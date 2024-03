Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach: Autoaufbrecher durchwühlen Fahrzeuge

In der A.-J.-Tröster-Straße machten sich Autoaufbrecher an einem Audi zu schaffen. Zwischen 20:00 Uhr am Dienstag (26.03.2024) und 06:30 Uhr am Mittwoch (27.03.2024) durchwühlten sie die Mittelkonsole und das Handschuhfach des A3. Offenbar stahlen die Unbekannten nichts. Zwei weitere Fahrzeuge wurden in derselben Nacht in der Feldbornstraße durchwühlt. Aus einem grauen Toyota Auris wurde nichts entwendet, aus einem grauen VW Passat ließen die Diebe eine Jacke und ein Portemonnaie mit Inhalt mitgehen. Der Gesamtschaden wird mit 900 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Bad Vilbel: Mercedes gestohlen

Im Zeitraum zwischen Dienstag (26.03.2024), 13:00 Uhr und Mittwoch (27.03.2024), 06:50 Uhr, stahlen Unbekannte einen grauen Mercedes B 180 CDI in der Straße „Am Hang“. Der Benz hat einen Wert von rund 2.300 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Mercedes mit den Kennzeichen, FB-JM 1124, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0 in Verbindung zu setzen.