Frankfurt: Warnhinweis: vermehrte Anzahl von Diebstählen aus Fahrradkörben

Frankfurt (ots) – (ha) Aus aktuellem Anlass warnt die Frankfurter Polizei vor

Diebstählen aus Fahrradkörben.

In den letzten Wochen konnte ein Anstieg der Anzeigen in diesem Bereich

festgestellt werden. Eine unbekannte Anzahl von Tätern nutzt vor allem im

Innenstadtbereich Tatgelegenheiten, um schnell vermeintlich leichte Beute zu

machen. Dabei sind die Täter nach hiesiger Kenntnis ebenfalls mobil (Fahrrad

oder E-Scooter). Sie fokussieren sich auf Gegenstände, die hinten am

Fahrradsattel oder Korb befestigt sind. Zum Teil werden die Gegenstände während

der Fahrt, zum Teil aber auch an günstigen Punkten wie zum Beispiel einer roten

Ampel entwendet. Der Diebstahl wird in vielen Fällen dann erst später bemerkt.

Deswegen der Hinweis der Polizei: Sichern Sie mitgeführte Gegenstände gegen eine

Wegnahme und befestigen Sie diese, wenn möglich vorne in Ihrem Sichtbereich oder

am Körper.

Frankfurt – Heddernheim: Räuberischer Diebstahl aus Backstube – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (ha) Ein aktuell noch unbekannter Mann entwendete am gestrigen

Mittwochmorgen (27. März 2024) gegen 07:55 Uhr insgesamt 145 Euro aus der Kasse

einer Backstube in der Straße Nidacorso . Eine Mitarbeiterin, die zunächst

abgelenkt war, bemerkte den Diebstahl und wollte den Mann am Arm festhalten und

aufhalten. Er entriss sich ihres Griffes und flüchtete in Richtung

Ernst-Kahn-Straße.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 20-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schwarzes kurzes Haar, schwarzer

Bart, schwarze Jacke, dunkle Schuhe, trug einen schwarzen Rucksack mit grünem

Schild daran, ungepflegte Erscheinung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich

telefonisch mit dem 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-11400 oder

jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Ginnheim: Schockanruf bei 90-Jähriger

Frankfurt (ots) – (dr) Am Dienstag, den 26.03.2024, erhielt eine 90-jährige Frau

einen sogenannten Schockanruf, infolgedessen bislang unbekannte Täter mehrere

zehntausend Euro an Bargeld sowie Gold erbeuten konnten.

Bei der Seniorin klingelte gegen 16:00 Uhr das Telefon. Ihr gegenüber gab sich

eine Frau als vermeintliche Justizangestellte zu erkennen. Im Verlauf des

Gesprächs teilte sie der 90-Jährigen mit, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall

verursacht habe, bei dem eine Person gestorben sei. Sie könne die Tochter

mittels Bargeld und Gold „freikaufen“, um die Verhaftung abzuwenden.

Die Seniorin holte im Anschluss Geld und Goldmünzen hervor. Gegen 18:00 Uhr

erschien an ihrer Wohnanschrift in der Guaitastraße ein Mann, der die Beute im

Wert von 40.000 Euro von ihr entgegennahm. Der Abholer entfernte sich in

unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 40 Jahre alt, circa 165 cm bis 170 cm groß, schlanke Statur,

glatt rasiertes Gesicht, kurze dunkle Haare, mitteleuropäische Erscheinung;

bekleidet mit einem dunklen Blouson, trug zu dem eine Brille mit leicht

schwarzer Tönung.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069

/ 755 – 11200 beim 12. Revier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt – Heddernheim: Brand im Keller

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend (27.03.2024) brannte es in einem Keller

eines mehrstöckigen Wohngebäudes im Stadtteil Heddernheim. Die Feuerwehr löschte

den Brand. Niemand wurde verletzt.

Gegen 22:05 Uhr kam es „In der Römerstadt“ zu einer starken Rauchentwicklung in

einem Keller eines 13-stöckigen Wohngebäudes. Alarmierte Feuerwehrkräfte waren

schnell zur Stelle, lokalisierten das Feuer und löschten den Brand. Offenbar

hatten ein Haufen Unrat und eine Holztür eines Kellerverschlagens gebrannt. Der

dabei entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Personen

wurden nicht verletzt.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgrund des Verdachts der

Brandstiftung eingeleitet. Diese dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 51599 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.