Kaiserslautern: Neues Gottesdienstformat mit Popularmusik im Juli 2024

Kaiserslautern – Die sechs protestantischen Kirchengemeinden der Kooperationszone Nordstern (Apostelkirche, Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Erlenbach, Erzhütten, Morlautern und Stiftskirche) möchten neue Wege gehen bei der Gestaltung und Feier von Gottesdiensten. Es geht um ein neues Gottesdienstformat mit Popularmusik und frischen Impulsen, die einen Freiraum zum Erkunden und Erleben schaffen.

Mit Lust, Leidenschaft und anderer Sprache soll erstmals gemeinsam ein StartUp-Gottesdienst am 06./07.07.2024 vorbereitet und gefeiert werden.

Interessierte an Musik und Gestaltung sind herzlich willkommen zu einem ersten Treffen mit Pop & Gospelpfarrer Stefan Fröhlich und Bezirkskantor Tobias Markutzik am 16. April, 18:30 Uhr, im Großen Saal der Alten Eintracht, Unionstr. 2 in Kaiserslautern.