehmens aufhalten würde. Vor Ort eintreffende Polizeikräfte stellten fest, dass der mutmaßliche Täter über einen Zaun kletterte und in ein angrenzendes Feld flüchtete. Er konnte im Nahbereich gestellt und festgenommen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau wurde der amtsbekannte Tatverdächtige aus der Region nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Diebstahl aus parkendem PKW zur Tagzeit in Landau

Landau (ots) – Am Dienstag 07.05.2024 zwischen 11:45-12:30 Uhr wurde in der Drachenfelsstraße in Landau/Pf. die Scheibe der Beifahrertür eines am Fahrbahnrand abgestellten PKWs eingeschlagen und daraus Wertgegenstände entwendet. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.