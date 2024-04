Mainz; Betrügereien mit Immobilieninseraten

Mainz (ots) – Neu ist das Phänomen nicht, dennoch kam es in den letzten Monaten

immer wieder zu Taten, die zwar grundsätzlich gleich waren, sich im Detail

jedoch unterschieden.

Zunächst inserieren die Täter eine Wohnung auf den bekannten Immobilienwebsites.

Hierzu nutzen sie Bilder von alten Inseraten die sie vor Monaten oder vielleicht

sogar Jahren heruntergeladen und gespeichert haben oder von aktuellen Inseraten

einer anderen Website. Stellenweise werden auch Bilder aus AirBNB Wohnungen

genutzt, welche die Täter unter falschen Personalien zuvor legal angemietet

haben oder man wird auf kopierte / gefälschte Websites von angeblichen

Immobilienverwaltern weitergeleitet.

Dann wird die Wohnung zu einem verlockend günstigen Preis inseriert und die

Täter warten auf Anfragen durch gutgläubige Wohnungssuchende.

In aller Regel sind die angeblichen „Wohnungseigentümer“ gerade ins Ausland

verreist und haben daher keine Zeit für ein persönliches Treffen. Das Ziel der

Täter ist es nun möglichst schnell einen angeblichen Mietvertrag abzuschließen.

Hierzu sollen die potenziellen Opfer beispielsweise lediglich drei Monatsmieten

und die Kaution im Voraus überweisen.

Diese Masche wird zeitgleich mit mehreren Personen durchgeführt, um möglichst

viel Beute zu machen bis die Inserate als „Fake“ auffallen und von der Website

genommen werden.

Eine ähnliche Variante existiert bei dem Kauf von Häusern. Hier sollen z.B. die

Notarkosten im Voraus erstattet werden.

Bei einer aus dem Bundesgebiet bekannten Variante können sogar

Besichtigungstermine automatisch auf einer Website gebucht werden. Der Schlüssel

zu der von den Tätern angemieteten Wohnung wird dann irgendwo hinterlegt oder

ein Zahlencode mitgeteilt.

Nach der Besichtigung werden die Interessenten kontaktiert, ebenfalls zu einer

Vorleistung aufgefordert und ein Termin für eine Wohnungsübergabe ausgemacht. An

dem benannten Termin traf sich dann eine Vielzahl von Personen vor Ort, welche

allesamt auf dieselben Betrüger hereingefallen waren.

Wir raten daher:

Vorsicht bei reiner E-Mail-Kommunikation mit angeblichen

Vermietern, die auf Grund verschiedener Gründe (im Ausland wohnhaft,

auf Geschäftsreise, usw.) keinen persönlichen Kontakt aufnehmen

können

Keine Überweisung für Kaution oder erste Miete, sofern die

Wohnung noch nicht besichtigt werden konnte, sie die Vermieter nicht

kennengelernt haben und insbesondere wenn eine ausländische IBAN

angegeben wird

Bei Links oder Verweisungen auf Portale wie AirBNB oder

ähnliches aufpassen; es handelt sich oftmals um gut gemachte

Fake-Websites

Skepsis walten lassen, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis der

Wohnung zu gut erscheint

Vorsicht bei Ausweisen die als Legitimation durch die Betrüger

übersandt werden. Es gab Fälle in denen die Täter Bilder der Ausweise

von dort tatsächlich lebenden Menschen gekommen sind und diese dann

missbräuchlich eingesetzt haben. Mitunter gibt es sogar Varianten in

denen die Täter nicht auf Geld, sondern auf das Übersenden von

Ausweiskopien aus sind, um diese bei den nächsten Taten zu verwenden.

