Karlsruhe: Neue Ausstellung im ZKM: (A)I Tell You, You Tell Me. Drei Begegnungen für Menschen/Maschinen 4.5. – 24.11.24

Karlsruhe. Das ZKM eröffnet am 3.5.24 die erste Ausstellung unter der Leitung des neuen wissenschaftlich-künstlerischen Vorstands Alistair Hudson. »(A)I Tell You, You Tell Me. Drei Begegnungen für Menschen/Maschinen« fokussiert auf die ambivalente Haltung vieler Menschen zur künstlichen Intelligenz. Mit raumgreifenden Werken von Anne Duk Hee Jordan (Berlin), robotlab (Karlsruhe) und dem ZKM Hertzlab laden Ausstellung und Begleitprogramm die Besucher:innen ein, interaktiv das eigene Verhältnis zwischen Mensch und Maschine auszuloten. Zur Eröffnung findet eine audiovisuelle Performance der transdisziplinären Künstlerin Portrait XO statt.

»(A)I Tell You, You Tell Me. Drei Begegnungen für Menschen/Maschinen«, 4.5. – 24.11.24, ZKM | Karlsruhe

Komplexe Wechselwirkung zwischen Menschen und Maschinen

Künstliche Intelligenz und Digitalität sind große Themen unserer Zeit, denen wir als Individuen nicht selten mit Skepsis und Vorurteilen gegenüberstehen. Die Ausstellung »(A)I Tell You, You Tell Me. Drei Begegnungen für Menschen/Maschinen« fügt sich in den aktuellen Diskurs zur KI ein und bietet die Möglichkeit, mit algorithmischen Systemen in Dialog und Austausch zu treten. Die Ausstellung ist als interaktives Handlungsfeld angelegt, in dem wir unsere Beziehung zur Technologie erkunden, bestehende Vorurteile auflösen und das eigene Ich sowie das vermeintlich technologisch Andere reflektieren können.

Dazu wurden drei raumgreifende Werke in Auftrag gegeben, die das Erdgeschoss des Lichthofs 1+2 einnehmen: »AEIOU« (2024) der Karlsruher Künstler:innengruppe robotlab, »Electrify Me, Baby« (2024) der Berliner Künstlerin Anne Duk Hee Jordan sowie »Flatware, Hardware, Software, Wetware« (2024) des Hertzlab, eine Intervention aus der eigenen künstlerischen Forschungsabteilung des ZKM.

»Wir können unmöglich alle Fragen beantworten, die KI aufwirft«, so Alistair Hudson, wissenschaftlich-künstlerischer Vorstand des ZKM und Initiator der Ausstellung. »Aber indem wir Raum für aktive Beteiligung und Experimente schaffen, können wir gemeinsam lernen, wie wir in einer Welt mit Maschinen und ihrer wachsenden Intelligenz leben können.«

Die Werke der Ausstellung sind gefördert im Rahmen des Projekts »intelligent.museum« in Kooperation mit dem Deutschen Museum Nürnberg im Programm Kultur Digital der Kulturstiftung des Bundes, unterstützt von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Begleitprogramm

Das Vermittlungsprogramm zur Ausstellung läuft unter dem Titel »Wie viel von der KI steckt in uns?« und umfasst Workshops, Expert:innengesprächen, Filmscreenings, performative Interventionen und Aktionsführungen. Start ist am Samstag, 4.5.24 mit einem Aktionstag bei freiem Eintritt von 11 bis 18 Uhr.

(Quelle: ZKM Karlsruhe)