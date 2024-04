Kinderwagen gerät in Brand – Sachschaden

Mannheim-Quadrate (ots) – Am Samstag gegen 18.30 Uhr meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in den I-Quadraten in Mannheim. Durch die Berufsfeuerwehr konnte im Treppenhaus des betroffenen Anwesens ein Brand festgestellt und unmittelbar gelöscht werden. Aus bislang unbekannter Ursache war ersten Ermittlungen zufolge ein dort abgestellter Kinderwagen in Brand geraten.

Glücklicherweise wurden bei den Zwischenfall keine Personen verletzt, sodass die zwei Rettungswagen sowie der vorsorglich verständigte Notarztwagen die Örtlichkeit zeitnah wieder verlassen konnten.

Die Feuerwehr Mannheim war mit zwei Löschzügen vor Ort. Zur Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Wohnungsbrand in der Wachtstraße – Angebranntes Essen

Mannheim (ots) – Am 06.04.2024 gegen 23:30 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Wachtstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte angebranntes Essen die Ursache für den Einsatz gewesen sein. Zu einem Brandausbruch kam es nicht, allerdings war eine starke Rauchentwicklung im gesamten Haus festzustellen, so dass drei anwesenden Personen das Gebäude verlassen mussten.

Durch die Feuerwehr konnte die Ursache nach Ende des Einsatzes zurück in ihre Wohnungen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Im Rahmen des Brandes musste eine Katze aus dem Haus gerettet werden, die Ihren „Retter“ jedoch biss. Die Bisswunde wurde vor Ort durch die Sanitäter versorgt. Durch das Brandgeschehen wurden keine Personen verletzt.

Festnahme von zwei Fahrraddieben durch die Polizei

Mannheim (ots) – Am frühen Freitag meldete sich um kurz nach 03 Uhr ein Zeuge bei der Polizei, da er zwei Männer beobachtete, die sich in der Galileistraße an den dort abgestellten Fahrrädern mit einer „Schere“ zu schaffen machte. Durch eine nur kurze Zeit später eintreffende Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt gingen die beiden mutmaßlichen Dieb sofort flüchtig.

Ein Täter konnte nach kurzer fußläufiger Verfolgung durch die Beamten festgenommen werden, dem zweiten Mann gelang zunächst die Flucht. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte dieser jedoch durch eine weitere Funkwagenbesatzung festgestellt und kontrolliert werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, haben der 24-jährige und der 30-jährige Mann versucht mit einem Bolzenschneider mindestens zwei Fahrräder zu entwenden. Die Männer müssen sich nun wegen versuchten Fahrraddiebstahls verantworten.