Tipps finden sie auch unter:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/

vorsicht-bei-betrug-mit-gefaelschten-wohnungsanzeigen/

Angeschossene Taube übergeben

Mainz-Weisenau (ots) – Am Dienstag wird bei der Mainzer Polizei ein Vorfall zur

Anzeige gebracht, bei welchem eine Taube durch einen bislang unbekannten Täter

angeschossen wurde. Das Tier wurde auf einem Supermarkt Parkplatz in der

Hechtsheimer Straße in Mainz-Weisenau aufgefunden und durch Tierschützer in

Obhut genommen. Durch Tierschützer wurde die Taube einem Tierarzt vorgestellt,

wo das verletzte Tier untersucht und operativ behandelt wurde. Hiernach konnte

ein Projektil aus dem Taubenkörper entfernt werden, welches der Polizei zur

Beweissicherung übergeben wurde. Es kann nach dem Eingriff davon ausgegangen

werden, dass das Tier in gewissem Maße beeinträchtigt bleibt. Durch wen die

Taube angeschossen wurde ist derzeit noch unklar und Gegenstand eines

Ermittlungsverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Nach

derzeitigen Ermittlungsstand wurde das Projektil vermutlich aus einer

Luftdruckwaffe abgefeuert. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Vorfall oder eine

Personenbeschreibung zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Genug Betrug – Tipps gegen Fahrraddiebstahl und zum Versicherungsschutz

Mainz (ots) – Frühling und besseres Wetter locken wieder viele Menschen auf ihr

Zweirad. Das ruft leider auch verstärkt Fahrraddiebe auf den Plan. Allein im

Jahr 2023 gab es in Rheinland-Pfalz 6.066 Fahrraddiebstähle. Im Moment werden

Diebe aufgrund der großen Auswahl an Fahrrädern an großen Stellplätzen, wie zum

Beispiel an Bahnhöfen oder Sport- und Freizeiteinrichtungen wieder sehr aktiv.

Gerade in dunklen Ecken, an einsamen Plätzen oder schlecht einsehbaren Straßen

schlagen sie besonders gerne zu. Allerdings kann das eigene Rad bestens gegen

Diebe geschützt werden, wenn man folgende Tipps des Landeskriminalamtes und der

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz beachtet:

Der Diebstahlschutz von Fahrrädern beginnt mit einem guten

Schloss. Zur Sicherung eignen sich massive Stahlketten-, Falt-,

Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Das Fahrrad sollte dabei immer

mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einen festen Gegenstand

angeschlossen werden, damit es nicht weggetragen werden kann.

Ein GPS-Tracker unter Nutzung einer entsprechenden App

erleichtert die Ortung des Fahrrades im Falle eines Diebstahls.

Lassen Sie Ihr Fahrrad codieren oder auf andere Weise dauerhaft

individuell kennzeichnen. Im Falle eines Diebstahls benötigt die

Polizei nämlich die individuellen Daten des Rads, zum Beispiel

Rahmen- oder Codiernummer. Diese sollten Radbesitzer in einem

Fahrradpass festhalten.

Der Fahrradpass findet sich als Printversion in einem Faltblatt „Räder richtig

sichern“, das Sie kostenlos bei Ihrer nächstgelegenen (Kriminal-)Polizeilichen

Beratungsstelle erhalten oder unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-

tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/fahrradpass/

Die Verbraucherzentrale rät außerdem dazu, teure Fahrräder zu versichern.

Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. In der Hausratversicherung kann das

Rad gegen Einbruchdiebstähle innerhalb und außerhalb der eigenen vier Wände

abgesichert werden. Wer nicht hausrat-versichert ist oder umfangreichere

Leistungen möchte, fährt mit einer speziellen Fahrradversicherung besser. „Gute

Spezialversicherungen bieten oft einen wesentlich umfassenderen Schutz als die

klassische Hausratversicherung“, so Anna Follmann, Versicherungsberaterin der

Verbraucherzentrale.

