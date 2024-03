Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Unfallflucht beschäftigte die

Polizei am Freitagmorgen in der Ziegelhütterstraße. Nach bisherigen

Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass ein Verkehrsteilnehmer zwischen

8 Uhr und 9:30 Uhr beim Ausparken vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters

einen Skoda Rapid beschädigte. Der unbekannte Fahrer entfernte sich im

Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Verursacher

könnte es sich um einen weißen „Arbeiterbus“ handeln. Zeugenhinweise nimmt die

Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

Lukratives Angebot endet mit Betrug

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Betrüger entlockten einem

Unternehmer aus der Verbandsgemeinde, mit einem lukrativen Geschäftsangebot,

eine sechsstellige Summe. Mittels E-Mail suggerierten die Täter dem Mann, dass

durch einen Ankauf von Maschinen aus China; im Wert von mehreren 100.000 Euro,

und dem anschließenden Weiterverkauf an eine europäische Firma, er einen Gewinn

im fünfstelligen Bereich einfahren würde. Der 58-Jährige ging auf die Offerte

ein und überwies den geforderten Geldbetrag. Nachdem der Mann persönlich mit der

europäischen Firma Kontakt aufnahm, fiel der Schwindel auf. Er erstatte Anzeige

bei der Polizei, die jetzt die Ermittlungen aufgenommen hat. |kfa

Mit Drogen und Schlagstock unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Eine zivile Polizeistreife kontrollierte am

Donnerstagabend, 21. März, zwei 18-jährige Personen in der Marktstraße. Hierbei

kam bei dem einen Mann ein Griptütchen mit einer grünen Substanz zum Vorschein.

In der Umhängetasche des anderen fanden die Beamten einen Schlagstock sowie zwei

braune Brocken und eine Feinwaage. Mutmaßlich handelt es sich bei den Substanzen

um Rauschgift. Die Beamten stellten die Drogen, die Waage sowie den Schlagstock

sicher. Auf die beiden Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Der 18-jährige Schlagstockbesitzer muss

sich zusätzlich in einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetze

verantworten. |cla

Rad und Tasche geklaut

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter stahlen im Zeitraum von Mittwoch, 20.

März, 18 Uhr, bis Donnerstag, 21. März, 12 Uhr, vor einem Einrichtungshaus am

Opelkreisel ein Fahrrad. Sie knackten das Schloss und nahmen das Rad inklusive

Tasche mit. In der Tasche befanden sich ein Handy und Bargeld. Der entstandene

Schaden beläuft sich auf knapp 800 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls

und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Wem sind Personen in

der Umgebung aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Mutmaßlichen Ladendieb geschnappt

Kaiserslautern (ots) – In einem Supermarkt im Gersweilerweg packte sich am

Donnerstagabend, 21. März, kurz vor 22 Uhr, ein Dieb die Taschen voll.

Anschließend passierte er den Kassenbereich des Marktes ohne die Ware zu

bezahlen. Der Ladendieb löste daraufhin einen Alarmton aus. Ein Mitarbeiter

forderte ihn auf stehenzubleiben, aber der Mann flüchtete zunächst mitsamt

seiner Beute. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnte eine

Polizeistreife kurz vor Mitternacht einen Verdächtigen am Kaiserbrunnen

antreffen. Er wurde einer Kontrolle unterzogen. Die gestohlene Ware hatte er

nicht mehr bei sich. Auf den 20-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des

Verdachts des Diebstahls zu. |cla

Parkrempler flüchtet

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In der Rosenhofstraße parkte

eine 42-Jährige ordnungsgemäß ihr Auto am Mittwoch, 20. März, am Straßenrand.

Als die Frau um 16 Uhr zu ihrem Audi zurückkam, entdeckte sie an der Heckklappe

eine Delle und Lackspuren. Nach ersten Ermittlungen stieß ein unbekannter

Verkehrsteilnehmer beim Ausparken gegen den Wagen und flüchtete anschließend

unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf circa 2.000 Euro

geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht. Wer

hat den Parkrempler beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion

Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Tür immer abschließen

Kaiserslautern (ots) – Auf einer Baustelle in der Rosenstraße verschafften sich

unbekannte Täter von Mittwoch, 20. März, auf Donnertag, 21. März, Zutritt in

einen Rohbau. Sie gelangten durch eine nicht abgeschlossene Tür in das Gebäude

und entwendeten drei Arbeitsmaschinen. Darunter ein Elektro-Zementrührgerät, ein

Schleifgerät sowie einen Styroporschneider. Hinweise auf die möglichen Täter

liegen aktuell nicht vor. Der Schaden wird auf knapp 400 Euro geschätzt. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat im genannten Zeitraum etwas

beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der

Telefonnummer 0631 369-2550 entgegen. |cla