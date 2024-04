Badischer Leichtathletik-Verband hat die N!-Charta Sport unterzeichnet

Karlsruhe. Nachhaltigkeit ist in Zeiten des Klimawandels das Gebot der Stunde. Der Badische Leichtathletik-Verband e.V. (BLV) möchte seinen Teil dazu beitragen. Nachdem der BLV kürzlich durch den Landessportverband Baden-Württemberg für sein vorbildliches Konzept „Grüner, schneller, weiter – Leichtathletikveranstaltungen der Zukunft“ ausgezeichnet wurde, folgte jetzt die Unterzeichnung der N!-Charta Sport des Landes Baden-Württemberg.

Ob bei Wettkämpfen, bei Vereinsfeiern, bei der Beschaffung neuer Sportgeräte oder

auch bei Transportfahrten – es gibt viele Möglichkeiten für Sportvereine und

Sportverbände, nachhaltiger zu handeln. Um dabei klare Schwerpunkte zu setzen und

Erfolge sichtbar zu machen, hat der BLV die N!-Charta Sport unterzeichnet. Diese

freiwillige Selbstverpflichtung wurde 2019 von der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg gemeinsam mit Sportvereinen und Sportfachverbänden entwickelt.

Nachhaltigkeit im Sport – wie geht das?

Die N!-Charta Sport zeigt in fünf Schritten einen Weg zu mehr Nachhaltigkeit und

ermöglicht einen unkomplizierten Einstieg in das Nachhaltigkeitsmanagement. Vor der

Unterzeichnung durch BLV-Präsident Michael Schlicksupp und Umweltministerin

Thekla Walker MdL, wurde durch den BLV ein Zielkonzept erstellt. Darin ist festgelegt,

was im kommenden Jahr erreicht werden soll. Der BLV wird sich auf die drei

Themenbereiche „Gesellschaftliche Verantwortung“, „Einkauf“ und „Erfolgreiche

Vereinsentwicklung“ fokussieren. Die damit verbundenen Leitsätze werden mit

unterschiedlichen Maßnahmen in die Verbandsarbeit integriert.

Michael Schlicksupp sagt zur Unterzeichnung: „Wir freuen uns, ab sofort auch zum

Kreis der Unterzeichner der N!-Charta Sport zu gehören! Wir möchten damit

aufzeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten es gibt, auch im organisierten Sport

nachhaltig zu handeln und mit gutem Beispiel vorangehen. Durch die ambitionierten

Ziele für die nächsten zwölf Monate werden wir unseren Teil zum „Großen Ganzen“

beitragen!“

So wird durch die Etablierung des „Lauf für ALLE“ in seiner Firmenlaufserie „BW-Running“ ein wichtiger Schritt durch den BLV vollzogen, um Eintrittshürden für eine

sportliche Betätigung zu senken. Zudem wird durch die Initiative und dank einer engen

Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Lebenshilfen und Diakonien die

gesellschaftliche Teilhabe benachteiligter Menschen gefördert.

Für den Einkauf von Lebensmitteln und Dienstleistungen, die für eine erfolgreiche

Durchführung von Laufveranstaltungen und Meisterschaften nötig sind, wird auf

Regionalität und Saisonalität geachtet, um die Umweltauswirkungen möglichst gering

zu halten.

Damit der BLV auch langfristig weiterhin erfolgreich agieren kann, sind zahlreiche

ehrenamtlich Engagierte unverzichtbar. Um ein solches Engagement mit Freude

auszuüben, sind attraktive Rahmenbedingungen notwendig, denen besondere

Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. So werden soziale und finanzielle Aspekte in

den Fokus gerückt.

Gemeinsam eine nachhaltige Zukunft gestalten

Die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg bietet Sportvereinen spezielle

Workshops zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement an. Das gibt Vereinen und

Verbänden die Chance, sich mit anderen nachhaltigkeitsaktiven Sportvereinen und –

verbänden im Land zu vernetzen. Erfahrungen und Erfolge können geteilt und

Konzepte gemeinsam mit anderen Vereinen weiterentwickelt werden.