Unbedachtes Mitführen von Spielzeugwaffen löst Polizeieinsatz aus

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch 10.04.2023 gegen 16.30 Uhr, lösten 3 heranwachsende Männer im Alter von 18 bis 19 Jahren durch das unbedachte Mitführen von Spielzeugwaffen im Bereich der Rohrbacher Straße in Heidelberg einen Polizeieinsatz aus. Auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall wurde eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Heidelberg-Mitte auf die drei Heranwachsenden aufmerksam, da mindestens eine dieser Personen beim Verlassen eines Einkaufszentrums sichtbar eine Schusswaffe in der Hand mitführte.

Die Streife handelte sofort und sprach die Personen zielgerichtet an. Nachdem alle Personen den polizeilichen Anweisungen Folge leisteten, konnte durch die Beamten schnell geklärt werden, dass jeder der Heranwachsenden eine Spielzeugwaffe mitführte. Nach Feststellung ihrer Personalien beim zuständigen Polizeirevier wurden die Heranwachsenden mit einer eindringlichen Ermahnung wieder entlassen.

Im Nachgang muss geklärt werden, ob es sich bei den Spielzeugwaffen um sogenannte Anscheinswaffen handelt und sich die drei Heranwachsenden möglicherweise wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Die Ermittlungen hierzu werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.

Unfall mit alleinbeteiligtem Motorradfahrer

Heidelberg (ots) – Gegen 12:40 Uhr stürzte ein 22-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt zwischen Kohlhof/Waldhilsbach. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer verletzt. Womöglich kam der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Stein und stürzte zu Boden.

Über das Ausmaß der Verletzungen kann bislang keine Auskunft erteilt werden. Rettungskräfte und Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr befinden sich vor Ort. Während der Unfallaufnahme muss der Neuer Hilsbacher Weg zwischen Krausteinweg und Oberer Sandweg (Zwischen Kohlhof und Waldhilsbach) gesperrt werden.

Frau bei Unfall verletzt

Heidelberg (ots) – Um 10:50 Uhr ereignete sich im Stadtteil Handschuhsheim in der Mühltalstraße ein Unfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen rangierte ein Pkw rückwärts und kollidierte mit der Frau, die zu diesem Zeitpunkt die Straße zu Fuß überqueren wollte.

In der Folge stürzte die Fußgängerin und verletzt sich. Über das genaue Verletzungsbild kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Nach Arbeitsunfall Schleuse Hirschhorn gesperrt

Heidelberg (ots) – Am Dienstag 09.04.2024 verlud gegen ca. 08:30 Uhr, ein sogenannter Seilbaggerkran ein von der Neckarschleuse Hirschhorn demontiertes Schleusentor auf ein Gütermotorschiff. Aus bislang unbekannten Gründen kippte der Kran auf das Gütermotorschiff.

Der umgestürzte Baggerseil-Kran konnte am Nachmittag des 09.04.2024 durch das Wasser- und Schifffahrtsamt aus der Schifffahrtsrinne geborgen werden. Im Anschluss wurde gegen 18 Uhr die Schifffahrt wieder freigegeben. Insgesamt kam es zu einer Stauung von 11 Gütermotorschiffen. Die Schleuse Hirschhorn blieb aufgrund dessen auch über Nacht in Betrieb.

Aktuell kommt es aufgrund der eingeschränkten Schleusenkapazität weiterhin zu Behinderungen. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt von einer Gesamtschadenshöhe von mehreren zehntausend Euro ausgegangen. Die Unfallursache ist nach wie vor Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

