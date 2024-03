Fahrradkette gerissen und gestürzt

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 16 Uhr befuhr ein 16-Jähriger den Radweg der Theodor-Heuss-Straße in Richtung des Berliner Platzes. Auf Höhe eines Dönerladens ereignete sich ein Defekt der Fahrradkette, wodurch der 16-Jährige das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Er schlug dabei mit seinem Kopf auf dem Boden auf und zog sich Platzwunden an Kopf und Knie zu.

Ersthelfer versorgten ihn und verständigten den Rettungsdienst, der ihn in ein Krankenhaus verbrachte. Ein Sachschaden entstand infolge des Unfalls nicht.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 19:45 Uhr stellte eine Polizeistreife in der Industriestraße einen PKW fest, der bei der Fahrt trotz Dunkelheit sein Abblendlicht nicht eingeschaltet hatte. Folglich unterzogen die Beamten ihn in der Geibstraße einer Verkehrskontrolle und stellten hierbei Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum des 21-jährigen Fahrers fest.

Dieser räumte freimütig den Konsum von Cannabis ein. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme zur Beweissicherung.