„Bei diesen Policen sind auch einfacher Diebstahl, Vandalismus, Unfall- oder

Elektronikschäden mit abgesichert.“ Diese Schäden sind wesentlich häufiger als

etwa der Einbruchdiebstahl aus einem Fahrradkeller. Bei teureren Rädern, wie zum

Beispiel City Bikes oder Rennrädern, kann eine solche Zweiradversicherung

sinnvoll sein. Wem der Schutz durch die Hausratversicherung genügt, der sollte

sich lediglich vergewissern, dass seine Police die entsprechenden Klauseln zum

Fahrrad beinhaltet. Radfans können Spezialpolicen online oder beim

Fahrradhändler abschließen. Ein Anbietervergleich lohnt sich. Unabhängige

Testergebnisse zu Fahrradversicherungen veröffentlicht die Stiftung Warentest

unter www.test.de.

Eine kostenlose Erstberatung zu Versicherungsfragen bietet die

Verbraucherzentrale telefonisch unter (06131) 28 48 122 (montags 10-13 Uhr,

mittwochs 14-17 Uhr).

Hinweise und Tipps zum Thema Fahrradsicherheit und Diebstahlschutz bei

Fahrrädern/Pedelecs gibt es in einem Web-Seminar des Landeskriminalamtes

Rheinland-Pfalz und des Polizeipräsidiums Mainz „Sicher – fahr ich Rad“ am

17.06.2024 um 15.00 Uhr. Nähere Infos hierzu folgen.

Mainz – Mombach, Autos beschädigt – sechs platte Reifen und ein toter Igel

Mainz-Mombach (ots) – Dienstag, 09.04.2024, 00:30 Uhr

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Emrichruhstraße

Höhe der Hausnummer 62 zur Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen, an denen

insgesamt sechs Reifen zerstochen wurden.

Durch den Halter eines schwarzen BMW wurde am gestrigen Dienstagmorgen gegen

08:00 Uhr festgestellt, dass der hintere Reifen seines Fahrzeuges platt und

offensichtlich eingestochen war. Außerdem stellte der Mann, ein 64-jähriger

Mainzer fest, dass an zwei weiteren geparkten Autos ebenfalls die Reifen

scheinbar zerstochen wurden. Durch eine Polizeistreife der Mainzer Neustadtwache

wurden die Sachbeschädigungen entsprechend aufgenommen.

Hierbei wurde an dem BMW des Anzeigenerstatters ein Reifen, an einem Mercedes

GLE ein Reifen sowie an einem VW UP alle vier Reifen durch bislang unbekannte

Täter eingestochen und beschädigt. Außerdem wurde der Heckscheibenwischer des VW

UP beschädigt und Gedärme eines Igels auf der Frontscheibe verteilt.

Bei einem weiteren geparkten Auto konnte ein toter Igel unter dem

Frontscheibenwischer sowie eine Spülbürste im Auspuff festgestellt werden. Zu

Beschädigungen an diesem Fahrzeug kam es allerdings nicht.

Durch den 64-jährigen Anzeigenerstatter konnte ein Hinweis gegeben werden, der

den Tatzeitraum möglicherweise auf 00:30-00:45 Uhr eingrenzt.

Alle genannten Fahrzeuge waren zum Zeitpunkt der Tat in der Emrichruhstraße Höhe

Hausnummer 62 geparkt.

Bei dem toten Igel handelte es sich augenscheinlich um ein zuvor überfahrenes

Tier, Hinweise auf Tierquälerei liegen nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kontrolle über PKW verloren und in LKW geprallt

A 61/Stromberg (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache verlor eine 46-jährige

Fahrerin eines PKW am 9.4.2024 gegen 7.30 Uhr auf der A 61 die Kontrolle über

ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem LKW. Die 46-Jährige befuhr dabei zum

Unfallzeitpunkt die A 61 im Baustellenbereich bei Stromberg in Fahrtrichtung

Koblenz. Aus noch ungeklärten Gründen prallte sie dort auf dem

Ausfädelungsstreifen zur Tank – und Rastanlage auf einen LKW und anschließend in

mehrere Warnbaken, die nahe der Fahrbahn standen. Die Frau kam auf dem Gelände

der Tank- und Rastanlage zum Stehen. Sie erlitt leichte Verletzungen und einen

Schock und wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus

verbracht. Der 58-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Am PKW der 46-Jährigen

entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Das Auto war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am LKW entstand nur leichter

Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.