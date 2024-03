Raubdelikt zum Nachteil einer 86-Jährigen

Am Donnerstag, den 21.03.2024, kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 86-jährigen Frau in Westhofen.

Der bislang unbekannte Täter klingelte an der Haustür der alleinstehenden Seniorin und bekundete Interesse an ihrem Haus. Die Frau ließ den Mann dann in ihr Haus und zeigte ihm hierbei die Räumlichkeiten. Im Keller des Anwesens schloss er die Seniorin schließlich ein und entwendete im Erdgeschoß den Geldbeutel mit einem niedrigen dreistelligen Betrag.

Die ältere Dame konnte nach zweistündigen Hilferufen auf sich aufmerksam machen und aus dem Keller befreit werden. Da die Dame einen Schwächeanfall erlitt, wurde sich durch den Rettungsdienst ambulant behandelt.

Der Täter war laut Angaben der Geschädigten etwa 40-50 Jahre alt, etwa 170cm bis 175cm groß und gut gekleidet. Er sprach akzentfrei Deutsch und war von dunklerer Hautfarbe.

Wem fiel im Bereich der Schwester-Sophie-Straße am 21.03.2024 eine solche Person auf und kann weitere Hinweise an die Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 oder jeder andere Polizeidienststelle geben?