Geschädigte wird später selbst straffällig

Kaiserslautern (ots) – In einer Kneipe in der Richard-Wagner-Straße ist es am Samstag um 04 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Im Rahmen einer zunächst verbal ausgetragenen Streitigkeit unter alkoholisierten Gästen, hat ein bislang unbekannter Mann drei Frauen im Alter von 31 und 50 Jahren ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt.

Der mit schwarzer Hose und Mütze bekleidete Mann entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei. Die drei Frauen erhielten einen Platzverweis. Eine der beiden 31-Jährigen wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert.

Die beiden anderen Frauen tauchten zusammen mit einer 35-Jährigen und weiteren Begleitern gegen 05.30 Uhr in einer Tankstelle in der Pariser Straße wieder auf. Ihr Verhalten dort rief abermals die Polizei auf den Plan. Offensichtlich war der Durst nach alkoholischen Getränken durch das jähe Ende des Gaststättenbesuches noch nicht gestillt. Der Kassierer in der Tankstelle verweigerte jedoch den Verkauf von Alkoholika.

Ob dieser Nachricht zerstörte die 31-Jährige in der Tankstelle eine Vase und ein Blumengesteck. Die 35-Jährige entwendete eine Flasche Sekt und flüchtete zusammen mit der Gruppe. Die insgesamt 5 Personen wurden durch die Einsatzkräfte in Tatortnähe festgestellt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Der weitere Nachhauseweg der Gruppe war nicht mehr weit und verlief ohne bekannt gewordene Zwischenfälle.

Versammlung verläuft friedlich

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagnachmittag ging im Stadtgebiet eine Versammlung unter freiem Himmel zu Ende. Gegen 11 Uhr startete am Hauptbahnhof ein Aufzug unter dem Motto: „Nie wieder ist jetzt“. Die Wegstrecke führte die Versammlungsteilnehmer über die Richard-Wagner-Str., Mall, Schillerplatz durch die Eisenbahnstraße zurück zum Hauptbahnhof.

An dem Aufzug nahmen ca. 600 Personen friedlich und ohne Vorkommisse teil. Es kam auch nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.|PvD

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 kontrollierten am Samstagmorgen in der Barbarossastraße. Bei der Verkehrskontrolle eines Seat Altea um kurz vor 07 Uhr stellten sie fest, dass der 44-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese war ihm bereits 2016 durch das Amtsgericht rechtskräftig entzogen worden.

Im Rahmen der Interaktion ergaben sich beim Fahrzeugführer Anzeichen für den Konsum von

Betäubungsmitteln. Der Mann räumte ein, am Vortag Amphetamin konsumiert zu haben. Der 44-Jährige musste mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. Der Fahrzeugschlüssel wurde kurzzeitig sichergestellt und an die Lebensgefährtin des Mannes und zugleich die Fahrzeughalterin des Seat übergeben.|pvd

Parkrempler mit Fahrerflucht

Kaiserslautern (ots) – Nach einer Unfallflucht konnte die Polizei am Freitag den Verursacher ermitteln. Am frühen Nachmittag meldete ein Zeuge in der Mainzer Straße, dass jemand beim Ausparken mehrmals gegen den vor ihm geparkten PKW gefahren sei und Sachschaden angerichtet habe. Der Verursacher sei im Anschluss in ein Fahrzeug mit aufgebrachtem Firmenlogo umgestiegen und geflüchtet.

Anhand der Beschriftung und der Personenbeschreibung durch den Zeugen konnte der

verantwortliche Fahrzeugführer ermittelt werden. Auf den 56-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.|PvD

Alkoholisierte Fahrzeugführer

Kaiserslautern (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 führten am Samstag gegen 06 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Kontrolle eines 33-jährigen PKW-Fahrers auf einem Tankstellengelände in der Pariser Straße, bemerkten sie glasige Augen und Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab 0,6 Promille. Nach einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest in der Wache, durfte der 33-Jährige gehen.

Auf den Mann kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Bei erstmaligem Verstoß wird die Tat laut bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog mit 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes und einem Monat Fahrverbot sanktioniert.

Eine Streife des Altstadtreviers bemerkte am Samstagabend einen in Sembach in seinem geparkten PKW sitzenden Mann. Bei der Überprüfung in der Marktstraße nahmen die Beamten gegen 23:30 Uhr starken Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest sorgte für Gewissheit. Der 70-jährige Mann war mit 1,81 Promille deutlich alkoholisiert und absolut fahruntüchtig. Ein Fahrtantritt wurde durch die Kontrolle verhindert, der 70-Jährige konnte zu Fuß nach Hause gehen.

Eine andere Streife der Polizeiinspektion 1 hatte es am Sonntagmorgen gegen 03:15 Uhr in der Zollamtstraße in Kaiserslautern mit dem Fahrer eines E-Scooters zu tun. Auch dieser Mann war alkoholisiert. Ein Test beim 18-Jährigen lieferte 0,84 Promille als Wert. Nach einem freiwilligen, beweiskräftigen Test in den Diensträumen in der Gaustraße wurde der Mann in die Obhut der amerikanischen Militärpolizei gegeben.|pvd