Armeeausrüstung verlässt Amerika in Richtung Europa, DEFENDER 24

Wiesbaden, Deutschland – Schiffe verließen am Donnerstag, 04.04.2024, die Vereinigten Staaten in Richtung Europa und transportierten Ausrüstung der US-Armee für den dynamischen Einsatz von Streitkräften nach Europa für die NATO-Übung „Deterrence and Enhanced Readiness 2024“ oder DEFENDER 24, die größte Übung der US-Armee in Europa.

An DEFENDER 24 werden vom 4. April bis 31. Mai mehr als 17.000 US-amerikanische und 23.000 multinationale Militärangehörige aus mehr als 20 alliierten und Partnerländern teilnehmen.

DEFENDER 24 ist mit der NATO-Übung Steadfast Defender 24 verbunden und besteht aus drei Unterübungen: Sabre Strike, Immediate Response und Swift Response.

„DEFENDER 24 ist eine Ergänzung zu Steadfast Defender 24 der NATO, der größten Militärübung des Bündnisses seit dem Kalten Krieg, und demonstriert die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, schnell Truppen nach Europa zu entsenden, um Amerikas Sicherheitsinteressen und jeden Zentimeter des NATO-Territoriums zu verteidigen“, sagte General Darryl Williams , kommandierender General der US-Armee für Europa und Afrika und des Alliierten Landkommandos der NATO.

DEFENDER 24 konzentriert sich auf den strategischen Einsatz kontinentaler, in den USA stationierter Streitkräfte, den Einsatz vorpositionierter Bestände der US-Armee und die Interoperabilität mit Verbündeten und Partnern an Übungsstandorten in 13 europäischen Ländern.

Ziel der Übung ist die Abschreckung von Gegnern, die Umgestaltung der operativen Missionsführung, der Aufbau von Bereitschaft und die Stärkung des NATO-Bündnisses.

Die Abfahrt der Schiffe stellt einen Meilenstein für die Übung und ihren faktischen Beginn dar. Die Bewegung ist der Höhepunkt monatelanger Planung und Koordinierung durch das United States Transportation Command.

„Wir planen und unterstützen die Joint Force“, sagte Generalmajor Daniel Tulley, Einsatzleiter von USTRANSCOM. „Mehr als 80 Prozent der amerikanischen Streitkräfte sind auf dem Festland der Vereinigten Staaten stationiert, und DEFENDER 24 bietet uns in Kombination mit anderen globalen Anforderungen die Möglichkeit, unsere Kapazität und Fähigkeit unter Beweis zu stellen, die heutigen und zukünftigen nationalen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.“