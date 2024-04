Verkehrsunfall nach Flucht vor Verkehrskontrolle

Klein-Winternheim (ots) – Am Montag 29.04.24 gegen 22:50 Uhr, wurden Einsatzkräfte auf die riskante Fahrweise eines Opel Corsa-Fahrers aufmerksam. Als die Einsatzkräfte den Opel in Klein-Winternheim anhalten wollen, beschleunigt der Fahrer und entzieht sich der Kontrolle. In Höhe des Netto-Marktes bleibt das Auto plötzlich kurz stehen und wird anschließend abrupt in einen Graben gelenkt, welcher neben der Straße verläuft.

Hierbei werden ein Verkehrsschild sowie das Fahrzeug selbst beschädigt. Zwei männliche Personen flüchten zu Fuß. Die Einsatzkräfte nehmen die Verfolgung auf und können einen der beiden Männer in der Raiffeisenstraße stellen. Es stellt sich heraus, dass der 25-jährige Mann zwar keinen Führerschein bei sich hat, dafür aber Betäubungsmittel.

Der zweite Mann kann trotz Fahndungsmaßnahmen nicht aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen sollen nun klären, wer der zweite Mann im Fahrzeug war und wer den Opel Corsa gefahren hat. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Sperrung der Rheinhessenstraße nach Verkehrsunfall

Mainz (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag 30.04.2024 gegen 08 Uhr, musste die

Rheinhessenstraße zeitweise voll gesperrt werden. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu den üblichen Rückstaus in der Rheinhessenstraße. Gegen 08 Uhr musste ein 50-jähriger Taxifahrer stark abbremsen, für eine nachfolgende 31-Jährige reichte es jedoch nicht mehr, rechtzeitig zum Stehen zu kommen und prallte auf das vor ihr stehende Fahrzeug.

An ihrem Fahrzeug lösten die Airbags aus und sie erlitt leichte Verletzungen an der Lippe. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Zum Ausschluss weiterer Verletzungen wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand Rückstau in beide Fahrtrichtungen.

Teilweise konnten Verkehrsteilnehmer über landwirtschaftliche Wege abgeleitet werden. Nach Versorgung der Verletzten, Reinigung der Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen durch die Feuerwehr und dem Abschleppen der Fahrzeuge konnte die Sperrung gegen 09 Uhr bereits wieder aufgehoben werden.

Zeugenaufruf nach Motoradunfall

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Freitag 19.04.2024 gegen 21:45 Uhr, kam es auf der Carl-Zeiss-Straße in Mainz-Hechtsheim Höhe der Hausnummer 33 zu einem Motorradunfall.Ein 18-Jähriger aus Nieder-Olm befuhr mit seinem Motorrad, einer Yamaha, die Carl-Zeiss-Straße in Richtung Wilhelm-Maybach-Straße und kam auf bislang ungeklärter Ursache zu Fall. In Folge des Sturzes wurde der 18-Jährige schwer verletzt, durch einen hinzugekommenen Verkehrsteilnehmer erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme erhielt die Polizei Hinweise, dass der 18-Jährige Fahrer zum Zeitpunkt des Sturzes in Begleitung eines weiteren Motorradfahrers gewesen sein könnte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen und zur Rekonstruierung des Unfallhergangs wurden Lichtbilder der Unfallörtlichkeit mit einer Drohne gefertigt.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachtes der unterlassenen Hilfeleistung sowie zur Rekonstruktion des Unfallherganges werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfall, bzw. zu den beteiligten Fahrzeugen geben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der PI Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen oder per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de zu übermitteln.

Betrugsmasche durch Computersoftware

Mainz (ots) – Am 24.04.2024 kam es zu einem Betrug, bei dem sich unbekannte Täter über eine Fernwartungssoftware Zugriff zu einem Rechner verschafften und Zahlungen vornahmen. Bei einem 72-jährigen Mainzer erschien auf dem PC die Meldung, dass der Rechner mit einem Virus befallen wurde. Er sollte die in der Nachricht hinterlegte Rufnummer kontaktieren, um den PC wieder nutzen zu können.

Der Aufforderung kam der Mainzer nach und wurde durch einen vermeintlichen Mitarbeiter des technischen Supports dazu angeleitet eine unbekannte Fernwartungssoftware herunterzuladen. Unter der Anleitung des Betrügers tätigte der 72-Jährige 2 Online-Überweisungen von insgesamt über 1.500€.

Die Bank des 72-Jährigen informierte ihn gestern darüber, dass letzte Woche zwei auffällige Überweisungen festgestellt und sie daher gestoppt wurden. Durch das Unterbinden der Überweisungen seitens der Bank kam es zu keinem finanziellen Schaden. Nach Informationsweitergabe der Bank wurde der Fall zur Anzeige gebracht.

Über www.polizei-beratung.de können Sie sich über verschieden Betrugsmethoden informieren. Dort erhalten Sie Tipps zum Thema Schutz & Umgang.

Kreis Mainz-Bingen

Fahrer von Kleintransporter wird handgreiflich – Polizei sucht Zeugen

A 61/Stromberg (ots) – Am Donnerstag 25.04.2024 gegen 08 Uhr wurde ein Lkw-Fahrer auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe der Tank- und Rastanlage Hunsrück Ost von einem Kleintransporter (ähnlich „Sprinter“) bis zum Stillstand ausgebremst. Der LKW-Fahrer hupte, worauf der Fahrer des „Sprinters“ ausstieg und versuchte, dem LKW-Fahrer durch die geöffnete Scheibe ins Gesicht zu schlagen.

Im weiteren Verlauf kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen den Fahrzeugen der beiden Beteiligten, da der Sprinterfahrer noch den LKW rammte, eher er davon fuhr.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim hat die Ermittlungen wegen Nötigung, versuchter Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können sich unter Tel: 06701-9190 zu melden.