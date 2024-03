Landau: Die Polizei-News

Unberechtigt unterwegs

B10/AS Landau-Nord (ots) – Ein 29-jähriger belgischer Kraftfahrer war am frühen Morgen (21.03.2024, 03.15 Uhr) ohne Berechtigung auf der B10 unterwegs. Weil er gegen das bestehende Nachtfahrverbot auf diesem Streckenabschnitt verstieß, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 125 Euro bezahlen.

Zudem musste er wenden und die B 10 verlassen. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

Einbruch in Bäckereifiliale – Zeugen gesucht

Landau (ots) – In der Nacht vom 20.03.2024 auf den 21.03.2024 brachen unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Königstraße in Landau ein. Hierbei wurde die Eingangstür aufgehebelt. Entwendet wurde nichts. Die Schadenshöhe beträgt circa 1.000 Euro.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.